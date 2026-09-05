Stavolta cambia tutto: Juve-Milan, il punto debole che Spalletti vuole attaccare

I rossoneri ora non dipendono solo da Modric

Ed è proprio nel centrocampo rossonero che emerge una delle differenze tattiche più profonde rispetto al precedente assetto rossonero. L’anno scorso il Milan, forte dei due mediani a protezione di Modric, permetteva al croato di agire da catalizzatore in fase di costruzione. Con Amorim la manovra è più corale e “rischiosa”, dal momento che coinvolge tutto il reparto e si basa su scambi continui di prima intenzione. Contro Venezia e Torino, infatti, il Milan ha corso più volte il rischio di subire gol su ripartenza. Ed è inevitabile che un profilo come Modric - chiamato a condividere la mediana con Musah - per quanto illuminante in fase di costruzione, possa andare in difficoltà se si ritrova a coprire 60 metri di campo. Di contro, i rossoneri con l’acquisto di Goncalo Ramos - la punta di movimento che tanto era mancata nella passata stagione ad Allegri - e l’avanzamento a trequarti della coppia Rabiot-Saelemaekers, ha acquisito un potere di fuoco non indifferente. L’impressione, in ogni caso, è che gran parte del match si deciderà nei duelli sugli esterni. In assenza di Yildiz, è probabile che la Juve prediliga gli affondi sulla corsia di destra per permettere a Conceiçao di ingaggiare l’uno contro uno con Bartesaghi, memore delle evidenti difficoltà in marcatura riscontrare dal terzino azzurro nell’ultimo precedente di San Siro.