Stavolta cambia tutto: Juve-Milan, il punto debole che Spalletti vuole attaccare

Una linea rossa, marcata e indelebile da apporre allo scialbo “spettacolo” andato in scena a San Siro pochi mesi fa. Quello 0-0 dal retrogusto rinunciatario. Un patto di non belligeranza che poneva le sue radici nell’illusione di blindare i rispettivi piazzamenti in zona Champions. A posteriori, un suicidio sportivo che ha condannato in toto sia il Milan che la Juventus a guardare l’Europa dei grandi dalla finestra e regalato al pubblico - forse - la più brutta gara del passato campionato. Ecco, cancellate tutto, perché il match in programma domani sera all’Allianz pare intriso di un’elettricità del tutto nuova.
Sono cambiati gli interpreti e, soprattutto, l’approccio tattico di una delle due pretendenti. Amorim, nel corso dell’estate, ha strappato il vestito prudente della gestione Allegri per disegnare un Milan più propositivo, spigliato e corto. Non si tratta più di una squadra asserragliata nella propria metà campo e che fa delle ripartenze la sua principale soluzione offensiva. Al contrario, i rossoneri sono nel bel mezzo di una ristrutturazione che ha nelle riaggressioni alte uomo su uomo e in un’uscita palla rapida i propri capisaldi tecnici. Il trio difensivo, in cui dovrebbero figurare Gila, De Winter e Pavlovic, accetterà costantemente di rompere la linea per tentare l’anticipo e soffocare la manovra bianconera.
A Chico e Boga il compito di attrarre i braccetti
Cosa significa? Che se la Juve riuscirà a smistare con velocità il pallone nella propria metà di gioco avrà molte più chances di trovare spazi in campo aperto. Probabile, infatti, che Spalletti chieda a uno dei due esterni di abbassarsi maggiormente per attirare l’uscita dei braccetti rossoneri. A quel punto, spetterà a Boga/Conceiçao il compito di verticalizzare per vie centrali e accendere la corsa di Kolo Muani. Viceversa, sarà proprio il francese a dover rinunciare al lavoro di “boa” statica, per allungare la difesa e portarsi via il centrale rossonero, consentendo al trequartista di giornata - sempre più al rialzo le quotazioni di Nico Gonzalez, autore del gol che ha stappato il match con il Parma - di farsi trovare libero alle spalle dei mediani. Discorso simile, qualora Spalletti dovesse decidere di provare il francese in coppia con Woltemade. A quel punto spetterà all’ex Newcastle il compito di venire incontro per aprire spazi al compagno di reparto.
I rossoneri ora non dipendono solo da Modric
Ed è proprio nel centrocampo rossonero che emerge una delle differenze tattiche più profonde rispetto al precedente assetto rossonero. L’anno scorso il Milan, forte dei due mediani a protezione di Modric, permetteva al croato di agire da catalizzatore in fase di costruzione. Con Amorim la manovra è più corale e “rischiosa”, dal momento che coinvolge tutto il reparto e si basa su scambi continui di prima intenzione. Contro Venezia e Torino, infatti, il Milan ha corso più volte il rischio di subire gol su ripartenza. Ed è inevitabile che un profilo come Modric - chiamato a condividere la mediana con Musah - per quanto illuminante in fase di costruzione, possa andare in difficoltà se si ritrova a coprire 60 metri di campo. Di contro, i rossoneri con l’acquisto di Goncalo Ramos - la punta di movimento che tanto era mancata nella passata stagione ad Allegri - e l’avanzamento a trequarti della coppia Rabiot-Saelemaekers, ha acquisito un potere di fuoco non indifferente. L’impressione, in ogni caso, è che gran parte del match si deciderà nei duelli sugli esterni. In assenza di Yildiz, è probabile che la Juve prediliga gli affondi sulla corsia di destra per permettere a Conceiçao di ingaggiare l’uno contro uno con Bartesaghi, memore delle evidenti difficoltà in marcatura riscontrare dal terzino azzurro nell’ultimo precedente di San Siro.
Una linea rossa, marcata e indelebile da apporre allo scialbo “spettacolo” andato in scena a San Siro pochi mesi fa. Quello 0-0 dal retrogusto rinunciatario. Un patto di non belligeranza che poneva le sue radici nell’illusione di blindare i rispettivi piazzamenti in zona Champions. A posteriori, un suicidio sportivo che ha condannato in toto sia il Milan che la Juventus a guardare l’Europa dei grandi dalla finestra e regalato al pubblico - forse - la più brutta gara del passato campionato. Ecco, cancellate tutto, perché il match in programma domani sera all’Allianz pare intriso di un’elettricità del tutto nuova.
Sono cambiati gli interpreti e, soprattutto, l’approccio tattico di una delle due pretendenti. Amorim, nel corso dell’estate, ha strappato il vestito prudente della gestione Allegri per disegnare un Milan più propositivo, spigliato e corto. Non si tratta più di una squadra asserragliata nella propria metà campo e che fa delle ripartenze la sua principale soluzione offensiva. Al contrario, i rossoneri sono nel bel mezzo di una ristrutturazione che ha nelle riaggressioni alte uomo su uomo e in un’uscita palla rapida i propri capisaldi tecnici. Il trio difensivo, in cui dovrebbero figurare Gila, De Winter e Pavlovic, accetterà costantemente di rompere la linea per tentare l’anticipo e soffocare la manovra bianconera.