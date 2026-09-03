“Prendo da Ibrahimovic. Ecco le mie qualità, uno così è raro”: Woltemade pronto per la Juve

Lo descrivono come un nove e mezzo e un po’ è così, ma non bisogna dimenticarsi che Nick Woltemade è un centravanti. E nella sua ancora giovane carriera ha reso di più quando ha potuto esprimersi nel suo ruolo naturale: questo Spalletti lo ha capito subito, al volo. Primo allenamento per WunderNick alla Continassa e sensazione che possa essere utile alla causa già domenica con il Milan, a partita in corso.

Woltemade, tutta l'ambizione E la voglia di spaccare tutto, calcisticamente parlando, è emersa nel messaggio ai tifosi affidato ai canali ufficiali: “Saluto tutti i tifosi, sono felicissimo di essere qui e sinceramente non vedo l’ora di iniziare, di vedervi e di indossare questa maglia dai bei colori, oro, bianco e nero. Sono contentissimo. Sarò molto felice di vedervi tutti domenica, quando spero che conquisteremo la terza vittoria in questo campionato...”. Ambizioso e già personaggio, Woltemade.

Juventus Woltemade, Spalletti osserva e studia: il primo allenamento con la Juve verso il Milan Gira questa sua foto modello figurina fine Anni 80 con maglia bianconera vintage che è talmente credibile da sembrare autentica. E invece si tratta di un ragazzo di 24 anni che è entusiasta della nuova avventura: “Ovviamente sono felicissimo di essere qui: la Juventus è un grande club e sono entusiasta di questa nuova avventura, sono felice di giocare in quello che per me è il più grande club italiano. Sono orgoglioso anche per la mia famiglia, per i miei agenti, per tutti coloro che lavorano alla Juve e che hanno reso possibile il trasferimento. Sono felicissimo di essere qui e davvero non vedo l'ora di iniziare”.