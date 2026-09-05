“Perché ho dato fiducia a Di Gregorio, Woltemade cavallo”. E Spalletti indica il leader: “Ha tutto”

"Woltemade è simile a un Frisone"

Da un cavallo di razza a un altro, Spalletti parla di Woltemade in questo modo: "Che tipo di cavallo è? Io ho un Frisone, mi sembra molto simile. È statuario, incute un po’ di timore dal punto di vista fisico poi è dolcissimo e si lascia accarezzare e cavalcare. Diventa molto bravo anche nelle relazioni coi compagni. Con Nick puoi giocare palla sui piedi, sa fare il suo gioco orizzontale e può essere utilizzato anche in verticale perché ha questa fisicità e questa altezza. Di solito è difficile trovare nello stesso calciatore questi due mondi. Quello di 2 metri è un finalizzatore forse nell’area ma poi è meno relazionale dentro al campo, è invece lui ha entrambe le cose e poi ha questa grande qualità di essere molto gioioso e molto festoso anche nel modo di stare in campo. Lo può aiutare nella pressione che incontrerà in questo club, anche se partiamo avvantaggiati perché ha gli stessi colori che indossava nella squadra precedente (Newcastle ndr). Gli ho detto che aspettavamo un calciatore di questo livello e questa qualità. Si porta dietro il contesto della Premier dove è tutto più fisico e più veloce e determinato come situazioni di gioco. Portare un po’ di Premier nella nostra squadra alza il nostro livello. Siamo contenti e non vedo l’ora che si possa allenare per vederlo nella squadra".