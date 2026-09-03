Elimoghale tra speranze e retroscena shock: "Juve, non volevo continuare...Ora il sogno è uno solo"

Nel nome c'è già una promessa, quasi un destino scritto prima ancora di cominciare. Destiny Elimoghale sta costruendo il proprio percorso con l'ambizione di chi guarda lontano, ma senza dimenticare da dove è partito. Dai primi palloni calciati per strada a Torino al sogno della Serie A, passando per la maglia della Nazionale e per gli ostacoli che hanno rischiato di interrompere il suo cammino. Il talento classe 2009 della Juventus ha raccontato a VivoAzzurro la sua storia, fatta di famiglia, sacrifici, idoli e un obiettivo dichiarato senza mezze misure.
I primi passi a Torino e l'importanza della famiglia
Tutto comincia vicino casa: "Da piccolo giovavo con una squadra che si chiamava Rebaudengo, a Torino, vicino casa mia. Lì ci giocavano anche i miei amici e avevo detto ai miei genitori che volevo giocare a calcio. Mio padre mi regalava i palloni di gomma piccolini. Mi ricordo che da piccolo prendevo palla, dribblavo tutti e andavo in porta. Con mio padre ho avuto un rapporto molto stretto, mi ha sempre accompagnato e ha cercato di farmi contento. Da grande voglio mettere a posto tutta la mia famiglia. Ho una sorellina che sto viziando un pochino in senso buono, la porto allo stadio. Destiny fuori dal campo è un ragazzo simpatico che sa come comportarsi in giro con le altre persone. Quando esco la gente mi dice 'tu sei Destiny' e questa cosa mi rende felice. Però ho sempre la testa dritta e sto tenendo la stessa linea da quando ero piccolo".
Il paragone con Leao e l'idolo Neymar
Il nome, dunque, è diventato ormai familiare anche fuori dal campo. Ma Elimoghale vuole costruire una propria identità, senza vivere all'ombra di riferimenti importanti: "Il paragone con Leao? Dico che non sono Leao, mi chiamo Destiny Elimoghale e voglio rappresentare Destiny Elimoghale. Il mio idolo? Neymar, ma quello del Santos. Ho sempre guardato i suoi video e li vedo ancora adesso. Le cose che fa sono fuori dal normale".
Il sogno della Serie A e la maglia azzurra
Il prossimo passo è chiaro: arrivare nel calcio dei grandi. Elimoghale sa però che per trasformare il sogno in realtà deve ancora lavorare su diversi aspetti del proprio gioco. "Punto ad esordire in Serie A, sto cercando di migliorare certi aspetti. Fino a poco tempo fa giocavo ancora da bambino, troppo leggero. Sto capendo che il calcio dei grandi è più duro e difficile e sto cercando di adeguarmi al loro stile di gioco" - ha raccontato. La crescita passa anche dall'Italia, con Elimoghale che da sotto età ha già esordito con l'Under 19: "Per me vestire la maglia della nazionale è un onore, rappresenta tutta l'Italia. Per questa maglia devi dare tutto in ogni allenamento e fuori dal campo devi dare rispetto. Le prime esperienze sono state belle, ma difficile visto che abbiamo giocato contro squadre estere". La voglia di crescere di Elimoghale è tanta e si nota anche dalle sue ambizioni e dalla sua forza di rialzarsi...
Gli infortuni, la forza mentale e l'obiettivo Pallone d'Oro
Nel percorso di Elimoghale non sono mancate le difficoltà. Anzi, proprio uno degli episodi più delicati della sua giovane carriera ha avuto a che fare con gli infortuni: "In un torneo in Francia con la Juve ho subito due lussazioni alla spalla. Sono tornato a Torino e non volevo più continuare, ma i dirigenti mi hanno parlato e mi hanno detto di continuare così. Poi mi sono lussato di nuovo la spalla dopo neanche due anni e mi sono operato di nuovo. Mi sono detto 'questo anno è tuo'. Non stavo bene di testa. Infortuni gravi non li reggevo, ora cerco di rimanere tranquillo. Il mio obiettivo? Vincere il pallone d'oro, poi di mettere a posto la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella e far felici tutti, perché mi hanno sempre aiutato e farò di tutto per renderli contenti e orgogliosi di me".
Nel nome c'è già una promessa, quasi un destino scritto prima ancora di cominciare. Destiny Elimoghale sta costruendo il proprio percorso con l'ambizione di chi guarda lontano, ma senza dimenticare da dove è partito. Dai primi palloni calciati per strada a Torino al sogno della Serie A, passando per la maglia della Nazionale e per gli ostacoli che hanno rischiato di interrompere il suo cammino. Il talento classe 2009 della Juventus ha raccontato a VivoAzzurro la sua storia, fatta di famiglia, sacrifici, idoli e un obiettivo dichiarato senza mezze misure.
I primi passi a Torino e l'importanza della famiglia
Tutto comincia vicino casa: "Da piccolo giovavo con una squadra che si chiamava Rebaudengo, a Torino, vicino casa mia. Lì ci giocavano anche i miei amici e avevo detto ai miei genitori che volevo giocare a calcio. Mio padre mi regalava i palloni di gomma piccolini. Mi ricordo che da piccolo prendevo palla, dribblavo tutti e andavo in porta. Con mio padre ho avuto un rapporto molto stretto, mi ha sempre accompagnato e ha cercato di farmi contento. Da grande voglio mettere a posto tutta la mia famiglia. Ho una sorellina che sto viziando un pochino in senso buono, la porto allo stadio. Destiny fuori dal campo è un ragazzo simpatico che sa come comportarsi in giro con le altre persone. Quando esco la gente mi dice 'tu sei Destiny' e questa cosa mi rende felice. Però ho sempre la testa dritta e sto tenendo la stessa linea da quando ero piccolo".
Il paragone con Leao e l'idolo Neymar
Il nome, dunque, è diventato ormai familiare anche fuori dal campo. Ma Elimoghale vuole costruire una propria identità, senza vivere all'ombra di riferimenti importanti: "Il paragone con Leao? Dico che non sono Leao, mi chiamo Destiny Elimoghale e voglio rappresentare Destiny Elimoghale. Il mio idolo? Neymar, ma quello del Santos. Ho sempre guardato i suoi video e li vedo ancora adesso. Le cose che fa sono fuori dal normale".