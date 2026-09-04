Kolo Muani, carica Juve: "Sono disposto a fare tutto per Spalletti. I gol arriveranno". Su Woltemade...

"Sto bene, sono contento di essere qua. Perché ho fatto di tutto per tornare? Perché quando sono qui, tutti sono gentili con me, dai miei compagni alla società: siamo una famiglia, per questo volevo tornare". Così Randal Kolo Muani sul motivo che lo ha spinto a tornare alla Juventus, dove tanto bene aveva fatto nella seconda parte della stagione 2024/25. Una trattativa estenuante, durata praticamente tutta l'estate, ma che alla fine ha portato il francese di nuovo in casa bianconera, anche e soprattutto grazie alla sua volontà.
Su Spalletti: "Mi ha detto di essere più aggressivo"
Nell'intervista esclusiva a DAZN, Kolo Muani è tornato anche sulle parole di Spalletti, che lo ha spronato a fare di più dopo la partita con il Frosinone. "Mi ha detto che devo essere più aggressivo e lavoro duro per questo - spiega l'attaccante -. So cosa posso fare in campo, ma sono disposto a fare di tutto per lui. Il mio rapporto con il mister? Un semplice rapporto tra giocatore e allenatore: il giocatore deve lottare per l'allenatore, il club e i tifosi".
La coesione con Woltemade
"Posso giocare con tutti. L'allenatore mi mette in campo e gioco. Posso giocare da solo o con un altro attaccante, sono pronto a tutto" - dice Kolo Muani in riferimento al nuovo arrivato Nick Woltemade -. Ho parlato con lui, è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore, sono felice che sia qui. Se può nascere una nuova coppia? Perché no!? Ci spero!".
"Contento anche quando non segno ma la squadra vince"
"Se soffro quando non segno? Tutti sanno che l'attaccante deve segnare, ma una cosa importante per me è giocare bene. So di essere un attaccante, ma se la squadra vince anche senza i miei gol sono contento", ammette l'attaccante francese, convinto di dover "migliorare e segnare di più" anche qualora capitassero alcune partite di fila senza reti: "Non ho paura perché so che i gol arriveranno. La stagione è lunga, non sono preoccupato per questo. La pressione della maglia numero 9? Alla Juventus c'è già la pressione perché è un grande club e devi migliorare ogni giorno, per cui non si tratta di numeri di maglia".
Il Kolo extra campo
Che persona è Randal Kolo Muani fuori dal campo? Lui si definisce "riservato: resto a casa con la mia famiglia, a volte voglio uscire e altre volte no, ma mi piace rilassarmi con la mia famiglia". Giocare nel campionato italiano è una sensazione che all'ex PSG piace: "Mi piacciono le persone, i tifosi... tutti sono gentili". Poi due parole di apprezzamento anche per Torino: "Grande città, quando giro con la mia famiglia è molto tranquilla. Le persone sono amichevoli e sorridenti, mi trovo bene".
Sui compagni di squadra
Chiusura sul rapporto con i compagni di squadra, a cominciare dal connazionale Pierre Kalulu: "Siamo amici perché è francese - spiega Kolo muani - ma sono amico con molti giocatori come Locatelli, Pinsoglio, McKennie, Conceicao, Yildiz... mi piace parlare con tutti. Il più pazzo? McKennie: quando siamo andati in Australia ballava sull'aereo per due ore, tutti erano stanchi tranne lui".
"Sto bene, sono contento di essere qua. Perché ho fatto di tutto per tornare? Perché quando sono qui, tutti sono gentili con me, dai miei compagni alla società: siamo una famiglia, per questo volevo tornare". Così Randal Kolo Muani sul motivo che lo ha spinto a tornare alla Juventus, dove tanto bene aveva fatto nella seconda parte della stagione 2024/25. Una trattativa estenuante, durata praticamente tutta l'estate, ma che alla fine ha portato il francese di nuovo in casa bianconera, anche e soprattutto grazie alla sua volontà.
Su Spalletti: "Mi ha detto di essere più aggressivo"
Nell'intervista esclusiva a DAZN, Kolo Muani è tornato anche sulle parole di Spalletti, che lo ha spronato a fare di più dopo la partita con il Frosinone. "Mi ha detto che devo essere più aggressivo e lavoro duro per questo - spiega l'attaccante -. So cosa posso fare in campo, ma sono disposto a fare di tutto per lui. Il mio rapporto con il mister? Un semplice rapporto tra giocatore e allenatore: il giocatore deve lottare per l'allenatore, il club e i tifosi".