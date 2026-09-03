Thuram, dentro l'operazione: "Stimolazione ossea o 'toppa'. Ginocchio immobile e tempistiche reali"

TORINO - Ci hanno provato in ogni modo Khephren Thuram e la Juventus pur di scongiurare il più drastico e complesso degli epiloghi. Quello che tutti speravano di poter evitare. Niente da fare. Non è bastato un piano terapeutico studiato nei minimi dettagli, né la prudenza dello staff medico bianconero a fronte dei primi sintomi della sindrome femoro-rotulea, risalenti allo scorso finale di stagione. Prima le terapie conservative, alla ripresa di luglio, con Thuram che non ha potuto prendere parte a nessuna delle amichevoli estive della Juventus, fino ad arrivare alla convocazione per la prima di campionato con il Frosinone.