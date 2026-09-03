Juve, anticipi e posticipi di Serie A: date, orari e calendario completo

Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, la Juventus si prepara a sfidare Milan (ecco l'arbitro), Sassuolo e Atalanta. Per i bianconeri si prospetta un inizio di stagione ricco di emozioni, denso e già pieno di sfide importantissime. A tal proposito, la Lega Serie A ha reso disponibili date e orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato.