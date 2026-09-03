Vlahovic, messaggio alla Juve: "Panchinato solo per questo. Mai parlato di rinnovo, qui mi vogliono"

La chiamata di Italiano e l'addio all'Italia

Su Italiano: "Ho parlato con lui. Ci siamo messi in contatto subito quando è arrivato al Besiktas. Mi ha chiamato e abbiamo parlato. Abbiamo avuto una collaborazione davvero eccellente durante quei sei mesi alla Fiorentina e siamo rimasti in contatto molto spesso. Mi ha chiamato per dirmi che aveva un progetto serio e grandi ambizioni. Credo fosse giugno. In seguito, ha parlato con i dirigenti del club, ha espresso il desiderio di farmi arrivare e io ho espresso il desiderio di lavorare di nuovo con lui, perché penso che sia un allenatore che mi conosce molto bene. So cosa si aspetta da me, conosco lo stile di gioco su cui insiste e so che i suoi attaccanti hanno sempre segnato gol sotto la sua guida". Sull'addio all'Italia: "Sì, sono stato in Italia per quasi otto o nove anni. Sono andato a firmare un contratto con la Fiorentina quando non avevo ancora raggiunto la maggiore età e mi sono trasferito lì a 18 anni. È un periodo lungo. Ci si abitua alla vita, alle persone, a certe cose di tutti i giorni. In un certo senso mi ha rattristato, ma d’altra parte è il nostro lavoro, è il calcio. La vita va avanti e bisogna vivere il presente e guardare al futuro".