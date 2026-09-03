Zhegrova, l’esclusione Juve e il mercato da sfruttare: cosa succede ora

Imprigionato lungo i bordi di un’istantanea che - se vogliamo - basterebbe per riassumere l’ultima stagione bianconera all’insegna del “potrei ma non voglio”. E cioè quel gol del potenziale 4-0 divorato in un morso solo e a porta vuota da Edon Zhegrova contro il Galatasary. Il primo atto di un crollo fisiologico che ha visto i bianconeri finire fuori dalla zona Champions a distanza di 16 anni dall’ultima volta. Chissà - infatti - che Juventus ci troveremo a raccontare se quel pallone fosse finito alle spalle di Cakir.

Zhegrova, l'esclusione Probabilmente a chiederselo - ancora oggi - è proprio il kosovaro, che ha pagato il conto di quel peccato originale solo ieri, quando Spalletti ha diramato la lista dei bianconeri che prenderanno parte alla prossima Europa League... Non ci sarà, Zhegrova. E questo al netto dei segnali incoraggianti delle ultime amichevoli estive. Ma, del resto, c’era da aspettarselo, alla luce di un simile traffico sulla trequarti. Da Yildiz a Boga, passando per il recalcitrante Nico Gonzalez - autore del gol che ha stappato l’ultimo match col Parma -, graditissimo a Spalletti, fino ad arrivare ad Alajbegovic, Conceiçao e McKennie.

Juventus Una Juve, due formazioni: ruolo per ruolo, chi parte avanti e chi insegue Questione di status, oltre a una fioca speranza che i mercati ancora in auge possano regalare sorprese al fotofinish. Vale per l’Arabia Saudita che chiuderà i battenti il prossimo 12 ottobre, come per Portogallo e Turchia. Qualora, infatti, dovessero arrivare offerte per l’acquisto o il prestito di Zhegrova, la Juve sarà ben lieta di approfondire i discorsi. Viceversa, è probabile che si rimandi tutto alla prossima finestra di mercato di gennaio.