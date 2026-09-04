Zhegrova, il verdetto Juve: una porta si chiude ma c’è ancora una finestra

I numeri raccolti da Zhegrova nella sua prima stagione juventina spiegano in parte le difficoltà incontrate dall’esterno. Il kosovaro ha totalizzato 28 presenze complessive in tutte le competizioni. Il dato più significativo riguarda però il minutaggio, fermatosi a quota 546 minuti . Un bottino decisamente ridotto per un giocatore arrivato a Torino con aspettative importanti. Ancora più pesante è lo zero registrato alla voce gol e assist , nonostante le sue caratteristiche offensive. A condizionare il rendimento è stato anche il problema di pubalgia che ne ha limitato la continuità durante la stagione. Lo stesso Zhegrova aveva ammesso in estate di aver vissuto un’annata negativa proprio a causa dell’infortunio. Il recupero fisico, tuttavia, non è stato sufficiente per conquistare stabilmente la fiducia di Spalletti .

Il precampionato non è bastato a convincere Spalletti

Durante la preparazione estiva Zhegrova aveva provato a mandare segnali importanti alla Juventus e al proprio allenatore. Le amichevoli avevano mostrato un giocatore più brillante e desideroso di ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista. A far parlare era stato soprattutto lo splendido gol realizzato contro il Chelsea, una giocata che sembrava poter cambiare il futuro. Il diretto interessato aveva inoltre espresso chiaramente la propria volontà di rimanere in bianconero. Un messaggio forte, che però non ha trovato pieno riscontro nelle scelte tecniche. Spalletti, infatti, aveva invitato a non fermarsi al singolo episodio, sottolineando che "il gol non basta". Anche nelle prime uscite stagionali, contro il Frosinone, Zhegrova è stato utilizzato a partita in corso. Le sue prestazioni non sono quindi bastate a convincere l’allenatore a inserirlo stabilmente nelle proprie rotazioni.