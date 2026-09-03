"Settimane di stress. Non controlli...", Vicario tra Juve e Spalletti: "Quella regola cambia tanto"

L'Allianz Stadium, il boato del pubblico e quel primo intervento che vale già un piccolo assaggio di Juventus. Vicario ha vissuto così il suo debutto casalingo in bianconero: emozione e subito una risposta sul campo. Il portiere è stato decisivo su un colpo di testa di Romero, del Parma, permettendo ai bianconeri di mantenere il vantaggio a pochi minuti dalla fine. Una soluzione che la squadra di Spalletti non ha mai avuto la scorsa stagione. Un esordio casalingo positivo, dunque, ma vissuto con la consapevolezza di chi sa che una stagione è ancora tutta da costruire. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vicario ha raccontato le settimane che hanno preceduto il trasferimento alla Juventus e qualche altro retroscena sul suo addio.
Il passato al Tottenham e la scelta di guardare avanti
"Spero di potermi dire più maturo e più consapevole, con un bagaglio di esperienza diverso. Andare all'estero ti apre: conosci culture, lingue, situazioni diverse, spogliatoi diversi, metodologie differenti. Arrivo sicuramente più completo, anche se senza il percorso fatto in precedenza non sarebbe stato possibile. Arrivo in un club enorme per storia, struttura e ambizione, e questa sarà la sfida che mi spinge ogni giorno" - ha spiegato Vicario.
L'avventura con gli Spurs ha regalato al portiere momenti importanti, compresa la vittoria dell'Europa League. L'ultimo periodo, però, è stato caratterizzato da dinamiche differenti e da un rapporto che non ha più trovato la stessa sintonia. Il portiere preferisce comunque non tornare sui dettagli di quanto accaduto e sceglie di concentrare tutte le proprie energie sulla nuova esperienza in bianconero: "Non mi piace parlare del passato o di quello che si sarebbe dovuto o potuto fare. Ci sono state delle dinamiche che non si sono allineate, probabilmente per diversi motivi che non ha senso citare adesso. Voglio concentrarmi sul presente e cercare di mantenere l'equilibrio in questa nuova avventura".
Il rapporto con De Zerbi
Nel passaggio che ha preceduto l'arrivo alla Juventus, un ruolo significativo lo ha avuto anche De Zerbi. L'allenatore, arrivato al Tottenham nell'ultima fase dell'esperienza londinese di Vicario, ha instaurato fin dal primo giorno un rapporto particolarmente positivo con il portiere. Un legame che Vicario ha voluto sottolineare: "Che rapporto c'è stato? Fantastico, sin dal primo giorno. Lo ringrazio, l'ho fatto personalmente il giorno in cui ho firmato con la Juventus. Con me è stato una persona vera, diretta e soprattutto un uomo di parola. Mi ha dato l'opportunità di fare questo passo che avevo in mente, mi ha assecondato, e gliene sarò sempre grato."
L'attesa prima della Juventus: "Era il mio sogno più grande"
Prima dell'ufficialità e della firma con la Juventus, Vicario ha dovuto attraversare settimane caratterizzate da incertezza e attesa: "La fiducia l'ho sempre mantenuta, però sono state settimane particolari, con un po' di stress, perché il mio desiderio era venire alla Juventus. Ci sono dinamiche di mercato che non puoi controllare, la società fa le sue valutazioni. Sono contento che abbiano scelto me, perché questo era il mio sogno più grande".
L'emozione dello Stadium e un esordio subito da protagonista
Dopo un debutto più tranquillo con il Frosinone, la prima partita all'Allianz Stadium ha avuto un significato completamente diverso. Il calore del pubblico, l'emozione vissuta già durante il riscaldamento e poi la necessità di intervenire in partita hanno reso l'esordio casalingo una serata destinata a rimanere nella memoria del portiere: "Come è stato il rapporto con lo stadio? Emozionante. Le emozioni che ho vissuto dal riscaldamento in poi sono state fortissime, è difficile metterle in parole. Sono cose che senti dentro e che ti rimangono indelebilmente impresse per tutta la vita. È stato un esordio positivo, ma come dico sempre la barra dell'equilibrio va tenuta in posizione orizzontale: non bisogna fare voli pindarici, né nell'esaltazione positiva né in quella negativa. Il campionato è lungo, a questo livello ogni tre giorni sei sotto scrutinio, bisogna avere la forza mentale per essere equilibrati e concentrarsi su quello che puoi controllare: il lavoro quotidiano, le indicazioni dell'allenatore, la fiducia dei compagni".
La parata su Romero: tempismo e concentrazione
Tra gli episodi più significativi dell'esordio allo Stadium c'è senza dubbio l'intervento su Romero, particolarmente importante anche per il momento della partita: la Juventus aveva appena trovato il gol e concedere subito il pareggio avrebbe potuto cambiare l'inerzia dell'incontro in quei minuti finali. Vicario l'ha raccontata: "Come è nata la parata? È arrivata da un cross ben messo e lui è stato bravo a girarla di prima. Sono dovuto andare giù in poco tempo, la palla non era forse angolata moltissimo ma era forte, e sono riuscito a tenerla fuori. È risultata importante perché avevamo appena segnato, rimettere in discussione quel risultato avrebbe complicato tutto. Si lavora per questo, a volte riesce, l'obiettivo è farlo il più spesso possibile. Non sarà sempre possibile, ma il mio focus è quello".
Spalletti e il portiere sempre più coinvolto nel gioco
L'evoluzione delle regole e delle idee tattiche ha trasformato il numero uno in un elemento sempre più coinvolto nella costruzione dell'azione. Anche con Spalletti, Vicario sta lavorando sulle diverse soluzioni disponibili, imparando a leggere le situazioni e a scegliere di volta in volta l'opzione più efficace: "Il cambiamento più grande è arrivato quando è stata introdotta la possibilità di giocare la palla dentro l'area dal calcio di rinvio: da lì in poi chi allena ha capito che il portiere può essere un uomo in più, con linee di passaggio migliori. Con il mister lavoriamo molto su questo: mi dà diverse soluzioni, sia sul corto che sul medio che sul lungo. Poi la lettura è sempre del giocatore, dei compagni che devono darti linee di passaggio che tu devi saper cogliere al momento giusto. Sono dinamiche che analizziamo insieme, proviamo in allenamento e cerchiamo di replicare in partita".
L'Allianz Stadium, il boato del pubblico e quel primo intervento che vale già un piccolo assaggio di Juventus. Vicario ha vissuto così il suo debutto casalingo in bianconero: emozione e subito una risposta sul campo. Il portiere è stato decisivo su un colpo di testa di Romero, del Parma, permettendo ai bianconeri di mantenere il vantaggio a pochi minuti dalla fine. Una soluzione che la squadra di Spalletti non ha mai avuto la scorsa stagione. Un esordio casalingo positivo, dunque, ma vissuto con la consapevolezza di chi sa che una stagione è ancora tutta da costruire. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vicario ha raccontato le settimane che hanno preceduto il trasferimento alla Juventus e qualche altro retroscena sul suo addio.
Il passato al Tottenham e la scelta di guardare avanti
"Spero di potermi dire più maturo e più consapevole, con un bagaglio di esperienza diverso. Andare all'estero ti apre: conosci culture, lingue, situazioni diverse, spogliatoi diversi, metodologie differenti. Arrivo sicuramente più completo, anche se senza il percorso fatto in precedenza non sarebbe stato possibile. Arrivo in un club enorme per storia, struttura e ambizione, e questa sarà la sfida che mi spinge ogni giorno" - ha spiegato Vicario.
L'avventura con gli Spurs ha regalato al portiere momenti importanti, compresa la vittoria dell'Europa League. L'ultimo periodo, però, è stato caratterizzato da dinamiche differenti e da un rapporto che non ha più trovato la stessa sintonia. Il portiere preferisce comunque non tornare sui dettagli di quanto accaduto e sceglie di concentrare tutte le proprie energie sulla nuova esperienza in bianconero: "Non mi piace parlare del passato o di quello che si sarebbe dovuto o potuto fare. Ci sono state delle dinamiche che non si sono allineate, probabilmente per diversi motivi che non ha senso citare adesso. Voglio concentrarmi sul presente e cercare di mantenere l'equilibrio in questa nuova avventura".