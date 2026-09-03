Vlahovic, messaggio alla Juve: "Panchinato solo per questo. Mai parlato di rinnovo, qui mi vogliono"

Una tripletta, tanta euforia e la nuova vita al Besiktas. Dusan Vlahovic sembra aver iniziato bene la sua avventura in Turchia dopo aver lasciato, a zero, la Juventus. "Quando sono arrivato a Istanbul, non avrei mai immaginato di poter suscitare tanta euforia e tanta gioia tra i tifosi; questo crea anche pressione a causa delle grandi aspettative, ma sono abituato a dover dare il massimo fin da quando ero bambino", afferma l’attaccante serbo in una lunghissima intervista. I tre gol al Corum di certo lo hanno aiutato anche a inserirsi al meglio e a presentarsi benissimo nel nuovo club.
L'arrivo a Istanbul e le impressioni
A Mozzart Sport, Dusan racconta il suo arrivo a Istanbul: "Le impressioni sono fenomenali. Sia per quanto riguarda la mia esperienza e per l’accoglienza che ho ricevuto all’aeroporto, poi allo stadio in seguito... Sono molto soddisfatto, e molto felice. Per quanto riguarda la città, non ho avuto molte occasioni di vederla, ma da quello che ho visto, mi piace davvero tanto. È una città importante, una metropoli, e spero che tutto vada per il verso giusto". Sull'accoglienza: "Sapevo che erano appassionati, che amavano il calcio e che ci tenevano moltissimo, ma non mi aspettavo che fosse su questa scala. Vivono per il calcio. La loro squadra e i giocatori significano tutto per loro, ed è stato davvero fenomenale. Il mio compito è lavorare, ascoltare l’allenatore e dare il massimo in campo".
Sulla scelta del Besiktas: "Oltre al contratto importante hanno dimostrato il desiderio di volermi ingaggiare. Hanno cercato di contattarmi per tutta l’estate, hanno fatto tutto il possibile per provare a ingaggiarmi. E questo mi è piaciuto molto, perché penso che, in generale nella vita, si debba andare dove si è più desiderati. Il presidente del Besiktas e il direttore sportivo sono venuti a Belgrado, sono rimasti dai sette ai dieci giorni e abbiamo avuto dei colloqui. Importante è stato anche l'allenatore (Italiano ndr) che conosco dai tempi della Fiorentina".
Obiettivi e progetti per il futuro
Vlahovic poi parla delle ambizioni: "Sono sempre alle stelle. Punto sempre alle ambizioni più grandi. Certo, non sarà facile. Abbiamo il Galatasaray, il Fenerbahçe e il Trabzonspor come rivali... Non voglio dimenticarne nessuno, ma penso che queste tre squadre, insieme a noi, siano le principali contendenti al titolo. Di certo non sarà facile, ma il mio obiettivo e la mia ambizione sono quelli di diventare campione con il Besiktas. Conosco il campionato, l’ho guardato e seguito. Ci sono stati buoni giocatori anche in passato, ma penso che negli ultimi anni il livello sia salito ancora di più. Abbiamo quattro squadre di alto livello e, anche se le altre partite vengono considerate facili, non lo sono affatto. Anche gli altri club hanno molti giocatori validi; non è un campionato facile". Sulla scelta della squadra: "I colori non hanno influito ma sono contento di essere ancora in bianco e nero. Io comunque sono un professionista. Avrebbero potuto essere di qualsiasi altro colore; l’importante è che io sia felice".
I commenti sulla scelta del Besiktas
Dusan e il 'passo indietro' in carriera, in tanti hanno commentato così la sua scelta: "Non presto alcuna attenzione ai commenti. Ognuno può dire e pensare quello che vuole. Il calcio è lo sport più popolare al mondo chiunque può avere un’opinione. Certo, da un certo punto di vista, chiunque può avere ragione. Ma io non ci faccio caso. Ho il mio percorso, le mie ambizioni, il mio obiettivo, e penso che l’unica cosa che conti sia come mi sento e cosa penso. Quindi, rispetto l’opinione di tutti, ma non mi tocca più di tanto e non ci faccio caso". Sulla donazione all'UNICEF dagli incassi delle sue maglie: "Ho pensato che sarebbe stato un bel gesto, collaboro con loro da un anno. Sono uno degli ambasciatori ed è un grande piacere per me avere l’opportunità di farne parte. Quindi è un piccolo segno di gratitudine. Non credo sia nulla di speciale dal mio punto di vista. Sto semplicemente facendo ciò che ritengo e sento sia giusto".
L'addio alla Juve e le voci di mercato
Sulle voci di mercato: "Ci sono state molte trattative con molti club. Era inevitabile, perché ero a parametro zero. Il mio contratto era scaduto e ogni club stava cercando di sondare il terreno. Ho parlato con molte squadre, ma ho scelto il Besiktas per i motivi che ho detto prima. Il calciomercato è una cosa in continua evoluzione; un giorno succede una cosa, il giorno dopo qualcosa di completamente diverso. Ogni giorno succedono davvero tante cose. Ci ho pensato a lungo, sono stato piuttosto paziente e, alla fine, credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera in questo momento. Il tempo lo dirà, ma penso che sia così". Sull'addio alla Juve: "Avevo un contratto fino al 30 giugno. Il mio contratto è scaduto e, da quel momento, sono diventato un giocatore libero. Ho trascorso quattro anni e mezzo fantastici in questo club, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali, sia per le dimensioni della società, i tifosi e tutto ciò che caratterizza uno dei club più grandi al mondo".
La Juve e il rammarico di Vlahovic
E prosegue: "È stato un grande onore e un immenso piacere avere l’opportunità di farne parte, di indossare la maglia della Juventus, giocare, rappresentare il club e segnare gol. Ancora una volta, vorrei ringraziare tutti all’interno del club, tutti i tifosi, i miei compagni di squadra. Per me è stata un’esperienza davvero fenomenale. È anche un enorme rammarico non aver avuto l’opportunità di lottare per ottenere di più, di avere più possibilità di vincere trofei, ma sono sicuro che un club come la Juventus tornerà su quella strada il prima possibile, perché è nel DNA del club, lo ha fatto sin dalla sua fondazione e continuerà a farlo per molti anni a venire". Sulle difficoltà della scorsa stagione con l'infortunio: "Ho iniziato in panchina per un motivo ben noto: perché stavo entrando nell’ultimo anno di contratto. Secondo me, quella è stata l’unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Certo, sono arrivati anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo perché avevo deciso di intraprendere quella strada".
La pressione e i mancati colloqui per il rinnovo
Sulla pressione: "C’era pressione da parte dell’opinione pubblica, dei media e dei tifosi… Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano ciò che viene loro propinato. Per tre anni, mentre ogni giorno si parlava e si dava risalto al rinnovo del mio contratto con la Juventus, non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza del club. Questa è l’unica verità. Ho parlato con il consiglio di amministrazione solo verso la fine della scorsa stagione e dopo che era terminata. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato il 2 giugno; quella conversazione si è conclusa senza un accordo e da allora non c’è stato alcun contatto con la Juventus. Si è parlato molto del fatto che io avessi posto diverse condizioni, ma non era vero. Fino ad allora, forse c’era stata una certa pressione su di me o chissà cos’altro, ma non mi ha dato troppo fastidio perché conosco la verità e so cosa stava succedendo. L’infortunio di certo non ha aiutato la mia situazione. Di fatto ho avuto una pausa di quattro mesi e mezzo a causa dell’intervento chirurgico e del recupero. Ora mi ci vorrà un po’ di tempo per tornare alla forma che desidero, perché non ho partecipato alla preparazione precampionato, mentre la squadra è già a pieno regime: si allena da un mese e mezzo e ha già disputato sette o otto partite. Quindi mi ci vorrà sicuramente un po’ di tempo, ma sono paziente. Sto lavorando sodo per tornare alla forma che desidero il prima possibile".
La situazione di stallo e i fischi
L'attaccante prosegue: "Da tre anni si scrive che sto rifiutando un rinnovo, che non voglio parlare con il club di un prolungamento del mio contratto. L’unica verità è che non ho avuto alcun colloquio concreto con il club a riguardo. C’erano commenti del tipo: 'Dovremmo parlare del tuo contratto', 'Forse dovresti rinnovare, firmare un nuovo contratto', ma tutto è rimasto a quel livello. Non ci sono stati colloqui concreti, in cui ci siamo seduti e ne abbiamo discusso. Sono sicuro che in parte questo abbia influito anche sui tifosi. La gente legge i giornali, i siti web e Instagram ogni giorno, e quando certe cose vengono ripetute giorno dopo giorno, è naturale che la cosa inizi a dare un po’ sui nervi, soprattutto se sei un tifoso di una squadra. Lo capisco perfettamente. Non ne ho mai parlato perché non lo ritenevo necessario e per rispetto verso la società. Ho sempre cercato di fare il mio lavoro al meglio delle mie capacità, di dare il 100 per cento in campo. Dopotutto, il fatto che mi sia infortunato sei mesi prima della scadenza del mio contratto, e la natura dell’infortunio che ho subito, credo la dica lunga sul mio atteggiamento nei confronti della Juventus, indipendentemente dal fatto che fossi nell’ultimo o nel primo anno di contratto. Ma è stato sicuramente difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in una partita amichevole contro la squadra Under 23".
L'infortunio e lo stop forzato
Sull'infortunio arrivato nel momento migliore: "Sì, mi ha fermato proprio in un momento positivo. Avevo ricominciato a giocare, a quel punto è arrivato Spalletti, e vorrei cogliere l’occasione per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me l’anno scorso e per aver voluto che restassi alla Juventus. Non posso dire che la situazione degli attaccanti mi abbia motivato, perché io faccio il mio lavoro. Sono un professionista e che io sia il primo, il secondo o il terzo attaccante, questo non influisce sul mio lavoro. Lavoro ogni giorno con la stessa passione, la stessa volontà e lo stesso desiderio di competere e di essere il migliore. Le circostanze erano tali che in quel momento non ero la prima scelta, ma ho sempre dato il massimo. Penso che sia per questo che la ricompensa sia arrivata sotto forma delle partite che ho giocato, ma l’infortunio ha interrotto tutto. Tutta la mia stagione è andata semplicemente in fumo".
Un possibile ritorno alla Juve
Sul tornare alla Juve in futuro: "Nel calcio non si può mai sapere cosa possa succedere. In passato ho commesso degli errori dicendo certe cose. Era tutta colpa della giovane età, dell’inesperienza, della sconsideratezza... Non si ha consapevolezza di alcune delle cose di cui si parla. Quindi, mai dire mai. Nel calcio, come nella vita, può succedere di tutto. Per questo non escludo nessuna possibilità". Ancora sull'addio ai bianconeri: "Me ne sono andato di ottimo umore. Il club mi ha dato tantissimo e ho cercato in ogni momento di ricambiare nel miglior modo possibile. Siamo professionisti, è il nostro lavoro. Non mi sentirei a posto con me stesso e non riuscirei a guardarmi allo specchio, se sapessi che a un certo punto non avessi fatto ciò che mi veniva richiesto. Sono molto grato alla Juventus perché è un club enorme, uno dei più grandi al mondo, il più grande in Italia. Per me è stato un grande onore avere l’opportunità di farne parte. Mi dispiace molto e mi addolora profondamente che non fossimo al livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana alla Juventus: sono stati campioni d’Italia 38 volte, di gran lunga il record storico. Quindi capisco i tifosi e mi dispiace davvero tanto per questo".
La chiamata di Italiano e l'addio all'Italia
Su Italiano: "Ho parlato con lui. Ci siamo messi in contatto subito quando è arrivato al Besiktas. Mi ha chiamato e abbiamo parlato. Abbiamo avuto una collaborazione davvero eccellente durante quei sei mesi alla Fiorentina e siamo rimasti in contatto molto spesso. Mi ha chiamato per dirmi che aveva un progetto serio e grandi ambizioni. Credo fosse giugno. In seguito, ha parlato con i dirigenti del club, ha espresso il desiderio di farmi arrivare e io ho espresso il desiderio di lavorare di nuovo con lui, perché penso che sia un allenatore che mi conosce molto bene. So cosa si aspetta da me, conosco lo stile di gioco su cui insiste e so che i suoi attaccanti hanno sempre segnato gol sotto la sua guida". Sull'addio all'Italia: "Sì, sono stato in Italia per quasi otto o nove anni. Sono andato a firmare un contratto con la Fiorentina quando non avevo ancora raggiunto la maggiore età e mi sono trasferito lì a 18 anni. È un periodo lungo. Ci si abitua alla vita, alle persone, a certe cose di tutti i giorni. In un certo senso mi ha rattristato, ma d’altra parte è il nostro lavoro, è il calcio. La vita va avanti e bisogna vivere il presente e guardare al futuro".
Sugli obiettivi con la Serbia
Vlahovic poi parla degli obiettivi con la Serbia: "La nostra lotta realistica è per il terzo posto. Non dovremmo mai avere paura di nessuno e non dovremmo mai tirarci indietro di fronte a nessuno, ma la realtà è che nel girone abbiamo squadre come l’Olanda e la Germania, e quelle saranno sicuramente partite molto difficili per noi. Anche la Grecia è una nazionale molto forte e ben organizzata. Dovremmo cercare di cogliere l’occasione per arrivare terzi, perché questa è la realtà del momento. Le nostre ambizioni sono altissime, ma dobbiamo essere realistici. Dobbiamo concentrarci completamente sulle partite contro la Grecia, e contro l’Olanda e la Germania dobbiamo dare il massimo e cercare di ottenere il miglior risultato possibile". Sull'assenza di giugno: "Non so cosa sia successo agli altri giocatori. Sono stato in costante contatto con l’allenatore sin da quando ha assunto l’incarico. Abbiamo parlato quando mi sono infortunato e anche durante il mio recupero. Dopo il mio ritorno in campo, abbiamo deciso di comune accordo che per me sarebbe stato meglio non unirsi alla nazionale in quel momento, dato che stavo riprendendomi da un grave infortunio. È vero che ho giocato quattro partite con la Juventus, ma non ero pronto al cento per cento". Sui Mondiali e l'assenza dell'Italia: "L’ho guardato, l’ho seguito. È stata molto dura. La mia impressione è che i tifosi dell'Italia l’abbiano trovato estremamente difficile da accettare. Sono stati campioni del mondo quattro volte, hanno uno dei campionati migliori al mondo, alcuni dei migliori giocatori militano in Serie A, e di certo non è stato facile per loro".
Una tripletta, tanta euforia e la nuova vita al Besiktas. Dusan Vlahovic sembra aver iniziato bene la sua avventura in Turchia dopo aver lasciato, a zero, la Juventus. "Quando sono arrivato a Istanbul, non avrei mai immaginato di poter suscitare tanta euforia e tanta gioia tra i tifosi; questo crea anche pressione a causa delle grandi aspettative, ma sono abituato a dover dare il massimo fin da quando ero bambino", afferma l’attaccante serbo in una lunghissima intervista. I tre gol al Corum di certo lo hanno aiutato anche a inserirsi al meglio e a presentarsi benissimo nel nuovo club.
L'arrivo a Istanbul e le impressioni
A Mozzart Sport, Dusan racconta il suo arrivo a Istanbul: "Le impressioni sono fenomenali. Sia per quanto riguarda la mia esperienza e per l’accoglienza che ho ricevuto all’aeroporto, poi allo stadio in seguito... Sono molto soddisfatto, e molto felice. Per quanto riguarda la città, non ho avuto molte occasioni di vederla, ma da quello che ho visto, mi piace davvero tanto. È una città importante, una metropoli, e spero che tutto vada per il verso giusto". Sull'accoglienza: "Sapevo che erano appassionati, che amavano il calcio e che ci tenevano moltissimo, ma non mi aspettavo che fosse su questa scala. Vivono per il calcio. La loro squadra e i giocatori significano tutto per loro, ed è stato davvero fenomenale. Il mio compito è lavorare, ascoltare l’allenatore e dare il massimo in campo".
Sulla scelta del Besiktas: "Oltre al contratto importante hanno dimostrato il desiderio di volermi ingaggiare. Hanno cercato di contattarmi per tutta l’estate, hanno fatto tutto il possibile per provare a ingaggiarmi. E questo mi è piaciuto molto, perché penso che, in generale nella vita, si debba andare dove si è più desiderati. Il presidente del Besiktas e il direttore sportivo sono venuti a Belgrado, sono rimasti dai sette ai dieci giorni e abbiamo avuto dei colloqui. Importante è stato anche l'allenatore (Italiano ndr) che conosco dai tempi della Fiorentina".