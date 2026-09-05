Quanto valgono Kolo Muani e Goncalo Ramos?

Juventus e Milan hanno speso centoquindici milioni per fare gol. Alla Juve è arrivato il centravanti diversamente titolare del Tottenham, che lottava per non retrocedere (30 presenze e 1 gol), per 41 milioni. Al Milan è arrivato il centravanti di riserva del Psg (45 presenze 12 gol) per 74 milioni. Insomma, nonostante i prezzi, non esattamente Trezeguet e Van Basten. I due, effettivamente, sono stati pagati davvero tanto (se anche “troppo” lo stabilirà il campo nel corso della stagione) e il momento storico del calcio italiano è ben fotografato dai modesti bottini mercatari di Juve e Milan che, il calcio italiano. lo hanno trainato nella sua età dell’oro.

Juventus-Milan: il valore dei nuovi centravanti Ma non è l’autocommiserazione che salverà il campionato, quindi andiamo a goderci Juve-Milan, che resta sempre e comunque un classico del nostro pallone e vediamo chi vince la sfida tra due centravanti che devono riaffermare il loro valore tecnico e dare un senso a quello economico. D’altronde il calciomercato è, appunto, un “mercato”, quindi un posto dove si incontrano domanda e offerta, sicché il prezzo di un giocatore non è necessariamente proporzionale al suo valore tecnico, ma anche il frutto di esigenze e disponibilità sulla piazza. Se la valutazione “teorica” di Dembélé è di circa 100 milioni, non possono esserci solo 25 milioni di differenza tra lui e Ramos del Milan. O forse sì: lo decide il campo e le prestazioni che influiscono in modo esageratamente emotivo sulle decisioni che le società prendono in sede di calciomercato.

La sfida tra Kolo Muani, Ramos e Woltemade Al di là di ogni considerazione resta il fatto che Juve-Milan è il palcoscenico più affascinante e luminoso per iniziare a discutere di Kolo Muani (prime due prestazioni così così) e Gonçalo Ramos (che ha segnato alla sua seconda presenza in rossonero). E anche per scoprire Woltemade, l’eccentrico attaccante che sta incuriosendo non poco i tifosi della Juve, speranzosi che Carnevali e Massara abbiano pescato una specie di “Malen tedesco”, ovvero un bomber incompreso in Premier League, pronto a esplodere ai ritmi meno intensi della Serie A. Domani sera, comunque, ci sarà da divertirsi e, considerati le ultime due soporifere sfide fra Juve e Milan, è già un grande passo avanti.