L’arrivederci silenzioso di Barbara Bonansea, via dalla Juve: andrà negli Usa

TORINO - Non ha voluto annunci, proclami o celebrazioni: l’arrivederci di Bonansea alla Juventus è intimo e silenzioso come un segreto che si può solo sussurrare. Barbara non ama che si parli di sé, dice che non le interessa. Risulta complesso accontentarla al cospetto di oltre 9 anni in bianconero, 16 titoli (tutti quelli della Juve Women) e i 249 gettoni, impreziositi da 96 gol e 63 assist, che la rendono la detentrice del record di presenze in bianconero. Il capannello delle capitane-senatrici è ormai ridotto all’osso: Rosucci e Salvai resteranno le uniche superstiti tra le giocatrici di casa a Vinovo dal primo all’ultimo giorno. Stefano Braghin, prima di lasciare a sua volta, sosteneva che fossero le custodi di una juventinità da proteggere e tramandare alle giocatrici nuove e a quelle più giovani. Qualcuna ha preferito, legittimamente, abbandonare il proprio ruolo da mentore per vivere un’esperienza differente.
Bonansea al San Diego Wave: la nuova avventura in NWSL
Bonansea è pronta a fare il passo che prima di lei hanno compiuto Cantore, Boattin, Peyraud-Magnin e Girelli, solo per citare le ex juventine. La diaspora di calciatrici dalla Serie A femminile alla NWSL americana negli ultimi mesi si è consolidata trasformandosi da moda a flusso migratorio. Ma il senso di appartenenza di Bonansea verso la Juve non è in discussione: in passato decise di restare anche quando a chiamarla fu il Lione, tra le altre. A 35 anni compiuti la voglia di mettersi in gioco con San Diego Wave, tra i club di punta negli USA, e in una lega più ricca e risonante, la spingerà a prendersi una pausa definita nei termini e nei tempi dai colori che ama.
Juve, il prestito di Bonansea e il possibile ritorno nel 2027
Nulla di definitivo: perché come avvenuto con Girelli (passata a febbraio a Bay FC), la Juve è pronta a liberarla con la formula del prestito oneroso (100 mila euro) - previo rinnovo al 2028 - e la promessa non scritta di riabbracciarsi per un ultimo ballo insieme. Per il club si tratta di un atto sia romantico sia strategico: la riconoscenza va a braccetto con l’intenzione di non regalare alla concorrenza giocatrici preziose per le liste al loro rientro in Italia. Da programma Bonansea e Girelli, che hanno ricercato l’esperienza oltreoceano affidandosi entrambe all’agente specializzato Alan Naigeon, dovrebbero farlo nel giugno 2027. La prossima estate bisognerà verificare quanto e in che modo la Juventus avrà bisogno di due bandiere che per un po’ sventoleranno a quasi 10 mila chilometri di distanza. A quel punto a soffiare non sarà più il vento ma il direttore Mazzetta.
TORINO - Non ha voluto annunci, proclami o celebrazioni: l’arrivederci di Bonansea alla Juventus è intimo e silenzioso come un segreto che si può solo sussurrare. Barbara non ama che si parli di sé, dice che non le interessa. Risulta complesso accontentarla al cospetto di oltre 9 anni in bianconero, 16 titoli (tutti quelli della Juve Women) e i 249 gettoni, impreziositi da 96 gol e 63 assist, che la rendono la detentrice del record di presenze in bianconero. Il capannello delle capitane-senatrici è ormai ridotto all’osso: Rosucci e Salvai resteranno le uniche superstiti tra le giocatrici di casa a Vinovo dal primo all’ultimo giorno. Stefano Braghin, prima di lasciare a sua volta, sosteneva che fossero le custodi di una juventinità da proteggere e tramandare alle giocatrici nuove e a quelle più giovani. Qualcuna ha preferito, legittimamente, abbandonare il proprio ruolo da mentore per vivere un’esperienza differente.
Bonansea al San Diego Wave: la nuova avventura in NWSL
Bonansea è pronta a fare il passo che prima di lei hanno compiuto Cantore, Boattin, Peyraud-Magnin e Girelli, solo per citare le ex juventine. La diaspora di calciatrici dalla Serie A femminile alla NWSL americana negli ultimi mesi si è consolidata trasformandosi da moda a flusso migratorio. Ma il senso di appartenenza di Bonansea verso la Juve non è in discussione: in passato decise di restare anche quando a chiamarla fu il Lione, tra le altre. A 35 anni compiuti la voglia di mettersi in gioco con San Diego Wave, tra i club di punta negli USA, e in una lega più ricca e risonante, la spingerà a prendersi una pausa definita nei termini e nei tempi dai colori che ama.