Zhegrova, l’esclusione Juve e il mercato da sfruttare: cosa succede ora

Imprigionato lungo i bordi di un’istantanea che - se vogliamo - basterebbe per riassumere l’ultima stagione bianconera all’insegna del “potrei ma non voglio”. E cioè quel gol del potenziale 4-0 divorato in un morso solo e a porta vuota da Edon Zhegrova contro il Galatasary. Il primo atto di un crollo fisiologico che ha visto i bianconeri finire fuori dalla zona Champions a distanza di 16 anni dall’ultima volta. Chissà - infatti - che Juventus ci troveremo a raccontare se quel pallone fosse finito alle spalle di Cakir.
Zhegrova, l'esclusione
Probabilmente a chiederselo - ancora oggi - è proprio il kosovaro, che ha pagato il conto di quel peccato originale solo ieri, quando Spalletti ha diramato la lista dei bianconeri che prenderanno parte alla prossima Europa League... Non ci sarà, Zhegrova. E questo al netto dei segnali incoraggianti delle ultime amichevoli estive. Ma, del resto, c’era da aspettarselo, alla luce di un simile traffico sulla trequarti. Da Yildiz a Boga, passando per il recalcitrante Nico Gonzalez - autore del gol che ha stappato l’ultimo match col Parma -, graditissimo a Spalletti, fino ad arrivare ad Alajbegovic, Conceiçao e McKennie.
Questione di status, oltre a una fioca speranza che i mercati ancora in auge possano regalare sorprese al fotofinish. Vale per l’Arabia Saudita che chiuderà i battenti il prossimo 12 ottobre, come per Portogallo e Turchia. Qualora, infatti, dovessero arrivare offerte per l’acquisto o il prestito di Zhegrova, la Juve sarà ben lieta di approfondire i discorsi. Viceversa, è probabile che si rimandi tutto alla prossima finestra di mercato di gennaio.
Tutti gli euro-esclusi
Discorso valido anche per alcuni degli altri “euro-esclusi”. Su tutti Daniele Rugani, fresco di rientro dall’esperienza in prestito alla Fiorentina e bocciato in favore di Federico Gatti. E pensare che nelle ultime ore proprio l’ex Frosinone era finito nel mirino del Porto. Sondaggi perlopiù esplorativi, stroncati dall’impossibilità di completare l’operazione in tempo per iscrivere l’azzurro nella lista dei portoghesi per la Champions League. E se per Ekhator e Thuram, ancora alle prese con i rispettivi iter di recupero l’esclusione era nell’aria da tempo, quella di Arkadiusz Milik sembra andare nella direzione di un epilogo paventato dal club a margine della passata stagione: quello della rescissione consensuale del contratto.
Specie ora che il reparto offensivo ha visto l’approdo di Nick Woltemade. L’ultimo tassello del puzzle bianconero messo a punto dal duo Carnevali-Massara, costretti a operare nel rispetto della rigide norme del Settlement Agreement, decisivo - tra le altre cose - pure nella stessa diramazione della lista Uefa. Nel complesso, infatti, i profili selezionati da Lucio dovevano costare complessivamente a bilancio almeno un euro in meno rispetto a quelli dell’ultima lista di febbraio. Missione compiuta.
Fiducia a Cabal
Quanto alle sorprese, non è passata inosservata la scelta di Lucio di inserire Juan Cabal, giusto un paio di giorni fa a centimetri dal passaggio all’Atalanta. Complessivamente, il tecnico bianconero potrà contare su 28 giocatori: 22 della lista A e 6 della lista B, quella riservata ai giovani cresciuti nel vivaio e in cui figurano Yildiz, Radu, Owusu, Huli, Durmisi ed Elimoghale. Il perché la Juve non abbia potuto iscrivere il numero massimo di interpreti nella lista A risponde alle imposizioni del regolamento Uefa.
Sui 25 posti (massimi) concessi ad ogni club europeo, ne servirebbero almeno 8 di formazione locale. Nello specifico: 4 giocatori cresciuti nel club di appartenenza (alle spalle dovranno avere 36 mesi di Juve trascorsi tra i 15 e i 21 anni) e 4 cresciuti nel medesimo periodo in un’altra squadra professionistica italiana. Requisito che la Juve, come successo nella passata stagione, non ha potuto rispettare in pieno.
Imprigionato lungo i bordi di un’istantanea che - se vogliamo - basterebbe per riassumere l’ultima stagione bianconera all’insegna del “potrei ma non voglio”. E cioè quel gol del potenziale 4-0 divorato in un morso solo e a porta vuota da Edon Zhegrova contro il Galatasary. Il primo atto di un crollo fisiologico che ha visto i bianconeri finire fuori dalla zona Champions a distanza di 16 anni dall’ultima volta. Chissà - infatti - che Juventus ci troveremo a raccontare se quel pallone fosse finito alle spalle di Cakir.
Zhegrova, l'esclusione
Probabilmente a chiederselo - ancora oggi - è proprio il kosovaro, che ha pagato il conto di quel peccato originale solo ieri, quando Spalletti ha diramato la lista dei bianconeri che prenderanno parte alla prossima Europa League... Non ci sarà, Zhegrova. E questo al netto dei segnali incoraggianti delle ultime amichevoli estive. Ma, del resto, c’era da aspettarselo, alla luce di un simile traffico sulla trequarti. Da Yildiz a Boga, passando per il recalcitrante Nico Gonzalez - autore del gol che ha stappato l’ultimo match col Parma -, graditissimo a Spalletti, fino ad arrivare ad Alajbegovic, Conceiçao e McKennie.
Questione di status, oltre a una fioca speranza che i mercati ancora in auge possano regalare sorprese al fotofinish. Vale per l’Arabia Saudita che chiuderà i battenti il prossimo 12 ottobre, come per Portogallo e Turchia. Qualora, infatti, dovessero arrivare offerte per l’acquisto o il prestito di Zhegrova, la Juve sarà ben lieta di approfondire i discorsi. Viceversa, è probabile che si rimandi tutto alla prossima finestra di mercato di gennaio.