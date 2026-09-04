Juve, Woltemade in gruppo e in tre a parte: l'allenamento verso il Milan

La Juventus continua a lavorare alla Continassa in vista dell’atteso confronto con il Milan . A due giorni dalla sfida, lo staff bianconero sta monitorando con particolare attenzione le condizioni fisiche della rosa. L’allenamento odierno ha permesso di raccogliere indicazioni importanti soprattutto sul fronte degli indisponibili. Tra dubbi e recuperi, Spalletti dovrà valutare con cura le scelte da compiere per la gara di domenica. Le prossime ore saranno dunque fondamentali per delineare il possibile schieramento iniziale.

La seduta alla Continassa ha confermato la presenza di alcuni dubbi legati all’infermeria juventina. Andrea Cambiaso ha proseguito il proprio lavoro personalizzato dopo la distorsione alla caviglia . La sua presenza contro il Milan resta al momento fortemente in bilico, con la convocazione tutt’altro che scontata. Programma differenziato anche per Weston McKennie , alle prese con un affaticamento muscolare. Il centrocampista statunitense resta così in dubbio per un eventuale impiego sulla trequarti. Ha lavorato lontano dal gruppo anche Pape Matar Sarr , ancora impegnato nel percorso di recupero dal problema fisico precedente al suo arrivo a Torino. Lo staff medico procede con prudenza per evitare di accelerare eccessivamente i tempi di rientro. Spalletti attende quindi ulteriori segnali prima di prendere una decisione definitiva sui tre giocatori.

Zhegrova recupera, Woltemade subito in gruppo

Le notizie più incoraggianti arrivano invece dagli elementi che hanno recuperato la piena disponibilità. Edon Zhegrova è tornato ad allenarsi regolarmente insieme al resto della squadra dopo l’affaticamento accusato nei giorni scorsi. Il kosovaro resta comunque al centro delle valutazioni anche per le possibili dinamiche di mercato che lo riguardano. La vera novità della giornata, però, è stata rappresentata da Nick Woltemade. Il nuovo attaccante tedesco ha svolto per la prima volta l’intera seduta insieme ai suoi compagni. Il gigante arrivato durante la sessione estiva ha dunque iniziato a prendere confidenza con il gruppo e con i meccanismi della squadra. La Juventus avrà ora ancora una giornata di lavoro per valutare le ultime situazioni fisiche. Da queste indicazioni dipenderanno convocazioni e scelte per l’undici che affronterà il Milan.

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