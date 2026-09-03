“Prendo da Ibrahimovic. Ecco le mie qualità, uno così è raro”: Woltemade pronto per la Juve

Lo descrivono come un nove e mezzo e un po’ è così, ma non bisogna dimenticarsi che Nick Woltemade è un centravanti. E nella sua ancora giovane carriera ha reso di più quando ha potuto esprimersi nel suo ruolo naturale: questo Spalletti lo ha capito subito, al volo. Primo allenamento per WunderNick alla Continassa e sensazione che possa essere utile alla causa già domenica con il Milan, a partita in corso.
Woltemade, tutta l'ambizione
E la voglia di spaccare tutto, calcisticamente parlando, è emersa nel messaggio ai tifosi affidato ai canali ufficiali: “Saluto tutti i tifosi, sono felicissimo di essere qui e sinceramente non vedo l’ora di iniziare, di vedervi e di indossare questa maglia dai bei colori, oro, bianco e nero. Sono contentissimo. Sarò molto felice di vedervi tutti domenica, quando spero che conquisteremo la terza vittoria in questo campionato...”. Ambizioso e già personaggio, Woltemade.
Gira questa sua foto modello figurina fine Anni 80 con maglia bianconera vintage che è talmente credibile da sembrare autentica. E invece si tratta di un ragazzo di 24 anni che è entusiasta della nuova avventura: “Ovviamente sono felicissimo di essere qui: la Juventus è un grande club e sono entusiasta di questa nuova avventura, sono felice di giocare in quello che per me è il più grande club italiano. Sono orgoglioso anche per la mia famiglia, per i miei agenti, per tutti coloro che lavorano alla Juve e che hanno reso possibile il trasferimento. Sono felicissimo di essere qui e davvero non vedo l'ora di iniziare”.
"Juve, ottimo inizio"
Il tedesco si descrive come un calciatore tecnicamente unico nel suo genere o quasi: “Penso che da me ci si possa aspettare uno stile di gioco molto fisico, ma credo che le mie qualità migliori siano la mia tecnica e la mia comprensione del gioco. Penso di essere un calciatore intelligente. So segnare, so fare assist, so dettare l’ultimo passaggio per i miei compagni. Penso di essere bravo a trovare la posizione giusta in campo e poi che non capiti spesso di vedere un ragazzo alto che gioca come me... Innanzitutto, ciò che conta di più è che abbiano vinto entrambe le partite. Penso sia sempre positivo iniziare la stagione così bene. Credo di poter dare un po’ di qualità alla squadra e penso sia importante anche la mia capacità di segnare e di aiutare la squadra a vincere, che ovviamente è quello che voglio fare. Sono felicissimo di essere in una squadra come la Juventus, che controlla molto la palla e lo fa con i tempi giusti: in situazioni come queste posso esprimermi al meglio”.
"Come Ibrahimovic"
Sugli obiettivi non si sbilancia: “Ho giocato in molti campionati. Lo scorso anno mi sono trasferito in Inghilterra, dove ho imparato molto. Ora sono felice di essere in Italia e di giocare in un altro grande campionato. Per me è sempre difficile dire prima quale sia il mio obiettivo: voglio solo godermi il momento e penso che, se riuscirò a farlo, potrò esprimermi al meglio in campo. Vedremo come andranno le cose, ma prima di tutto sono molto felice e non vedo l’ora di giocare”.
Più interessante il discorso sui modelli da prendere come riferimento: “È difficile perché sono molto alto e non tanti calciatori sono alti quanto me. Però ho preso qualcosa un po’ da tutti, ad esempio da Ibrahimovic: mi è sempre piaciuto guardarlo perché anche lui è molto alto, ma anche tecnico. Inoltre, mi piace anche Kai Havertz, che è pure un mio amico. Cerco sempre di prendere qualcosa un po’ da tutti, di prendere ognuna di queste caratteristiche per poi cercare di farle anche mie. Ma non è mai stato facile avere un modello perché penso che non ci siano molti calciatori simili a me, a causa della mia altezza e del mio modo di giocare”.
Lo descrivono come un nove e mezzo e un po’ è così, ma non bisogna dimenticarsi che Nick Woltemade è un centravanti. E nella sua ancora giovane carriera ha reso di più quando ha potuto esprimersi nel suo ruolo naturale: questo Spalletti lo ha capito subito, al volo. Primo allenamento per WunderNick alla Continassa e sensazione che possa essere utile alla causa già domenica con il Milan, a partita in corso.
Woltemade, tutta l'ambizione
E la voglia di spaccare tutto, calcisticamente parlando, è emersa nel messaggio ai tifosi affidato ai canali ufficiali: “Saluto tutti i tifosi, sono felicissimo di essere qui e sinceramente non vedo l’ora di iniziare, di vedervi e di indossare questa maglia dai bei colori, oro, bianco e nero. Sono contentissimo. Sarò molto felice di vedervi tutti domenica, quando spero che conquisteremo la terza vittoria in questo campionato...”. Ambizioso e già personaggio, Woltemade.
Gira questa sua foto modello figurina fine Anni 80 con maglia bianconera vintage che è talmente credibile da sembrare autentica. E invece si tratta di un ragazzo di 24 anni che è entusiasta della nuova avventura: “Ovviamente sono felicissimo di essere qui: la Juventus è un grande club e sono entusiasta di questa nuova avventura, sono felice di giocare in quello che per me è il più grande club italiano. Sono orgoglioso anche per la mia famiglia, per i miei agenti, per tutti coloro che lavorano alla Juve e che hanno reso possibile il trasferimento. Sono felicissimo di essere qui e davvero non vedo l'ora di iniziare”.