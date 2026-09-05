Tevez, Ronaldo e Messi, tutti insieme nella stessa squadra: l'incredibile notizia dall'Argentina!

Carlos Tevez si prepara a chiudere un cerchio nel luogo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera, e a farlo in maniera spettacolare. L’Apache, che ha lasciato il calcio nel giugno 2021 con la maglia del Boca Juniors, è pronto a tornare alla Bombonera per una partita d’addio che potrebbe trasformarsi in una vera parata di stelle. Tra gli invitati ci sono infatti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, oltre a numerosi ex compagni incontrati durante una carriera vissuta tra Argentina ed Europa, con qualche ex Juve che potrebbe scendere in campo. Un tuffo al cuore per i tifosi che hanno vissuto quegli anni.

Tevez, Ronaldo e Messi insieme alla Bombonera? Ecco quando

Tevez ha ricevuto l’ok da Juan Roman Riquelme, ex compagno di squadra e oggi presidente del Boca Juniors, per organizzare la serata che gli permetterà di salutare definitivamente i tifosi della Bombonera. La data è ancora da stabilire, ma l’appuntamento è previsto per dicembre. L’Apache ha lasciato il calcio proprio con la maglia dello storico club argentino, ma senza poter vivere un ultimo abbraccio con il suo pubblico. Ora avrà l’occasione di rimediare con una gara celebrativa alla quale sono stati invitati circa sessanta tra ex compagni e amici incontrati nel corso della carriera.