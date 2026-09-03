Giraudo, schiaffo a Calciopoli! "Figlia dell'invidia. Juve, Agnelli e la sentenza per cambiare tutto"

Antonio Giraudo torna a parlare della Juventus e dei suoi anni al vertice del club, senza risparmiare giudizi sui protagonisti di quella stagione. E sul rapporto con Cesare Romiti è netto: "Con Romiti e Gabetti non ho mai legato". Giraudo ricorda poi il momento in cui, secondo lui, tutto cambiò: il 27 maggio 2004, con la morte di Umberto Agnelli . Prima erano scomparsi Gianni Agnelli e Vittorio Chiusano, "le figure che più capivano e amavano la Juventus".

E proprio pensando a loro, Giraudo sostiene che Calciopoli avrebbe avuto un esito completamente diverso: "Non sarebbe successo nulla di quello che è successo", afferma senza esitazioni. Secondo l’ex dirigente bianconero, "non si sarebbero mai permessi nemmeno di immaginare certe cose con Gianni e Umberto Agnelli". Il riferimento è alle intercettazioni e alle attività di controllo che, a suo dire, coinvolsero la Juventus. "Ci hanno seguiti, intercettati e spiati privatamente", sostiene Giraudo. E aggiunge: "Sarebbe prevalso il codice di rispetto che vigeva nel capitalismo italiano".