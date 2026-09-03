Juve, anticipi e posticipi di Serie A: date, orari e calendario completo

Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, la Juventus si prepara a sfidare Milan (ecco l'arbitro), Sassuolo e Atalanta. Per i bianconeri si prospetta un inizio di stagione ricco di emozioni, denso e già pieno di sfide importantissime. A tal proposito, la Lega Serie A ha reso disponibili date e orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato.
Juventus, date e orari degli anticipi e posticipi di Serie A, dalla giornata 6 alla 12
Domenica 11 ottobre alle 20:45 la squadra di Spalletti sfiderà il Cagliari, mentre il fine settimana successivo sarà il turno della Lazio, domenica 18 ottobre, sempre alle 20:45. L'ottava giornata vedrà i bianconeri sfidare il Lecce (domenica 25 ottobre alle 18.00), seguito poi dal Genoa nel turno infrasettimanale (mercoledì 28 ottobre ore 20:45) e dal Napoli (domenica 1 novembre ore 20:45). L'8 novembre, alle 20:45, toccherà poi alla Fiorentina e il 23 novembre alle 20:45 al Venezia.
- 6ª giornata | Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45;
- 7ª giornata | Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45;
- 8ª giornata | Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00;
- 9ª giornata | Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45;
- 10ª giornata | Juventus-Napoli, domenica 1 novembre 2026, ore 20:45;
- 11ª giornata | Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45;
- 12ª giornata | Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45.
Il calendario bianconero: 15 partite in 82 giorni
Tra il 6 settembre e il 26 novembre, quindi, la Juventus dovrà giocare circa una partita ogni 5 giorni. Tanti i big match da tenere d'occhio: Milan, Atalanta, Lazio e Napoli in Serie A, senza dimenticarsi delle importantissime partite di Europa League.
- Juventus-Milan, domenica 6 settembre, ore 20:45,
- Sassuolo-Juventus, domenica 13 settembre, ore 20:45,
- Juventus-Nec, giovedì 17 settembre, ore 21:00,
- Juventus-Atalanta, domenica 20 settembre, ore 18:00,
- Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre, ore 18:30,
- Celta Vigo-Juventus, giovedì 15 ottobre, ore 21:00,
- Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre, ore 20:45,
- Juventus-Rennes, giovedì 22 ottobre, ore 18:45,
- Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre, ore 18:00,
- Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre, ore 20:45,
- Juventus-Napoli, domenica 1 novembre, ore 20:45,
- AZ Alkmaar-Juventus, giovedì 5 novembre, ore 21:00,
- Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre, ore 20:45,
- Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre, ore 20:45,
- Juventus-Omonia Nicosia, giovedì 26 novembre, ore 21:00.
Serie A, tutti gli anticipi e i posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata
LA SESTA GIORNATA
- Genoa-Fiorentina, sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
- Inter-Parma, sabato 10 ottobre 2026, ore 18:00
- Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre 2026, ore 20:45
- Como-Roma, domenica 11 ottobre 2026, ore 12:30
- Lazio-Monza, domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00
- Lecce-Bologna, domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00
- Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026, ore 18:00
- Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45
- Atalanta-Venezia, lunedì 12 ottobre 2026, ore 18:30
- Torino-Udinese, lunedì 12 ottobre 2026, ore 20:45
LA SETTIMA GIORNATA
- Frosinone-Sassuolo, venerdì 16 ottobre 2026, ore 20:45
- Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre 2026, ore 15:00
- Bologna-Inter, sabato 17 ottobre 2026, ore 18:00
- Roma-Genoa, sabato 17 ottobre 2026, ore 20:45
- Udinese-Lecce, domenica 18 ottobre 2026, ore 12:30
- Fiorentina-Como, domenica 18 ottobre 2026, ore 15:00
- Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026, ore 18:00
- Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45
- Monza-Cagliari, lunedì 19 ottobre 2026, ore 18:30
- Parma-Torino, lunedì 19 ottobre 2026, ore 20:45
L'OTTAVA GIORNATA
- Torino-Monza, venerdì 23 ottobre 2026, ore 20:45
- Cagliari-Bologna, sabato 24 ottobre 2026, ore 15:00
- Como-Sassuolo, sabato 24 ottobre 2026, ore 15:00
- Napoli-Roma, sabato 24 ottobre 2026, ore 18:00
- Lazio-Parma, sabato 24 ottobre 2026, ore 20:45
- Inter-Fiorentina, domenica 25 ottobre 2026, ore 12:30
- Atalanta-Frosinone, domenica 25 ottobre 2026, ore 15:00
- Genoa-Venezia, domenica 25 ottobre 2026, ore 15:00
- Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00
- Udinese-Milan, domenica 25 ottobre 2026, ore 20:45
LA NONA GIORNATA
- Sassuolo-Lazio, martedì 27 ottobre 2026, ore 18:30
- Roma-Cagliari, martedì 27 ottobre 2026, ore 20:45
- Torino-Como, martedì 27 ottobre 2026, ore 20:45
- Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:30
- Parma-Udinese, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:30
- Venezia-Inter, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:30
- Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45
- Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45
- Frosinone-Lecce, giovedì 29 ottobre 2026, ore 18:30
- Fiorentina-Atalanta, giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:45
LA DECIMA GIORNATA
- Bologna-Monza, sabato 31 ottobre 2026, ore 15:00
- Udinese-Roma, sabato 31 ottobre 2026, ore 18:00
- Milan-Inter, sabato 31 ottobre 2026, ore 20:45
- Como-Venezia, domenica 1 novembre 2026, ore 12:30
- Frosinone-Torino, domenica 1 novembre 2026, ore 15:00
- Lazio-Cagliari, domenica 1 novembre 2026, ore 15:00
- Lecce-Genoa, domenica 1 novembre 2026, ore 18:00
- Juventus-Napoli, domenica 1 novembre 2026, ore 20:45
- Sassuolo-Fiorentina, lunedì 2 novembre 2026, ore 18:30
- Atalanta-Parma, lunedì 2 novembre 2026, ore 20:45
L'UNDICESIMA GIORNATA
- Venezia-Udinese, venerdì 6 novembre 2026, ore 20:45
- Cagliari-Frosinone, sabato 7 novembre 2026, ore 15:00
- Torino-Lecce, sabato 7 novembre 2026, ore 15:00
- Parma-Bologna, sabato 7 novembre 2026, ore 18:00
- Roma-Sassuolo, sabato 7 novembre 2026, ore 20:45
- Napoli-Lazio, domenica 8 novembre 2026, ore 12:30
- Genoa-Milan, domenica 8 novembre 2026, ore 15:00
- Monza-Atalanta, domenica 8 novembre 2026, ore 15:00
- Inter-Como, domenica 8 novembre 2026, ore 18:00
- Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45
LA DODICESIMA GIORNATA
- Como-Cagliari, sabato 21 novembre 2026, ore 15:00
- Lazio-Lecce, sabato 21 novembre 2026, ore 15:00
- Parma-Roma, sabato 21 novembre 2026, ore 18:00
- Napoli-Torino, sabato 21 novembre 2026, ore 20:45
- Sassuolo-Genoa, domenica 22 novembre 2026, ore 12:30
- Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026, ore 15:00
- Bologna-Udinese, domenica 22 novembre 2026, ore 18:00
- Atalanta-Inter, domenica 22 novembre 2026, ore 20:45
- Monza-Fiorentina, lunedì 23 novembre 2026, ore 18:30
- Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45
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Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, la Juventus si prepara a sfidare Milan (ecco l'arbitro), Sassuolo e Atalanta. Per i bianconeri si prospetta un inizio di stagione ricco di emozioni, denso e già pieno di sfide importantissime. A tal proposito, la Lega Serie A ha reso disponibili date e orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato.
Juventus, date e orari degli anticipi e posticipi di Serie A, dalla giornata 6 alla 12
Domenica 11 ottobre alle 20:45 la squadra di Spalletti sfiderà il Cagliari, mentre il fine settimana successivo sarà il turno della Lazio, domenica 18 ottobre, sempre alle 20:45. L'ottava giornata vedrà i bianconeri sfidare il Lecce (domenica 25 ottobre alle 18.00), seguito poi dal Genoa nel turno infrasettimanale (mercoledì 28 ottobre ore 20:45) e dal Napoli (domenica 1 novembre ore 20:45). L'8 novembre, alle 20:45, toccherà poi alla Fiorentina e il 23 novembre alle 20:45 al Venezia.
- 6ª giornata | Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45;
- 7ª giornata | Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45;
- 8ª giornata | Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00;
- 9ª giornata | Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45;
- 10ª giornata | Juventus-Napoli, domenica 1 novembre 2026, ore 20:45;
- 11ª giornata | Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45;
- 12ª giornata | Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45.