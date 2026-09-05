Spalletti: "Juve, la scelta su Woltemade e tutti gli infortunati. Milan, che mercato! Su Chivu..."

All'Allianz Stadium è tempo di big match: la Juve è pronta ad ospitare il Milan per dare un segnale al campionato. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e con una vittoria darebbero una grande prova di forza. Spalletti lo sa bene: serve una grande prestazione per dare continuità ai successi contro il Frosinone e il Parma. I bianconeri ora hanno anche qualche rinforzo in più come Woltemade, anche se il tecnico non può ancora contare su diversi giocatori ai box, Yildiz su tutti. Il mister ha parlato di tutto questo e ha affrontato tanti temi in conferenza: il valore dei rossoneri, la risposta a Chivu, il mercato e gli imprevisti Juve, gli indisponibili e il valore dei nuovi arrivi come Woltemade.
Juve-Milan, conferenza stampa Spalletti
"Avremo contro un allenatore con idee chiare che si è fatto fare una squadra forte. Hanno principi di gioco riconoscibili. Amorim lo conosciamo sin dallo Sporting, ma anche al Braga. Il Milan è una squadra immediata, verticale, a piombo, molto veloce nel ribaltamento dell'azione. Ti costringono a usare un motore uguale alla loro cilindrata, altrimenti rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. Ti vengono addosso e creano micro duelli, che se sai leggere in anticipo puoi sfruttare. L'aggressività degli avversari va usata, non ti deve creare timore. Sarà una bella partita, che proveremo a fare. Proveremo a esprimere la vostra voglia nel vincerla" - così Spalletti ha presentato il match in conferenza.
"Sei giocatori nuovi titolari? Pensavo di farla io la formazione" - ha scherzato Spalletti". Poi ha proseguito: "Abbiamo delle difficoltà, 7 infortunati ma tutti problemi diversi tra di loro. Avremo una squadra che ci permetterà di essere in condizione di giocare la partita. Dobbiamo fare una partita da Juventus. Per quello che si è visto abbiamo iniziato con il piede giusto, c'è la ricerca nel mettere in pratica quello che diciamo in settimana, questa è una cosa fondamentale per migliorare ed essere sempre più squadra. Poi è chiaro che bisognerà essere bravi a creare gli smarcamenti, perché loro verranno addosso forte. Hanno fatto vedere le loro caratteristiche e dobbiamo cercare di creare metri che non esistono. Ogni metro guadagnato in profondità vale di più di qualsiasi giro palla. Le scelte che prenderemo, faranno la differenza nella partita".
La risposta a Chivu e le caratteristiche di Woltemade
Sulle parole di Chivu sul tema scontri diretti ("Juve-Milan lo è per solo per tradizione, sono arrivate dietro" ndr): "Ha detto quello che pensa e a me piacciono le persone sincere. Le sue parole devono essere un ulteriore stimolo, non sono niente di particolare. Già c'era lo stimolo, ora diventa ancora più importante cercare di dare il massimo per ridurre il gap che c'è con le squadre più forti del campionato". Come si trasforma Woltemade in finalizzatore? Lo ha spiegato il tecnico della Juve: "Lui amplia i margini di gioco sia in verticale sia in orizzontale. Quando avvicini un giocatore alla porta gli fa sempre piacere, il premio del gol piace sempre di più e stimola i calciatori. Mi è sembrato che sappia sia giocare incontro e che sappia anche ritagliarsi lo spazio. Bravo di destro e sinistro e ha un impatto cattivo quando va a cercare la palla di testa. Ha caratteristiche che possono farci comodo.
Se può essere già schierato contro il Milan e nel caso con chi? Lo ha spiegato Spalletti: "Dal primo non penso. Siamo andati a prenderlo e abbiamo fiducia, può far parte della partita a gara in corso. Lui è un calciatore che sa giocare a due, perché va in giro a relazionare con i compagni per poi crearsi quello spazio da attaccare che si è creato. Quindi può giocare benissimo con Kolo Muani. Ci può permettere di giocare addosso a lui, per la sua fisicità e altezza. Mi sembra una persona straordinaria, ha una grande qualità caratteriale nel fare gruppo, quindi c'è solo da farlo giocare e si comincerà domani".
"Forti? Non lo dimostri a tavolino". E sugli esclusi dalla lista Uefa...
Il cambiare sempre e ricostruire può essere uno svantaggio? Ne ha parlato Spalletti: "Equilibrio e adattabilità ti permettono di trasformare l'imprevisto in opportunità. Adattarsi non è un ripiego, è una competenza di una squadra forte. Non dobbiamo evidenziare questo come un problema alla squadra. Bisogna dimostrarlo nelle dinamiche delle partite l'essere forte, non lo prepari a tavolino. A me la squadra sembra pronta per giocare questa partita. Questa settimana abbiamo fatto vedere cose nuove e abbiamo dimostrato impegno nel migliorare. Poi è chiaro che lo scorrimento della gara dirà se è così oppure no, ma abbiamo le carte in regola per diventare una squadra forte. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo nel mercato, ma abbiamo rinforzato la rosa e ampliato le nostre soluzioni. I giocatori nuovi ci danno novità che se si sanno usare, si diventa più forti".
Sui giocatori esclusi dalla lista UEFA (Zhegrova, Rugani, Milik, Ekhator e Thuram): "Ho parlato con loro, mi sembra il minimo. E le volte che ci ho pensato fino ad arrivare a questo momento...volevo non arrivasse mai. La cosa più brutta è escludere un giocatore che ti ha dato sempre disponibilità. Purtroppo noi credevamo di fare delle cose che non sono avvenute e ci siamo ritrovati a questo momento. Se possono tornare sul mercato? Questa non è la mia professione, non è il mio lavoro, bisogna vedere cosa pensano. Io sono dispiaciuto, possiamo reintegrare qualcosa in base a quello che succede. Io voglio sempre valutare le possibilità, anche quando succedono le cose bruttissime".
Il valore del Milan
"Che Milan mi aspetto, più o meno forte dello scorso anno? Secondo me hanno una squadra molto forte, lo ha confermato anche Amorim. Hanno tanta roba a disposizione. Nelle ultime partite non ha giocato Pulisic, Saelemaekers, Rabiot, Modric. Hutchinson e Moreira sono arrivati da poco, hanno varietà di soluzioni da tutte le parti,è una squadra fortissima, come siamo noi. Poi bisogna vedere se saremo più bravi di Inter, Napoli, Como, Roma, Milan, Atalanta, Lazio, Fiorentina. Le squadre sono tutte di livello, poi si va a giocare e si valuta chi è stato bravo a incastrare situazione improvvise, chi ha saputo cogliere opportunità. Essere rapidi negli ultimi giorni di mercato ci ha permesso di avere più soluzioni di livello".
Il mercato della Juve e gli infortunati
Sul mercato della Juve e il rapporto con la dirigenza: "Quanto è vicino a quello che immaginavo? Sono sempre stato definito un allenatore aziendalista, difficilmente ho usato toni scorretti verso i miei dirigenti, perché è bene andarci a convivere per andare ad affrontare le difficoltà e trovare soluzioni migliori rispetto a quelle che hai per far crescere la possibilità di essere competitivi. Noi qualche problemino lo abbiamo, perché siamo stati sotto mirino delle sanzioni (settlement agreement Uefa ndr). Abbiamo potuto fare alcune cose, altre no. Ci sono dinamiche che non controlli, ma ognuno porta qualcosa di nuovo e differente. Noi siamo cresciuti e bisogna vedere se riusciamo a metterlo in pratica, se tutti si metteranno a disposizione. Non abbiamo una rosa amplissima e ci sono giocatori importanti per caratteristiche.
Gente come Yildiz e McKennie non li sostituisci facilmente. Per cui si va a lavorare con fiducia perché crediamo di avere delle potenzialità. Abbiamo fatto due buonissime partite con Frosinone e Parma, dove abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, unita e vere. Ci sarà bisogno di ulteriori conferme e domani può essere una di quelle partita che ti può dire molto. Abbiamo aggiunto delle soluzioni che dobbiamo far vedere contro il Milan". Infine sugli infortunati: "Non recupera nessuno tra Cambiaso, McKennie, Cabal, Sarr, Thuram, Yildiz, Ekhator. Speriamo di recuperarli per la prossima settimana, ci farebbero comodo".
All'Allianz Stadium è tempo di big match: la Juve è pronta ad ospitare il Milan per dare un segnale al campionato. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e con una vittoria darebbero una grande prova di forza. Spalletti lo sa bene: serve una grande prestazione per dare continuità ai successi contro il Frosinone e il Parma. I bianconeri ora hanno anche qualche rinforzo in più come Woltemade, anche se il tecnico non può ancora contare su diversi giocatori ai box, Yildiz su tutti. Il mister ha parlato di tutto questo e ha affrontato tanti temi in conferenza: il valore dei rossoneri, la risposta a Chivu, il mercato e gli imprevisti Juve, gli indisponibili e il valore dei nuovi arrivi come Woltemade.
Juve-Milan, conferenza stampa Spalletti
"Avremo contro un allenatore con idee chiare che si è fatto fare una squadra forte. Hanno principi di gioco riconoscibili. Amorim lo conosciamo sin dallo Sporting, ma anche al Braga. Il Milan è una squadra immediata, verticale, a piombo, molto veloce nel ribaltamento dell'azione. Ti costringono a usare un motore uguale alla loro cilindrata, altrimenti rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. Ti vengono addosso e creano micro duelli, che se sai leggere in anticipo puoi sfruttare. L'aggressività degli avversari va usata, non ti deve creare timore. Sarà una bella partita, che proveremo a fare. Proveremo a esprimere la vostra voglia nel vincerla" - così Spalletti ha presentato il match in conferenza.
"Sei giocatori nuovi titolari? Pensavo di farla io la formazione" - ha scherzato Spalletti". Poi ha proseguito: "Abbiamo delle difficoltà, 7 infortunati ma tutti problemi diversi tra di loro. Avremo una squadra che ci permetterà di essere in condizione di giocare la partita. Dobbiamo fare una partita da Juventus. Per quello che si è visto abbiamo iniziato con il piede giusto, c'è la ricerca nel mettere in pratica quello che diciamo in settimana, questa è una cosa fondamentale per migliorare ed essere sempre più squadra. Poi è chiaro che bisognerà essere bravi a creare gli smarcamenti, perché loro verranno addosso forte. Hanno fatto vedere le loro caratteristiche e dobbiamo cercare di creare metri che non esistono. Ogni metro guadagnato in profondità vale di più di qualsiasi giro palla. Le scelte che prenderemo, faranno la differenza nella partita".