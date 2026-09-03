Giraudo, schiaffo a Calciopoli! "Figlia dell'invidia. Juve, Agnelli e la sentenza per cambiare tutto"

"Una gogna mediatica senza precedenti, figlia dell’invidia di chi non ci ha battuto sul campo". Vent’anni dopo Calciopoli, Antonio Giraudo rompe il silenzio e torna a parlare della vicenda che ha segnato per sempre la sua storia e quella della Juventus. L’ex amministratore delegato bianconero rivendica il proprio operato, contesta la ricostruzione giudiziaria e guarda alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea come a una possibile svolta. Ma non c’è soltanto il passato: Giraudo parla anche della Juventus di oggi, della nuova dirigenza e delle possibilità di tornare a vincere. Un racconto che parte da Calciopoli, ma arriva fino al presente.
Giraudo e Calciopoli: "Una gogna mediatica senza precedenti"
Dopo vent’anni di silenzio, Giraudo ha deciso di tornare sull’episodio più controverso della sua carriera. La sua lettura di Calciopoli, a La Stampa, è netta e non lascia spazio a interpretazioni: "La vera conseguenza è stata quella di affossare il calcio italiano. A conti fatti è stato, per invertire la formula, un topolino che ha partorito una montagna".
Giraudo insiste quindi sul risultato dei procedimenti ordinari e sulla mancata dimostrazione, a suo dire, di campionati alterati. "Il topolino è la fotografia che emerge alla fine dei lunghi processi: nessun campionato alterato". E richiama anche le parole di Sandulli: "Un mondo fatto di cattive abitudini, non di illeciti classici".
La giustizia sportiva e la battaglia sulla radiazione
Il punto che oggi riaccende la questione è però la giustizia sportiva. Giraudo ricorda di essere stato radiato dalla Figc nel 2011 e considera ancora quella decisione una ferita aperta. La recente sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la sua interpretazione, potrebbe cambiare il quadro: "Chiarisce un principio fondamentale: chi si vede inflitta una sanzione sportiva deve avere diritto a rivolgersi a un giudice in grado di valutarne la legittimità".
Da qui la convinzione che possa esserci spazio per riaprire una partita rimasta sospesa per anni. "Mi stupirei del contrario. Un giudice potrà annullare una pronuncia disciplinare 'domestica' che si ritiene illegittima". E ancora: "Come ha sostenuto il mio avvocato Dupont, vittorioso alla Corte di Giustizia: l’attuale sistema è contrario ai principi del diritto europeo". Sul fronte penale, invece, Giraudo sottolinea: "A oggi tutti i processi ordinari si sono conclusi senza alcuna condanna".
La Juventus di oggi e la voglia di tornare a vincere
Dal passato si passa rapidamente al presente e alla Juventus. Giraudo guarda con interesse alla nuova struttura societaria e vede segnali incoraggianti nel percorso intrapreso dal club con la scelta della coppia Carnevali-Massara: "Finalmente John Elkann ha scelto bene! La proprietà è solida e presente, il management adeguato, l’allenatore c’è, la squadra è buona. Ci sono gli ingredienti per una Juve vincente".
L’ex amministratore delegato ricorda anche il lungo ciclo di Andrea Agnelli, capace di conquistare nove scudetti consecutivi prima delle vicende giudiziarie. "Non so se la storia si ripete. So che amava la Juve almeno quanto Massimo Moratti amava l’Inter. Ma con risultati di alto livello sul campo". E sulla Juventus attuale aggiunge: "Oggi ci sono le premesse per tornare a vincere". Parole che arrivano da chi, durante la propria gestione, aveva trasformato il club in una delle realtà più vincenti d’Europa.
Dalla telefonata di Umberto Agnelli alla rivoluzione bianconera
La storia di Giraudo alla Juventus comincia con una telefonata destinata a cambiare la sua carriera. Era il 26 dicembre, quando Umberto Agnelli gli chiese di raggiungerlo a Sestriere per un caffè e gli propose di occuparsi del club. "Squillò il telefono alle sei del mattino. Era il Dottore che mi chiese di raggiungerlo". La situazione della Juventus era complicata: la squadra non vinceva da nove anni e i conti non permettevano ulteriori interventi dell’azionista.
Pochi giorni dopo arrivò l’incontro con l’Avvocato: "L’azionista non avrebbe più messo soldi". Ma sulla soglia di Villa Frescot arrivò anche un messaggio destinato a restare nella memoria di Giraudo: "Si ricordi che a noi piace vincere". Da lì prese forma una trasformazione profonda, con la Borsa, i diritti televisivi e l’idea di passare "da società sportiva a media company, con i diritti televisivi, e poi a entertainment company".
Il distacco, Londra e il messaggio ai tifosi
L’esperienza di Giraudo alla Juventus si concluse nel 2006, quando gli venne comunicato che il progetto sarebbe cambiato: "Si ritornava a essere una società solo sportiva". Da allora l’ex dirigente vive a Londra, dove ha continuato a occuparsi di immobiliare, finanza e consulenza nel mondo dello sport. Dice di non rimpiangere il calcio: "Il calcio no. Ho avuto un mandato come manager e l’ho assolto, sia per la Juve che per il calcio italiano in generale". Quello che invece gli manca sono i rapporti con il popolo bianconero: "I tifosi però sì, mi mancano". E quando gli viene chiesto cosa direbbe oggi a chi continua a seguire la Juventus, sceglie poche parole, ma significative: "L’eredità è pesante. Quindi fiducia e pazienza".
Giraudo: «Con Romiti e Gabetti non ho mai legato»
Antonio Giraudo torna a parlare della Juventus e dei suoi anni al vertice del club, senza risparmiare giudizi sui protagonisti di quella stagione. E sul rapporto con Cesare Romiti è netto: "Con Romiti e Gabetti non ho mai legato". Giraudo ricorda poi il momento in cui, secondo lui, tutto cambiò: il 27 maggio 2004, con la morte di Umberto Agnelli. Prima erano scomparsi Gianni Agnelli e Vittorio Chiusano, "le figure che più capivano e amavano la Juventus".
E proprio pensando a loro, Giraudo sostiene che Calciopoli avrebbe avuto un esito completamente diverso: "Non sarebbe successo nulla di quello che è successo", afferma senza esitazioni. Secondo l’ex dirigente bianconero, "non si sarebbero mai permessi nemmeno di immaginare certe cose con Gianni e Umberto Agnelli". Il riferimento è alle intercettazioni e alle attività di controllo che, a suo dire, coinvolsero la Juventus. "Ci hanno seguiti, intercettati e spiati privatamente", sostiene Giraudo. E aggiunge: "Sarebbe prevalso il codice di rispetto che vigeva nel capitalismo italiano".
La critica alla gestione della Juventus
Nel giudicare la gestione societaria dell’epoca, Giraudo non nasconde le proprie perplessità. "Mi ha sempre lasciato perplesso", dice, ricordando il patteggiamento chiesto dalla Juventus nel processo sui bilanci. Secondo Giraudo, la società accettò la Serie B "senza neanche aver letto le intercettazioni", commettendo così "un errore di valutazione enorme". Poi torna sulla vicenda giudiziaria che lo riguardava direttamente e sul ruolo di Grande Stevens: "Presentò una querela per infedeltà patrimoniale riferita alla mia gestione", racconta. Ma, osserva, "io assolto, la Juve anche, nonostante la proposta di patteggiamento del suo avvocato Zaccone". Quanto all’ipotesi che le vicende Consob di Gabetti e Grande Stevens possano aver inciso sulle scelte del club, Giraudo respinge ogni dietrologia. "Erano entrambe persone troppo corrette perché si possa accusarli di aver affondato la Juventus". Il giudizio resta però severo sulle decisioni prese dalla società dopo la morte dei grandi riferimenti del club bianconero.
"Comandavo io": Giraudo, Moggi e il rapporto con Elkann
Giraudo rivendica infine il proprio ruolo nella cosiddetta “triade”: "Comandavo io", precisa. E preferisce non utilizzare il termine triade, definendosi "a capo di un gruppo di persone" composto da Bettega, Romy Gai, Opezzi e Agricola. Su Luciano Moggi, invece, il giudizio è articolato: "Come gestore del gruppo riconosco tutt’ora le sue capacità". Ricorda però che "Gabetti e Boniperti non lo volevano" e che il compromesso prevedeva l’assenza di potere di firma e rappresentanza istituzionale.
Giraudo torna anche su Umberto Agnelli, definendolo una presenza più che una semplice figura fisica: "Non era presente: era immanente". E attribuisce proprio al suo sostegno una parte decisiva nella battaglia per la costruzione dello stadio. Quanto a John Elkann, il giudizio è invece molto positivo: "Ha preso una Exor che capitalizzava due miliardi: oggi ne capitalizza ventidue". E ancora: "Ha retto, da giovanissimo, personalità come Romiti, Gabetti, Marchionne. Oggi li ha superati". Un rapporto che Giraudo dice di aver apprezzato anche dopo la sua assoluzione, quando Elkann gli inviò un sms di congratulazioni: "Perfetto stile Juve".
"Una gogna mediatica senza precedenti, figlia dell’invidia di chi non ci ha battuto sul campo". Vent’anni dopo Calciopoli, Antonio Giraudo rompe il silenzio e torna a parlare della vicenda che ha segnato per sempre la sua storia e quella della Juventus. L’ex amministratore delegato bianconero rivendica il proprio operato, contesta la ricostruzione giudiziaria e guarda alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea come a una possibile svolta. Ma non c’è soltanto il passato: Giraudo parla anche della Juventus di oggi, della nuova dirigenza e delle possibilità di tornare a vincere. Un racconto che parte da Calciopoli, ma arriva fino al presente.
Giraudo e Calciopoli: "Una gogna mediatica senza precedenti"
Dopo vent’anni di silenzio, Giraudo ha deciso di tornare sull’episodio più controverso della sua carriera. La sua lettura di Calciopoli, a La Stampa, è netta e non lascia spazio a interpretazioni: "La vera conseguenza è stata quella di affossare il calcio italiano. A conti fatti è stato, per invertire la formula, un topolino che ha partorito una montagna".
Giraudo insiste quindi sul risultato dei procedimenti ordinari e sulla mancata dimostrazione, a suo dire, di campionati alterati. "Il topolino è la fotografia che emerge alla fine dei lunghi processi: nessun campionato alterato". E richiama anche le parole di Sandulli: "Un mondo fatto di cattive abitudini, non di illeciti classici".