Sedotto e abbandonato, ora può diventare l'indispensabile di Spalletti: il ribaltone Juve

Nico Gonzalez: la cura Spalletti funziona

Nico già in quella settimana era particolarmente vivace, pimpante, sul pezzo. In fondo sentiva che sarebbe rimasto a Torino dopo essere stato sedotto e abbandonato dall’Atletico Madrid. Così ha trovato una maniera per riconquistarsi la Juve, per dimostrare di valere una maglia da titolare. Per meritare un posto in bianconero dopo averlo perso malamente poco più di un anno fa, dopo essere stato al di sotto delle aspettative con Thiago Motta e impalpabile con Igor Tudor. Nico Gonzalez ha fatto tesoro della stima di Spalletti, che già da giugno gli stava addosso. Messaggi e telefonate per garantirgli considerazione nel suo progetto tecnico, al netto di un mercato che per l’argentino si sarebbe potuto accendere da un giorno all’altro. Voleva tornare a Madrid, certo. Ci ha sperato anche e soprattutto durante il Mondiale, quando l’ex Fiorentina aveva un filo diretto con Simeone. Ma quando ha capito che i due club non avrebbero trovato un accordo ha tirato una linea netta sul passato. Rimane, dunque. E adesso ha la chance di tornare ad essere titolare in una Juve che ha bisogno della sua intraprendenza contro il Milan, una squadra che certamente gli concederà metri per far male. Trazione anteriore, dunque, se non dovesse recuperare l’equilibratore McKennie.