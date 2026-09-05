Juve, spogliatoio rinnovato: Celik leader silenzioso. Mossa Spalletti: è al centro del progetto

TORINO - Geografia e dinamiche dello spogliatoio juventino sono cambiate, dopo una campagna di mercato a dir poco massiccia: solo per quanto concerne la prima squadra, sono nove i volti nuovi e dieci le uscite, alcune delle quali di spessore a livello di peso specifico all’interno del gruppo bianconero a disposizione di Spalletti. Tra le tante critiche arrivate nella passata stagione, derivanti anche dai risultati come è ovvio che sia, c’era la mancanza di personalità, in campo e fuori. Carnevali e Massara hanno lavorato anche in questo senso, cercando di far convivere quanto più possibile le esigenze tecnico-tattiche alle necessità caratteriali di un insieme di calciatori da rinforzare sotto tanti aspetti. Si è fatto il possibile e anche di più per alzare il livello, di qualità e anche di carisma: gli equilibri vanno trovati giorno dopo giorno, ma qualcosa si incomincia a intravedere. E nelle mappa delle nuove gerarchie dello spogliatoio bianconero c’è anche qualche insospettabile o quasi.