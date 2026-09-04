Woltemade, parla chi gli ha cambiato la carriera: "La coppia Juve perfetta è con..."

A proposito di 9: la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Kolo Muani a margine di una trattativa estenuante con il Psg. Li vedrebbe bene in tandem? «Assolutamente sì. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti perché Nick è molto intelligente tatticamente. Analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare. Insieme sarebbero perfetti».

E che ci dice della sua attitudine fuori dal campo? Che tipo è? «È un ragazzo molto solare, divertente e curioso. Ma non mi fraintenda: quando c’è da essere seri sa stare al suo posto. E questo perché è cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo e a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jacobsen indossando un cappellino di natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare, a modo duo, i nostri tifosi».