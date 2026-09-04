Zhegrova, il verdetto Juve: una porta si chiude ma c’è ancora una finestra

La Juventus sembra aver preso una decisione precisa sul futuro di Edon Zhegrova. L’esclusione dalla lista UEFA riaccende infatti interrogativi e indiscrezioni sul destino dell’esterno kosovaro. Nonostante alcuni segnali positivi arrivati durante l’estate, la sua permanenza a Torino appare tutt’altro che scontata. Il giocatore continua ad allenarsi a parte e attende una proposta concreta. E con alcuni mercati ancora disponibili, nelle prossime settimane potrebbe arrivare la svolta.
Zhegrova fuori dalla lista UEFA: il mercato torna protagonista
L’esclusione di Edon Zhegrova dalla lista UEFA della Juventus rappresenta un ulteriore indizio sul futuro del kosovaro. L’esterno, infatti, resta tra i giocatori destinati a poter lasciare Torino durante questa finestra di mercato. La concorrenza sulla trequarti bianconera è diventata particolarmente affollata, da Yildiz a Boga, passando per Nico Gonzalez, entrato subito in modo decisivo col Parma. A questi si aggiungono anche Conceiçao, McKennie e il giovane Alajbegovic, rendendo ancora più complicata la ricerca di spazio.
Zhegrova, che negli ultimi giorni ha continuato a lavorare separatamente dal gruppo, aspetta quindi una soluzione. In passato si erano registrati alcuni interessamenti dalla Turchia, senza però arrivare a una vera trattativa. Più concreta sembra invece la pista che conduce in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad ancora interessato al giocatore. L’ipotesi sul tavolo potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Juve di liberare spazio.
Pochi minuti e nessun gol: il difficile primo anno in bianconero
I numeri raccolti da Zhegrova nella sua prima stagione juventina spiegano in parte le difficoltà incontrate dall’esterno. Il kosovaro ha totalizzato 28 presenze complessive in tutte le competizioni. Il dato più significativo riguarda però il minutaggio, fermatosi a quota 546 minuti. Un bottino decisamente ridotto per un giocatore arrivato a Torino con aspettative importanti. Ancora più pesante è lo zero registrato alla voce gol e assist, nonostante le sue caratteristiche offensive. A condizionare il rendimento è stato anche il problema di pubalgia che ne ha limitato la continuità durante la stagione. Lo stesso Zhegrova aveva ammesso in estate di aver vissuto un’annata negativa proprio a causa dell’infortunio. Il recupero fisico, tuttavia, non è stato sufficiente per conquistare stabilmente la fiducia di Spalletti.
Il precampionato non è bastato a convincere Spalletti
Durante la preparazione estiva Zhegrova aveva provato a mandare segnali importanti alla Juventus e al proprio allenatore. Le amichevoli avevano mostrato un giocatore più brillante e desideroso di ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista. A far parlare era stato soprattutto lo splendido gol realizzato contro il Chelsea, una giocata che sembrava poter cambiare il futuro. Il diretto interessato aveva inoltre espresso chiaramente la propria volontà di rimanere in bianconero. Un messaggio forte, che però non ha trovato pieno riscontro nelle scelte tecniche. Spalletti, infatti, aveva invitato a non fermarsi al singolo episodio, sottolineando che "il gol non basta". Anche nelle prime uscite stagionali, contro il Frosinone, Zhegrova è stato utilizzato a partita in corso. Le sue prestazioni non sono quindi bastate a convincere l’allenatore a inserirlo stabilmente nelle proprie rotazioni.
Il futuro resta da decidere: Arabia possibile, ma non solo
A questo punto, per Zhegrova, la priorità sembra essere quella di trovare una squadra che possa garantirgli maggiore continuità. La Juventus, dal canto suo, dovrà valutare attentamente le opportunità che arriveranno dai mercati ancora aperti. L’Arabia Saudita rappresenta al momento una delle destinazioni più interessanti, con l’Al-Ittihad che continua a monitorare la situazione. La formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una soluzione gradita alle parti.
Non sono però da escludere altre possibilità, soprattutto qualora nelle prossime settimane emergessero nuove proposte. Anche la pista turca resta sullo sfondo, sebbene finora gli interessamenti non abbiano prodotto sviluppi concreti. La Lazio aveva rappresentato un’ulteriore ipotesi nelle ultime ore del mercato italiano, prima di virare su Gudmundsson. Ora Zhegrova dovrà attendere una nuova occasione: il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino, nonostante il desiderio espresso di continuare la sua avventura alla Juventus.
La Juventus sembra aver preso una decisione precisa sul futuro di Edon Zhegrova. L’esclusione dalla lista UEFA riaccende infatti interrogativi e indiscrezioni sul destino dell’esterno kosovaro. Nonostante alcuni segnali positivi arrivati durante l’estate, la sua permanenza a Torino appare tutt’altro che scontata. Il giocatore continua ad allenarsi a parte e attende una proposta concreta. E con alcuni mercati ancora disponibili, nelle prossime settimane potrebbe arrivare la svolta.
Zhegrova fuori dalla lista UEFA: il mercato torna protagonista
L’esclusione di Edon Zhegrova dalla lista UEFA della Juventus rappresenta un ulteriore indizio sul futuro del kosovaro. L’esterno, infatti, resta tra i giocatori destinati a poter lasciare Torino durante questa finestra di mercato. La concorrenza sulla trequarti bianconera è diventata particolarmente affollata, da Yildiz a Boga, passando per Nico Gonzalez, entrato subito in modo decisivo col Parma. A questi si aggiungono anche Conceiçao, McKennie e il giovane Alajbegovic, rendendo ancora più complicata la ricerca di spazio.
Zhegrova, che negli ultimi giorni ha continuato a lavorare separatamente dal gruppo, aspetta quindi una soluzione. In passato si erano registrati alcuni interessamenti dalla Turchia, senza però arrivare a una vera trattativa. Più concreta sembra invece la pista che conduce in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad ancora interessato al giocatore. L’ipotesi sul tavolo potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Juve di liberare spazio.