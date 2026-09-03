Thuram, dentro l'operazione: "Stimolazione ossea o 'toppa'. Ginocchio immobile e tempistiche reali"

TORINO - Ci hanno provato in ogni modo Khephren Thuram e la Juventus pur di scongiurare il più drastico e complesso degli epiloghi. Quello che tutti speravano di poter evitare. Niente da fare. Non è bastato un piano terapeutico studiato nei minimi dettagli, né la prudenza dello staff medico bianconero a fronte dei primi sintomi della sindrome femoro-rotulea, risalenti allo scorso finale di stagione. Prima le terapie conservative, alla ripresa di luglio, con Thuram che non ha potuto prendere parte a nessuna delle amichevoli estive della Juventus, fino ad arrivare alla convocazione per la prima di campionato con il Frosinone.
L'illusione, la ricaduta e la scelta definitiva
Ma l’illusione di aver domato il problema si è spenta pochi giorni fa, in seguito all’ennesima ricaduta. Il segnale inequivocabile che il ginocchio del francese necessitasse una soluzione definitiva. Da qui, la scelta di affidarsi al consulto del dottor Bertrand Sonnery Cottet e di optare - di comune accordo con la società - per l’intervento chirurgico, calendarizzato per questa mattina a Lione. Lo stesso specialista che nella passate stagioni ha operato le ginocchia di Gleison Bremer e Federico Gatti...
Thuram e il problema alla cartilagine del ginocchio
Troppe, del resto, le variabili in gioco per percorrere nuovamente l’iter conservativo dal momento che l’infortunio in questione riguarda l’usura della cartilagine: "Si tratta di un rivestimento fondamentale per il ginocchio - l’analisi del professor Fabrizio Tencone, ex medico della Juventus e direttore di Isokinetic Torino, ai microfoni di “Ts Medical” - poiché contribuisce insieme ai menischi alla protezione e all’ammortizzazione dell’articolazione".
"Solitamente, gli sportivi possono riscontrare due diverse tipologie di interessamenti: la lesione cronica, con la cartilagine che poco a poco sfinisce per consumarsi; o il danno acuto, in seguito a una torsione innaturale del ginocchio. A seconda della tipologia di condropatia, si possono intraprendere diversi percorsi terapeutici. A fronte di una lesione degenerativa, si è soliti optare per la pratica conservativa, con infiltrazioni ed esercizi volti ad alleggerire i carichi sull’articolazione. Ma è importante sottolineare che la cartilagine non si rigenera da sé".
Operazione Thuram, recupero e tempi di stop
In sostanza, la pratica a cui ha scelto di sottoporsi Thuram al termine della passata stagione. Un po’ poiché coltivava - comprensibilmente - la speranza di poter partire con la Francia per il Mondiale negli Usa. Un po’ per via delle potenziali complicazioni della pratica chirurgica: "L’intervento - continua Tencone - consiste nel ricoprire il pezzettino di cartilagine che si è staccato in modo acuto. Non è una pratica semplice ed esistono diverse modalità: dalla stimolazione ossea, con la provocazione di una serie di micro fratture che portano alla sviluppo di una “pseudo-cartilagine”; a quelle che prevedono il prelievo di una serie di cellule dalla cartilagine del giocatore. Queste vengono poi coltivate per settimane e riprese su una membrana di collagene. Una sorta di “toppa” da apporre all’interno dell’articolazione. A questo segue un lungo percorso riabilitativo in cui il ginocchio deve rimanere immobile. Le tempistiche? Servono almeno 3/4 mesi di stop perché l’atleta possa riprendersi al meglio".
Un bel guaio per la Juventus, che - nella migliore delle ipotesi - riabbraccerà Thuram a ridosso delle prime settimane del 2027.
TORINO - Ci hanno provato in ogni modo Khephren Thuram e la Juventus pur di scongiurare il più drastico e complesso degli epiloghi. Quello che tutti speravano di poter evitare. Niente da fare. Non è bastato un piano terapeutico studiato nei minimi dettagli, né la prudenza dello staff medico bianconero a fronte dei primi sintomi della sindrome femoro-rotulea, risalenti allo scorso finale di stagione. Prima le terapie conservative, alla ripresa di luglio, con Thuram che non ha potuto prendere parte a nessuna delle amichevoli estive della Juventus, fino ad arrivare alla convocazione per la prima di campionato con il Frosinone.
L'illusione, la ricaduta e la scelta definitiva
Ma l’illusione di aver domato il problema si è spenta pochi giorni fa, in seguito all’ennesima ricaduta. Il segnale inequivocabile che il ginocchio del francese necessitasse una soluzione definitiva. Da qui, la scelta di affidarsi al consulto del dottor Bertrand Sonnery Cottet e di optare - di comune accordo con la società - per l’intervento chirurgico, calendarizzato per questa mattina a Lione. Lo stesso specialista che nella passate stagioni ha operato le ginocchia di Gleison Bremer e Federico Gatti...