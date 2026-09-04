Woltemade, parla chi gli ha cambiato la carriera: "La coppia Juve perfetta è con..."

Estate 2022. Woltemade ha vent’anni, novantasei chili distribuiti su quasi due metri d’altezza e un ruolo di per sé marginale nelle giovanili del Werder Brema. Troppo tecnico per fare la boa, troppo imponente per agire sulla trequarti. Horst Steffen lo osserva per settimane, non curandosi del parere di chi vedeva in lui un equivoco tattico fatto e finito. È convinto di potergli cucire addosso un attacco elastico. E allora fa di tutto per portarlo all’Elversberg, nella terza divisione tedesca. Il risultato? Gol e assist a profusione, nell’economia di una promozione storica in Zweite Bundesliga che ha consacrato Woltemade tra i profili più promettenti del calcio tedesco. Per provare a capirci di più sul nuovo centravanti bianconero, ci siamo rivolti proprio a chi ne ha cambiato il destino.
"Ci misi poco a capire..."
Horst Steffen, ci racconti come nacque quell’operazione. «In realtà a proporcelo fu uno scout del club, Ole Book. Da lì iniziai a studiarlo: all’epoca giocava con l’U23 del Werder Brema. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche si sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco».
Certo, un conto è vederlo in video, un altro dal vivo... Si ricorda che impressioni le fece al primo allenamento? «Benissimo: fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e dalla qualità con cui controllava il pallone. E questo al netto dei quasi due metri d’altezza. Non proprio una roba comune... Poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta».
Steffen: "Woltemade? Dovrebbe lavorare sul..."
Altri punti di forza? «Sa difendere egregiamente la palla sotto pressione: sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza o per servire l’ultimo passaggio al compagno».
C’è invece un aspetto su cui dovrebbe ancora lavorare? «Direi nel gioco aereo: all’epoca non era un granché sotto questo punto di vista, ma è migliorato molto negli ultimi anni. Ricordo ancora una sua doppietta di testa contro il MSV Duisburg...»
Nella passata stagione una partenza eccellente con il Newcastle in Premier, poi la scelta di Howe di dirottarlo sulla trequarti con un copioso calo sul piano realizzativo. A detta sua qual è il ruolo in cui Woltemade può rendere al meglio? «Nick è molto abile nell’individuare e occupare gli spazi corretti. Nel farsi trovare smarcato per proseguire l’azione e arrivare lui stesso a concludere verso la porta avversaria. Per me si esprime meglio da centravanti, a patto che gli sia consentito di svariare su tutto il fronte offensivo. Non è un 9 puro e nemmeno un 10. Diciamo un 9.5 (ride, ndr)».
"Si può creare una bella intesa. In campo..."
A proposito di 9: la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Kolo Muani a margine di una trattativa estenuante con il Psg. Li vedrebbe bene in tandem? «Assolutamente sì. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti perché Nick è molto intelligente tatticamente. Analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare. Insieme sarebbero perfetti».
Anche dal primo minuto? O magari come soluzione da tentare in extremis, quando il risultato non si sblocca... «Per me Nick ha la sufficiente qualità per ritagliarsi un ruolo da titolare in questa Juve».
E che ci dice della sua attitudine fuori dal campo? Che tipo è? «È un ragazzo molto solare, divertente e curioso. Ma non mi fraintenda: quando c’è da essere seri sa stare al suo posto. E questo perché è cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo e a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jacobsen indossando un cappellino di natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare, a modo duo, i nostri tifosi».
Steffen e la Juve: "Woltemade pronto per un club così"
In allenamento com’è? «Sul pezzo: sa perfettamente quanto spingere per arrivare al match al top della forma. Non ho mai avuto bisogno di spronarlo o rimproverarlo».
Siete rimasti in contatto? «Certo, abbiamo un ottimo rapporto e ci sentiamo di tanto in tanto. Ora che ha firmato per la Juve coglierò l’occasione per congratularmi con lui».
Pensa che sia sufficientemente strutturato per reggere le pressioni della piazza bianconera? «Nick ora è maturo è pronto per giocare in un club storico come la Juventus. Vedrete presto di che pasta è fatto».
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Estate 2022. Woltemade ha vent’anni, novantasei chili distribuiti su quasi due metri d’altezza e un ruolo di per sé marginale nelle giovanili del Werder Brema. Troppo tecnico per fare la boa, troppo imponente per agire sulla trequarti. Horst Steffen lo osserva per settimane, non curandosi del parere di chi vedeva in lui un equivoco tattico fatto e finito. È convinto di potergli cucire addosso un attacco elastico. E allora fa di tutto per portarlo all’Elversberg, nella terza divisione tedesca. Il risultato? Gol e assist a profusione, nell’economia di una promozione storica in Zweite Bundesliga che ha consacrato Woltemade tra i profili più promettenti del calcio tedesco. Per provare a capirci di più sul nuovo centravanti bianconero, ci siamo rivolti proprio a chi ne ha cambiato il destino.
"Ci misi poco a capire..."
Horst Steffen, ci racconti come nacque quell’operazione. «In realtà a proporcelo fu uno scout del club, Ole Book. Da lì iniziai a studiarlo: all’epoca giocava con l’U23 del Werder Brema. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche si sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco».
Certo, un conto è vederlo in video, un altro dal vivo... Si ricorda che impressioni le fece al primo allenamento? «Benissimo: fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e dalla qualità con cui controllava il pallone. E questo al netto dei quasi due metri d’altezza. Non proprio una roba comune... Poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta».