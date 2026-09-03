Scirea per sempre, il ricordo della Juve: "Un modello. Manchi a tutti noi"

Trentasette anni fa, il 3 settembre 1989, il calcio italiano perdeva Gaetano Scirea . Anche quest'anno la Juventus ha voluto ricordare la sua leggenda con un omaggio pubblicato sul sito ufficiale, in un gesto che si ripete ogni anno in questa data, ormai diventata un appuntamento fisso per tutta la famiglia bianconera. Nel messaggio diffuso dal club, Scirea viene descritto come un punto di riferimento capace di andare oltre i confini del campo da gioco: un uomo prima ancora che un campione, la cui eleganza nello stile di vita rispecchiava quella mostrata in oltre un decennio da protagonista in maglia bianconera. Il tributo ripercorre il legame speciale tra il difensore e i tifosi, sottolineando come il suo ricordo resti "più forte che mai" nonostante il tempo trascorso. Il club ha chiuso il messaggio con poche parole, semplici e dirette: "Manchi a tutti noi, capitano".

Scirea, l'omaggio della Juve

"Trentasette anni fa ci lasciava Gaetano Scirea. Ogni 3 settembre trascorso da quella tragica giornata del 1989 che colse tutti di sorpresa è diventato un momento di ricordo doloroso e indelebile nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo ha portato nel corso della sua carriera a diventare un riferimento apprezzato dagli appassionati di calcio e non solo. Un uomo talmente grande da essere in grado di superare gli stretti limiti a cui spesso è confinata la figura del giocatore. Un modello, un esempio, un capitano per tutta la famiglia juventina. Un compagno di viaggio che ci ha lasciato troppo presto — trentasei infatti erano gli anni di Scirea nel momento dell'incidente che ci ha portato via un uomo straordinario e uno dei giocatori più vincenti della storia del nostro club. Oggi, a trentasette anni di distanza, il suo ricordo vive più forte che mai. Manchi a tutti noi, capitano". E' questo il ricordo della Juve per Scirea pubblicato sul sito ufficiale del club.

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