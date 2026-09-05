Lista Juve Serie A: chi sono gli esclusi e che dice il regolamento per i cambi

La Juventus si prepara a sfidare il Milan, ma di certo Luciano Spalletti non potrà contare su Khephren Thuram e Arkadiusz Milik. Il centrocampista e l'attaccante, infatti, sono stati esclusi dalla lista Serie A del club bianconero e non potranno essere convocati. I due erano stati esclusi anche dalla lista Uefa per l'Europa League (insieme a Zhegrova) e se per il francese la motivazione sembra essere chiara, la situazione del polacco, invece, è meno lineare e decisamente più complessa.

Juventus, Milik e Thuram out: le motivazioni Thuram è un giocatore centrale nel gioco di Luciano Spalletti ma è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a operarsi. Khephren non potrà tornare in campo prima di gennaio e la sua esclusione è quindi perfettamente logica e gli permetterà di concentrarsi al 100% sul recupero in vista della seconda metà di stagione. Milik, invece, dopo una lunga serie di problemi fisici sembrava aver ritrovare una buona condizione (tanto da aver segnato in una delle amichevoli estive) ma l'allenatore della Vecchia Signora ha dovuto fare una scelta e lo ha tenuto fuori. I tanti infortuni e il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 lo rendono un giocatore su cui è difficile puntare e, con l'arrivo di Woltemade, per lui ci sarebbe stato pochissimo spazio.

Juventus Kolo Muani o Woltemade e novità davanti! Juve, la probabile formazione contro il Milan Lista Serie A, come funziona il regolamento sui cambi Ma Thuram e Milik potranno giocare in Serie A con la maglia della Juve in questa stagione? Il regolamento parla chiaro e permette alle squadre almeno due cambi: "Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE