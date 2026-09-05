“Usura Vlahovic, la Juve dell’altro Dybala e chi mi stimola di più. Basta non bruciarlo…”

«La Juventus nella quale sono stato era una famiglia». Ma anche il Milan, soprattutto quello dell’era Berlusconi, gli ha lasciato un’immagine precisa: la ricerca del massimo. Aldo Serena ha vissuto entrambe le realtà da protagonista, prima in rossonero nel 1982-83, poi in bianconero dal 1985 al 1987 e ancora al Milan dal 1991 al 1993. Il doppio ex oggi le guarda con gli occhi dell'osservatore: dal nuovo corso della "Signora" di Luciano Spalletti alle idee di Ruben Amorim, con uno sguardo al mercato e alle ambizioni di due squadre che puntano a tornare protagoniste. Juventus e Milan arrivano bene entrambe: chi parte favorita? «Non vedo una favorita netta. Mi aspetto una Juventus più quadrata e un Milan che proverà a fare la partita attraverso la pressione alta, una delle caratteristiche del calcio di Amorim. I rossoneri, però, devono ancora assimilare perfettamente determinati movimenti e la Juventus può sfruttare eventuali mancati sincronismi».
Amorim e Spalletti
Che cosa l'ha colpita di Amorim? «Mi attraggono gli allenatori che hanno un’impronta precisa e vogliono dare un segnale forte alla propria squadra e al calcio. Il progetto, però, richiede tempo. Il Milan ha iniziato vincendo, ma deve ancora assimilare alcuni meccanismi offensivi e soprattutto la pressione sincronizzata. Servono giocatori predisposti al sacrificio e capaci di comprendere le linee guida dell’allenatore. Può venire fuori qualcosa di interessante». Spalletti è l’uomo giusto per rilanciare la Juventus? «Dopo le avventure con due allenatori giovani, la Juventus aveva bisogno di un condottiero capace di dettare linee guida precise. Sul mercato c’era Spalletti. È una persona e un allenatore spigoloso, probabilmente non semplice nelle relazioni, ma è esperto, ne ha viste tante, sa come si vince e sa imporre le proprie decisioni». A proposito di mercato, c’è un acquisto della Juventus che la incuriosisce particolarmente? «Alajbegovic mi stimola tantissimo, perché ha qualità di alto livello. È un ragazzo giovane, deve ancora strutturarsi e andare così presto in un club come la Juventus può permettergli di fare un salto di qualità. Allo stesso tempo, però, è un ambiente esigente. Spero non si bruci e che riesca a esprimere tutto il suo potenziale».
"Nico Gonzalez ha fatto un salto di qualità"
Alajbegovic o Nico Gonzalez: chi, come Dybala per Malen, può diventare la mente offensiva della Juventus? «Nico Gonzalez ha fatto un salto di qualità anche temperamentale nella gara con il Parma. Spalletti lo ha utilizzato in una posizione nella quale ha mostrato qualità tecniche importanti, come nel passaggio verticale per Kolo Muani, oltre alle sue capacità balistiche. Può essere una sorpresa molto importante per questa Juventus, soprattutto per gli attaccanti». La Juventus ha fatto il massimo sul mercato? «Dopo aver speso spesso in malo modo, questa volta la società ha fatto le cose con giudizio. Quest’anno la campagna acquisti mi sembra abbastanza in linea con le esigenze. Il centravanti e il portiere erano ruoli da sistemare e non si poteva iniziare la stagione con un punto interrogativo. Forse serviva qualcosa anche a centrocampo, ma la situazione sembra essersi assestata». Kolo Muani e Woltemade possono rendere più di Vlahovic? «Vlahovic è sempre stato un giocatore di alto livello, ma non sempre lo ha dimostrato. La Juventus, sostituendolo, ha scelto due giocatori con caratteristiche diverse. Kolo Muani attacca lo spazio e ha bisogno di qualcuno che gli dia il pallone con immediatezza, sul primo movimento. Woltemade, invece, offre anche una soluzione diversa: quando una partita non si sblocca, avere un giocatore forte nel gioco aereo può diventare determinante contro difese molto chiuse».
I casi di mercato e l'Europa League
Da Vlahovic a Leao: in entrambi i casi era giusto separarsi? «Per Vlahovic credo ci fosse stata soprattutto un’usura relazionale, più mentale che tecnica. Per Leao mi sembra invece una questione tecnica. È un giocatore individualista, capace anche di vincere da solo alcune partite, mentre l’idea di Amorim è basata sul collettivo, sui movimenti sincronizzati e sulla pressione alta». Corsa Champions oppure Juve e Milan possono ambire a qualcosa di più? «Per qualità e capacità delle rose, entrambe possono ambire ai posti Champions. Per qualcosa di più, però, bisognerà aspettare. Il Milan deve completare il processo di apprendimento del calcio di Amorim, mentre la Juventus ha modificato alcuni elementi della propria spina dorsale, dal portiere agli attaccanti». Sono le favorite per l’Europa League? «Vincere l’Europa League potrebbe salvare una stagione. Tuttavia, giocare il giovedì significa arrivare alla partita di campionato con tempi di recupero ridotti. Non è un vantaggio, ma per entrambe rappresenta una grande opportunità».
«La Juventus nella quale sono stato era una famiglia». Ma anche il Milan, soprattutto quello dell’era Berlusconi, gli ha lasciato un’immagine precisa: la ricerca del massimo. Aldo Serena ha vissuto entrambe le realtà da protagonista, prima in rossonero nel 1982-83, poi in bianconero dal 1985 al 1987 e ancora al Milan dal 1991 al 1993. Il doppio ex oggi le guarda con gli occhi dell'osservatore: dal nuovo corso della "Signora" di Luciano Spalletti alle idee di Ruben Amorim, con uno sguardo al mercato e alle ambizioni di due squadre che puntano a tornare protagoniste. Juventus e Milan arrivano bene entrambe: chi parte favorita? «Non vedo una favorita netta. Mi aspetto una Juventus più quadrata e un Milan che proverà a fare la partita attraverso la pressione alta, una delle caratteristiche del calcio di Amorim. I rossoneri, però, devono ancora assimilare perfettamente determinati movimenti e la Juventus può sfruttare eventuali mancati sincronismi».
Amorim e Spalletti
Che cosa l'ha colpita di Amorim? «Mi attraggono gli allenatori che hanno un’impronta precisa e vogliono dare un segnale forte alla propria squadra e al calcio. Il progetto, però, richiede tempo. Il Milan ha iniziato vincendo, ma deve ancora assimilare alcuni meccanismi offensivi e soprattutto la pressione sincronizzata. Servono giocatori predisposti al sacrificio e capaci di comprendere le linee guida dell’allenatore. Può venire fuori qualcosa di interessante». Spalletti è l’uomo giusto per rilanciare la Juventus? «Dopo le avventure con due allenatori giovani, la Juventus aveva bisogno di un condottiero capace di dettare linee guida precise. Sul mercato c’era Spalletti. È una persona e un allenatore spigoloso, probabilmente non semplice nelle relazioni, ma è esperto, ne ha viste tante, sa come si vince e sa imporre le proprie decisioni». A proposito di mercato, c’è un acquisto della Juventus che la incuriosisce particolarmente? «Alajbegovic mi stimola tantissimo, perché ha qualità di alto livello. È un ragazzo giovane, deve ancora strutturarsi e andare così presto in un club come la Juventus può permettergli di fare un salto di qualità. Allo stesso tempo, però, è un ambiente esigente. Spero non si bruci e che riesca a esprimere tutto il suo potenziale».