Sedotto e abbandonato, ora può diventare l'indispensabile di Spalletti: il ribaltone Juve

Pensare di affrontare il Milan senza Kenan Yildiz e Weston McKennie non è certo semplice. Se avessero paventato questa possibilità a Luciano Spalletti una ventina di giorni fa le inquietudini sarebbero state di gran lunga maggiori a quelle attuali. Il turco, dopo l’operazione al piede, ha iniziato il percorso di recupero. Il texano, invece, sta meglio ma oggi sosterrà un provino fondamentale: lo staff medico lavora per rimetterlo a disposizione contro il Milan, ma non è affatto scontato che ci riesca. Più semplice, al limite, immaginarlo funzionale a partita in corso vista la poca autonomia figlia di giorni passati tra campo e infermeria. Dunque, Spalletti sta studiando varie soluzioni che possano sopperire a due assenze pesantissime nell’economia del sistema di gioco della Juve.
La mossa più elementare, considerando l’overbooking dell’infermeria, è una perfetta sintesi tra le scelte del primo e quelle del secondo tempo contro il Parma. Con un protagonista su tutti alle spalle di Randal Kolo Muani: Nico Gonzalez. Jonathan David è a Madrid, per cui non c’è possibilità di dare futuro all’esperimento (fallito) del canadese impiegato qualche metro indietro rispetto al centravanti francese. Il dubbio McKennie, dunque, non può che aguzzare l’ingegno di Lucio, che dalla panchina può di fatto soltanto pescare l’argentino. Sì, avrebbe voluto inserirlo già nell’ultima mezz’ora giocata a Frosinone. Quella che per poco alla Juve, per come ha gestito il finale dello Stirpe, non costava due punti per il modo in cui stava incassando l’1-1 di Calvani quasi allo scadere.
Nico Gonzalez: la cura Spalletti funziona
Nico già in quella settimana era particolarmente vivace, pimpante, sul pezzo. In fondo sentiva che sarebbe rimasto a Torino dopo essere stato sedotto e abbandonato dall’Atletico Madrid. Così ha trovato una maniera per riconquistarsi la Juve, per dimostrare di valere una maglia da titolare. Per meritare un posto in bianconero dopo averlo perso malamente poco più di un anno fa, dopo essere stato al di sotto delle aspettative con Thiago Motta e impalpabile con Igor Tudor. Nico Gonzalez ha fatto tesoro della stima di Spalletti, che già da giugno gli stava addosso. Messaggi e telefonate per garantirgli considerazione nel suo progetto tecnico, al netto di un mercato che per l’argentino si sarebbe potuto accendere da un giorno all’altro. Voleva tornare a Madrid, certo. Ci ha sperato anche e soprattutto durante il Mondiale, quando l’ex Fiorentina aveva un filo diretto con Simeone. Ma quando ha capito che i due club non avrebbero trovato un accordo ha tirato una linea netta sul passato. Rimane, dunque. E adesso ha la chance di tornare ad essere titolare in una Juve che ha bisogno della sua intraprendenza contro il Milan, una squadra che certamente gli concederà metri per far male. Trazione anteriore, dunque, se non dovesse recuperare l’equilibratore McKennie.
Chico inamovibile
A destra, invece, la trequarti ha un padrone difficilmente discutibile, anche in virtù delle scelte fatte su uno Zhegrova sempre più ai margini dopo l’esclusione dalla lista Uefa: Chico Conceiçao. Il migliore nella prima frazione contro il Parma: il palo colpito da fuori area grida vendetta. E la prestazione nel suo complesso avrebbe meritato più fortuna in zona gol. Senza Yildiz, però, è lui che si sta caricando la Juve sulle spalle: la manovra offensiva dipende molto dalla sua inventiva, dalla capacità di generare pericoli ogni volta che è in possesso di palla. A sinistra, infine, le mosse di Spalletti alla Continassa procedono verso una conferma di Jeremie Boga. Una scelta comprensibile: l’esperienza garantita dall’ivoriano, nel contesto di un big-match, cambia gli orizzonti e mette il tecnico nelle condizioni di affidarsi ad un uomo che conosce la squadra e sa capire i momenti. Kerim Alajbegovic, mister 35 milioni, dovrà avere ancora un pochino di pazienza. Il talento c’è, il giocatore è da costruire giorno dopo giorno. Una finitura affidata a Spalletti, infatuato dalla sua qualità e dai colpi che può garantire. Manca ancora un po’ di maturità al bosniaco: basti ripercorrere i primi passi mossi contro il Parma. Nella ripresa, però, sarà lui più di Woltemade il giocatore che può far saltare il banco rossonero in qualsiasi istante.
Pensare di affrontare il Milan senza Kenan Yildiz e Weston McKennie non è certo semplice. Se avessero paventato questa possibilità a Luciano Spalletti una ventina di giorni fa le inquietudini sarebbero state di gran lunga maggiori a quelle attuali. Il turco, dopo l’operazione al piede, ha iniziato il percorso di recupero. Il texano, invece, sta meglio ma oggi sosterrà un provino fondamentale: lo staff medico lavora per rimetterlo a disposizione contro il Milan, ma non è affatto scontato che ci riesca. Più semplice, al limite, immaginarlo funzionale a partita in corso vista la poca autonomia figlia di giorni passati tra campo e infermeria. Dunque, Spalletti sta studiando varie soluzioni che possano sopperire a due assenze pesantissime nell’economia del sistema di gioco della Juve.
La mossa più elementare, considerando l’overbooking dell’infermeria, è una perfetta sintesi tra le scelte del primo e quelle del secondo tempo contro il Parma. Con un protagonista su tutti alle spalle di Randal Kolo Muani: Nico Gonzalez. Jonathan David è a Madrid, per cui non c’è possibilità di dare futuro all’esperimento (fallito) del canadese impiegato qualche metro indietro rispetto al centravanti francese. Il dubbio McKennie, dunque, non può che aguzzare l’ingegno di Lucio, che dalla panchina può di fatto soltanto pescare l’argentino. Sì, avrebbe voluto inserirlo già nell’ultima mezz’ora giocata a Frosinone. Quella che per poco alla Juve, per come ha gestito il finale dello Stirpe, non costava due punti per il modo in cui stava incassando l’1-1 di Calvani quasi allo scadere.