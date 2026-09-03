Thuram si è operato, com’è andato l’intervento: il comunicato Juve. E c’è un altro infortunio

Intervento senza imprevisti per Khephren Thuram, che giovedì 3 settembre a Lione si è sottoposto all'operazione necessaria a curare la sindrome femoro-rotulea, nello specifico a "ricoprire il pezzettino di cartilagine - ha spiegato il professore Fabrizio Tencone ai microfoni di Ts Medical - che si è staccato in modo acuto". A informare sull'esito dell'intervento e sulle condizioni del giocatore, è lo stesso club con un comunicato ufficiale: "Questa mattina Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".