C'è grande attesa in vista della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Il primo big della stagione per le due formazioni che hanno iniziato con il piede giusto con due vittorie in altrettante gare. Uno scontro diretto importante per capire subito la tenuta fisica e mentale dei calciatori. Per Spalletti sono da valutare alcuni giocatori che in questi giorni si sono allenati a parte: Cambiaso dopo il problema alla caviglia rimediato col Frosinone, McKennie per un guaio muscolare e anche il neo arrivato Pape Sarr.