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Tevez, Ronaldo e Messi, tutti insieme nella stessa squadra: l'incredibile notizia dall'Argentina!

CR7 e Leo potrebbero scendere in campo alla Bombonera per un'occasione speciale: tutti i dettagli
3 min
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Juventus

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Carlos Tevez si prepara a chiudere un cerchio nel luogo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera, e a farlo in maniera spettacolare. L’Apache, che ha lasciato il calcio nel giugno 2021 con la maglia del Boca Juniors, è pronto a tornare alla Bombonera per una partita d’addio che potrebbe trasformarsi in una vera parata di stelle. Tra gli invitati ci sono infatti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, oltre a numerosi ex compagni incontrati durante una carriera vissuta tra Argentina ed Europa, con qualche ex Juve che potrebbe scendere in campo. Un tuffo al cuore per i tifosi che hanno vissuto quegli anni.

Tevez, Ronaldo e Messi insieme alla Bombonera? Ecco quando

Tevez ha ricevuto l’ok da Juan Roman Riquelme, ex compagno di squadra e oggi presidente del Boca Juniors, per organizzare la serata che gli permetterà di salutare definitivamente i tifosi della Bombonera. La data è ancora da stabilire, ma l’appuntamento è previsto per dicembre. L’Apache ha lasciato il calcio proprio con la maglia dello storico club argentino, ma senza poter vivere un ultimo abbraccio con il suo pubblico. Ora avrà l’occasione di rimediare con una gara celebrativa alla quale sono stati invitati circa sessanta tra ex compagni e amici incontrati nel corso della carriera. 

 

 

"Anche Buffon e Pirlo invitati"

La lista degli invitati, riportata da TyC Sports, ha subito acceso i riflettori sull’evento. Tevez avrebbe chiamato Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Manchester United, e Lionel Messi, compagno di Nazionale nell’Argentina. Se entrambi dovessero accettare, sarebbe un’occasione rarissima per vedere CR7 e Messi dalla stessa parte del campo, almeno per una notte. Non mancheranno poi altri grandi nomi del calcio italiano: tra gli invitati figurerebbero anche Buffon e Pirlo, conosciuti da Tevez durante la sua vincente esperienza alla Juventus. La Bombonera si prepara così a una notte speciale: quella dell’ultimo saluto del fuoriclasse, con una possibile squadra di stelle pronta a rendere ancora più spettacolare il congedo dell’Apache.

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