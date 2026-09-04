Kolo Muani, carica Juve: "Sono disposto a fare tutto per Spalletti. I gol arriveranno". Su Woltemade...

"Sto bene, sono contento di essere qua. Perché ho fatto di tutto per tornare? Perché quando sono qui, tutti sono gentili con me, dai miei compagni alla società: siamo una famiglia, per questo volevo tornare". Così Randal Kolo Muani sul motivo che lo ha spinto a tornare alla Juventus, dove tanto bene aveva fatto nella seconda parte della stagione 2024/25. Una trattativa estenuante, durata praticamente tutta l'estate, ma che alla fine ha portato il francese di nuovo in casa bianconera, anche e soprattutto grazie alla sua volontà.