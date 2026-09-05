Juventus Next Gen-Pergolettese: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen vuole continuare la sua striscia positiva per confermarsi come mina vagante del girone A di Serie C: due vittorie e un pari, ultimo contro il Carpi, compresa la Coppa Italia per iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Brambilla sta plasmando la nuova squadra bianconera tra conferme, nuovi arrivi e cessioni. L'avversario di turno è la Pergolettese reduce da due ko in altrettante gare e che dovrà fare a meno dello squalificato Jaouhari.
Juve Next Gen-Pergolettese: orario e dove vederla
Nella giornata di domenica 6 settembre la Juve Next Gen scende in campo per affrontare la Pergolettese, sfida valida per la terza giornata del Girone A di Serie C. L'orario della partita è fissato per le ore 18 mentre è visibile su Sky Sport ma anche in streaming su Now e Sky Go, app scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juve Next Gen: Radu, Verde, Montero, Corradi; Savio, Macca, Keutgen, Pagnucco; Amaradio, Oboavwoduo; Konate. All. Brambilla
Pergolettese: Doldi, Roversi, Silvestri, Dell'Orco, Zaia; Ferrandino, Tremolada, Arini, Pala; Corti, Rossetti. All. Giosa
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