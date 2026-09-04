Juventus, sorteggio Champions League: l'urna sorride alle bianconere

Dopo aver battuto il Sankt Polten , la Juve Women si prepara a giocare la League Phase della Uefa Women's Champions League . Oggi, venerdì 4 settembre, a Nyon sono state sorteggiate le avversarie della squadra di Guerrero: le bianconere dovranno sfidare Lione, Benfica e Leuven in casa, mentre Psg, Hacken e Austria Vienna fuori casa . La fase campionato vedrà quindi la Juve Women sfidare squadre di assoluto livello come Psg e Lione, una delle squadre migliori del calcio europeo e detentrice del record di più Champions femminili vinte con 8 trofei, ma è nel complesso un percorso alla portata delle bianconere .

Juventus- OL Lyonnes

PSG -Juventus

-Juventus Juventus- Benfica

Hacken -Juventus

-Juventus Juventus- OH Leuven

Austria Vienna-Juventus

Juve Women, Mazzetta: "Sfida di altissimo livello"

L'Head of Women's Football bianconero, Massimiliano Mazzetta ha commentato: "La UEFA Women’s Champions League rappresenta il massimo livello del calcio europeo e, arrivati a questa fase della competizione, sappiamo che ogni sorteggio porta con sé una sfida di altissimo livello. Affronteremo squadre di altissimo valore e questo rappresenta per noi uno stimolo importante, oltre a un’opportunità per misurarci ancora una volta con realtà di primo piano del calcio internazionale. Il nostro obiettivo è rappresentare la Juventus nel miglior modo possibile, competere con identità e ambizione e provare ad andare il più lontano possibile nel torneo. Lo faremo con determinazione, coraggio e grande rispetto per le avversarie, consapevoli del valore della competizione e dell’importanza di ogni singola partita. Siamo inoltre particolarmente felici di vedere tre club italiani presenti in questa fase della UEFA Women’s Champions League. È un segnale importante della crescita del calcio femminile in Italia e della competitività che le nostre squadre stanno dimostrando anche sulla scena europea".