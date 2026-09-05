C'è grande attesa in vista della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Il primo big della stagione per le due formazioni che hanno iniziato con il piede giusto con due vittorie in altrettante gare. Uno scontro diretto importante per capire subito la tenuta fisica e mentale dei calciatori. Per Spalletti sono da valutare alcuni giocatori che in questi giorni si sono allenati a parte: Cambiaso dopo il problema alla caviglia rimediato col Frosinone, McKennie per un guaio muscolare e anche il neo arrivato Pape Sarr.
Juve-Milan: orario e dove vederla
Juventus e Milan si sfidano nella giornata di domenica, 6 settembre, nella gara valida per la 3ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è programmato per le ore 20:45 e viene trasmesso in diretta su DAZN, visibile tramite Smart TV, oppure in streaming su tablet e smartphone attraverso l'app di DAZN.
È inoltre possibile seguire l'incontro direttamente dal browser utilizzando il proprio PC. In alternativa si può seguire anche dal live testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juve (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
Milan (3-4-2-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim
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