L’arrivederci silenzioso di Barbara Bonansea, via dalla Juve: andrà negli Usa

TORINO - Non ha voluto annunci, proclami o celebrazioni: l’arrivederci di Bonansea alla Juventus è intimo e silenzioso come un segreto che si può solo sussurrare. Barbara non ama che si parli di sé, dice che non le interessa. Risulta complesso accontentarla al cospetto di oltre 9 anni in bianconero, 16 titoli (tutti quelli della Juve Women) e i 249 gettoni, impreziositi da 96 gol e 63 assist, che la rendono la detentrice del record di presenze in bianconero. Il capannello delle capitane-senatrici è ormai ridotto all’osso: Rosucci e Salvai resteranno le uniche superstiti tra le giocatrici di casa a Vinovo dal primo all’ultimo giorno. Stefano Braghin, prima di lasciare a sua volta, sosteneva che fossero le custodi di una juventinità da proteggere e tramandare alle giocatrici nuove e a quelle più giovani. Qualcuna ha preferito, legittimamente, abbandonare il proprio ruolo da mentore per vivere un’esperienza differente.