Juventus, sorteggio Champions League: l'urna sorride alle bianconere

Dopo aver battuto il Sankt Polten, la Juve Women si prepara a giocare la League Phase della Uefa Women's Champions League. Oggi, venerdì 4 settembre, a Nyon sono state sorteggiate le avversarie della squadra di Guerrero: le bianconere dovranno sfidare Lione, Benfica e Leuven in casa, mentre Psg, Hacken e Austria Vienna fuori casa. La fase campionato vedrà quindi la Juve Women sfidare squadre di assoluto livello come Psg e Lione, una delle squadre migliori del calcio europeo e detentrice del record di più Champions femminili vinte con 8 trofei, ma è nel complesso un percorso alla portata delle bianconere.
- Juventus-OL Lyonnes
- PSG-Juventus
- Juventus-Benfica
- Hacken-Juventus
- Juventus-OH Leuven
- Austria Vienna-Juventus
Juve Women, Mazzetta: "Sfida di altissimo livello"
L'Head of Women's Football bianconero, Massimiliano Mazzetta ha commentato: "La UEFA Women’s Champions League rappresenta il massimo livello del calcio europeo e, arrivati a questa fase della competizione, sappiamo che ogni sorteggio porta con sé una sfida di altissimo livello. Affronteremo squadre di altissimo valore e questo rappresenta per noi uno stimolo importante, oltre a un’opportunità per misurarci ancora una volta con realtà di primo piano del calcio internazionale. Il nostro obiettivo è rappresentare la Juventus nel miglior modo possibile, competere con identità e ambizione e provare ad andare il più lontano possibile nel torneo. Lo faremo con determinazione, coraggio e grande rispetto per le avversarie, consapevoli del valore della competizione e dell’importanza di ogni singola partita. Siamo inoltre particolarmente felici di vedere tre club italiani presenti in questa fase della UEFA Women’s Champions League. È un segnale importante della crescita del calcio femminile in Italia e della competitività che le nostre squadre stanno dimostrando anche sulla scena europea".
Le avversarie di Roma e Inter
Ma la Juventus Women non è l'unica squadra italiana qualificata alla League Phase della Uefa Women's Champions League, ma i sorteggi di Roma e Inter sono stati molto meno magnanimi. Le giallorosse affronteranno in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e fuori casa Chelsea, Benfica e Leuven. Le nerazzurre, invece, sfideranno tra le mura amiche Arsenal, Hacken e Manchester City e fuori Lione, Real Madrid e Austria Vienna.
Come funziona la Uefa Women's Champions League
Dalla stagione 2025/26, la Champions League femminile ha adottato lo stesso format a girone unico della versione maschile, con 18 squadre in gara. Ogni formazione ne affronta quindi altre sei nella fase a gironi, metà in casa e metà in trasferta. Le prime quattro classificate della League Phase si qualificano direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto si sfideranno in un play-off a eliminazione diretta – con gare di andata e di ritorno – per garantirsi i restanti quattro posti dei quarti. Le squadre classificate dal 13° al 18° posto verranno invece eliminate.
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