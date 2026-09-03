"Settimane di stress. Non controlli...", Vicario tra Juve e Spalletti: "Quella regola cambia tanto"

La parata su Romero: tempismo e concentrazione

Tra gli episodi più significativi dell'esordio allo Stadium c'è senza dubbio l'intervento su Romero, particolarmente importante anche per il momento della partita: la Juventus aveva appena trovato il gol e concedere subito il pareggio avrebbe potuto cambiare l'inerzia dell'incontro in quei minuti finali. Vicario l'ha raccontata: "Come è nata la parata? È arrivata da un cross ben messo e lui è stato bravo a girarla di prima. Sono dovuto andare giù in poco tempo, la palla non era forse angolata moltissimo ma era forte, e sono riuscito a tenerla fuori. È risultata importante perché avevamo appena segnato, rimettere in discussione quel risultato avrebbe complicato tutto. Si lavora per questo, a volte riesce, l'obiettivo è farlo il più spesso possibile. Non sarà sempre possibile, ma il mio focus è quello".