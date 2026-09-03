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Juve, anticipi e posticipi di Serie A: date, orari e calendario completo

La Lega rende nota la distribuzione delle partite nelle giornate dalla sesta alla dodicesima: tutti i dettagli
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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, la Juventus si prepara a sfidare Milan (ecco l'arbitro), Sassuolo e Atalanta. Per i bianconeri si prospetta un inizio di stagione ricco di emozioni, denso e già pieno di sfide importantissime. A tal proposito, la Lega Serie A ha reso disponibili date e orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato.

Juventus, date e orari degli anticipi e posticipi di Serie A, dalla giornata 6 alla 12

Domenica 11 ottobre alle 20:45 la squadra di Spalletti sfiderà il Cagliari, mentre il fine settimana successivo sarà il turno della Lazio, domenica 18 ottobre, sempre alle 20:45. L'ottava giornata vedrà i bianconeri sfidare il Lecce (domenica 25 ottobre alle 18.00), seguito poi dal Genoa nel turno infrasettimanale (mercoledì 28 ottobre ore 20:45) e dal Napoli (domenica 1 novembre ore 20:45). L'8 novembre, alle 20:45, toccherà poi alla Fiorentina e il 23 novembre alle 20:45 al Venezia.

  • 6ª giornata | Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45;
  • 7ª giornata | Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45;
  • 8ª giornata | Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00;
  • 9ª giornata | Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45;
  • 10ª giornata | Juventus-Napoli, domenica 1 novembre 2026, ore 20:45;
  • 11ª giornata | Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45;
  • 12ª giornata | Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il calendario bianconero: 15 partite in 82 giorni

Tra il 6 settembre e il 26 novembre, quindi, la Juventus dovrà giocare circa una partita ogni 5 giorni. Tanti i big match da tenere d'occhio: Milan, Atalanta, Lazio e Napoli in Serie A, senza dimenticarsi delle importantissime partite di Europa League.

  • Juventus-Milan, domenica 6 settembre, ore 20:45,
  • Sassuolo-Juventus, domenica 13 settembre, ore 20:45,
  • Juventus-Nec, giovedì 17 settembre, ore 21:00,
  • Juventus-Atalanta, domenica 20 settembre, ore 18:00,
  • Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre, ore 18:30,
  • Celta Vigo-Juventus, giovedì 15 ottobre, ore 21:00,
  • Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre, ore 20:45,
  • Juventus-Rennes, giovedì 22 ottobre, ore 18:45,
  • Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre, ore 18:00,
  • Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre, ore 20:45,
  • Juventus-Napoli, domenica 1 novembre, ore 20:45,
  • AZ Alkmaar-Juventus, giovedì 5 novembre, ore 21:00,
  • Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre, ore 20:45,
  • Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre, ore 20:45,
  • Juventus-Omonia Nicosia, giovedì 26 novembre, ore 21:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Serie A, tutti gli anticipi e i posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata

LA SESTA GIORNATA

  • Genoa-Fiorentina, sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
  • Inter-Parma, sabato 10 ottobre 2026, ore 18:00
  • Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre 2026, ore 20:45
  • Como-Roma, domenica 11 ottobre 2026, ore 12:30
  • Lazio-Monza, domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00
  • Lecce-Bologna, domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00
  • Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026, ore 18:00
  • Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45
  • Atalanta-Venezia, lunedì 12 ottobre 2026, ore 18:30
  • Torino-Udinese, lunedì 12 ottobre 2026, ore 20:45

LA SETTIMA GIORNATA

  • Frosinone-Sassuolo, venerdì 16 ottobre 2026, ore 20:45
  • Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre 2026, ore 15:00
  • Bologna-Inter, sabato 17 ottobre 2026, ore 18:00
  • Roma-Genoa, sabato 17 ottobre 2026, ore 20:45
  • Udinese-Lecce, domenica 18 ottobre 2026, ore 12:30
  • Fiorentina-Como, domenica 18 ottobre 2026, ore 15:00
  • Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026, ore 18:00
  • Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45
  • Monza-Cagliari, lunedì 19 ottobre 2026, ore 18:30
  • Parma-Torino, lunedì 19 ottobre 2026, ore 20:45

L'OTTAVA GIORNATA

  • Torino-Monza, venerdì 23 ottobre 2026, ore 20:45
  • Cagliari-Bologna, sabato 24 ottobre 2026, ore 15:00
  • Como-Sassuolo, sabato 24 ottobre 2026, ore 15:00
  • Napoli-Roma, sabato 24 ottobre 2026, ore 18:00
  • Lazio-Parma, sabato 24 ottobre 2026, ore 20:45
  • Inter-Fiorentina, domenica 25 ottobre 2026, ore 12:30
  • Atalanta-Frosinone, domenica 25 ottobre 2026, ore 15:00
  • Genoa-Venezia, domenica 25 ottobre 2026, ore 15:00
  • Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00
  • Udinese-Milan, domenica 25 ottobre 2026, ore 20:45

LA NONA GIORNATA

  • Sassuolo-Lazio, martedì 27 ottobre 2026, ore 18:30
  • Roma-Cagliari, martedì 27 ottobre 2026, ore 20:45
  • Torino-Como, martedì 27 ottobre 2026, ore 20:45
  • Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:30
  • Parma-Udinese, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:30
  • Venezia-Inter, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:30
  • Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45
  • Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45
  • Frosinone-Lecce, giovedì 29 ottobre 2026, ore 18:30
  • Fiorentina-Atalanta, giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:45

LA DECIMA GIORNATA

  • Bologna-Monza, sabato 31 ottobre 2026, ore 15:00
  • Udinese-Roma, sabato 31 ottobre 2026, ore 18:00
  • Milan-Inter, sabato 31 ottobre 2026, ore 20:45
  • Como-Venezia, domenica 1 novembre 2026, ore 12:30
  • Frosinone-Torino, domenica 1 novembre 2026, ore 15:00
  • Lazio-Cagliari, domenica 1 novembre 2026, ore 15:00
  • Lecce-Genoa, domenica 1 novembre 2026, ore 18:00
  • Juventus-Napoli, domenica 1 novembre 2026, ore 20:45
  • Sassuolo-Fiorentina, lunedì 2 novembre 2026, ore 18:30
  • Atalanta-Parma, lunedì 2 novembre 2026, ore 20:45

L'UNDICESIMA GIORNATA

  • Venezia-Udinese, venerdì 6 novembre 2026, ore 20:45
  • Cagliari-Frosinone, sabato 7 novembre 2026, ore 15:00
  • Torino-Lecce, sabato 7 novembre 2026, ore 15:00
  • Parma-Bologna, sabato 7 novembre 2026, ore 18:00
  • Roma-Sassuolo, sabato 7 novembre 2026, ore 20:45
  • Napoli-Lazio, domenica 8 novembre 2026, ore 12:30
  • Genoa-Milan, domenica 8 novembre 2026, ore 15:00
  • Monza-Atalanta, domenica 8 novembre 2026, ore 15:00
  • Inter-Como, domenica 8 novembre 2026, ore 18:00
  • Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45

LA DODICESIMA GIORNATA

  • Como-Cagliari, sabato 21 novembre 2026, ore 15:00
  • Lazio-Lecce, sabato 21 novembre 2026, ore 15:00
  • Parma-Roma, sabato 21 novembre 2026, ore 18:00
  • Napoli-Torino, sabato 21 novembre 2026, ore 20:45
  • Sassuolo-Genoa, domenica 22 novembre 2026, ore 12:30
  • Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026, ore 15:00
  • Bologna-Udinese, domenica 22 novembre 2026, ore 18:00
  • Atalanta-Inter, domenica 22 novembre 2026, ore 20:45
  • Monza-Fiorentina, lunedì 23 novembre 2026, ore 18:30
  • Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45

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Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, la Juventus si prepara a sfidare Milan (ecco l'arbitro), Sassuolo e Atalanta. Per i bianconeri si prospetta un inizio di stagione ricco di emozioni, denso e già pieno di sfide importantissime. A tal proposito, la Lega Serie A ha reso disponibili date e orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato.

Juventus, date e orari degli anticipi e posticipi di Serie A, dalla giornata 6 alla 12

Domenica 11 ottobre alle 20:45 la squadra di Spalletti sfiderà il Cagliari, mentre il fine settimana successivo sarà il turno della Lazio, domenica 18 ottobre, sempre alle 20:45. L'ottava giornata vedrà i bianconeri sfidare il Lecce (domenica 25 ottobre alle 18.00), seguito poi dal Genoa nel turno infrasettimanale (mercoledì 28 ottobre ore 20:45) e dal Napoli (domenica 1 novembre ore 20:45). L'8 novembre, alle 20:45, toccherà poi alla Fiorentina e il 23 novembre alle 20:45 al Venezia.

  • 6ª giornata | Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45;
  • 7ª giornata | Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45;
  • 8ª giornata | Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00;
  • 9ª giornata | Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45;
  • 10ª giornata | Juventus-Napoli, domenica 1 novembre 2026, ore 20:45;
  • 11ª giornata | Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45;
  • 12ª giornata | Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45.

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