Juventus Next Gen-Pergolettese: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen vuole continuare la sua striscia positiva per confermarsi come mina vagante del girone A di Serie C: due vittorie e un pari, ultimo contro il Carpi, compresa la Coppa Italia per iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Brambilla sta plasmando la nuova squadra bianconera tra conferme, nuovi arrivi e cessioni. L'avversario di turno è la Pergolettese reduce da due ko in altrettante gare e che dovrà fare a meno dello squalificato Jaouhari.