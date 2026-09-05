Juve Women, ecco il calendario della Champions League: esordio col Benfica, si chiude a Parigi

La Juventus Women ha finalmente il quadro completo del proprio cammino nella League Phase della UEFA Women’s Champions League 2026/27 . Dopo aver superato il St. Polten nel terzo turno di qualificazione , la formazione bianconera è pronta ad affrontare una nuova sfida sul palcoscenico europeo. La squadra guidata da Isaac Guerrero debutterà davanti al proprio pubblico contro il Benfica . Saranno sei gli appuntamenti complessivi, distribuiti tra settembre e dicembre. Un percorso ricco di sfide importanti che metterà alla prova le ambizioni europee delle bianconere.

Dalla sfida con il Benfica alla trasferta di Parigi

L’avventura nella League Phase inizierà martedì 22 settembre con il match casalingo contro il Benfica. La prima gara lontano da Torino sarà invece in Svezia, dove le bianconere affronteranno l’Häcken. Il calendario porterà poi la Juventus sul campo dell’Austria Vienna per il terzo impegno della fase. Successivamente arriveranno due partite consecutive tra le mura amiche, prima contro il Lione e poi contro l’OH Leuven. Saranno quindi settimane intense, caratterizzate da avversarie di livello e appuntamenti ravvicinati. A chiudere il percorso sarà la trasferta più prestigiosa, quella in Francia contro il Paris Saint-Germain. La sfida nella capitale francese è fissata per il 16 dicembre e rappresenterà l’ultimo atto della League Phase. Per la Juventus Women sarà dunque un cammino europeo stimolante, con l’obiettivo di conquistare risultati importanti contro alcune delle migliori realtà del continente.