Spalletti: "Juve, la scelta su Woltemade e tutti gli infortunati. Milan, che mercato! Su Chivu..."

Il mercato della Juve e gli infortunati

Sul mercato della Juve e il rapporto con la dirigenza: "Quanto è vicino a quello che immaginavo? Sono sempre stato definito un allenatore aziendalista, difficilmente ho usato toni scorretti verso i miei dirigenti, perché è bene andarci a convivere per andare ad affrontare le difficoltà e trovare soluzioni migliori rispetto a quelle che hai per far crescere la possibilità di essere competitivi. Noi qualche problemino lo abbiamo, perché siamo stati sotto mirino delle sanzioni (settlement agreement Uefa ndr). Abbiamo potuto fare alcune cose, altre no. Ci sono dinamiche che non controlli, ma ognuno porta qualcosa di nuovo e differente. Noi siamo cresciuti e bisogna vedere se riusciamo a metterlo in pratica, se tutti si metteranno a disposizione. Non abbiamo una rosa amplissima e ci sono giocatori importanti per caratteristiche.