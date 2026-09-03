Elimoghale tra speranze e retroscena shock: "Juve, non volevo continuare...Ora il sogno è uno solo"

Gli infortuni, la forza mentale e l'obiettivo Pallone d'Oro

Nel percorso di Elimoghale non sono mancate le difficoltà. Anzi, proprio uno degli episodi più delicati della sua giovane carriera ha avuto a che fare con gli infortuni: "In un torneo in Francia con la Juve ho subito due lussazioni alla spalla. Sono tornato a Torino e non volevo più continuare, ma i dirigenti mi hanno parlato e mi hanno detto di continuare così. Poi mi sono lussato di nuovo la spalla dopo neanche due anni e mi sono operato di nuovo. Mi sono detto 'questo anno è tuo'. Non stavo bene di testa. Infortuni gravi non li reggevo, ora cerco di rimanere tranquillo. Il mio obiettivo? Vincere il pallone d'oro, poi di mettere a posto la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella e far felici tutti, perché mi hanno sempre aiutato e farò di tutto per renderli contenti e orgogliosi di me".