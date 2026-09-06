"Juve credici, l'anti-Inter sei tu. Woltemade trequarti, Alajbegovic cambia le partite. Vicario..."

TORINO- Michele Padovano, se riavvolgiamo le lancette di qualche mese arriviamo a quello scialbo 0-0 di San Siro che - a conti fatti - è costato la Champions sia alla Juve che al Milan. Cosa dobbiamo aspettarci stavolta? «Una serata con tanti gol, perché entrambe le squadre se la giocheranno senza paura e a viso aperto. Da allora è cambiato tutto per entrambe le squadre. La Juve ha rinnovato in toto la dirigenza e rimodellato l’ossatura principale della rosa. Il Milan ha ingaggiato un allenatore molto interessante, che propone un calcio verticale e offensivo. Detto questo, ritengo che la rosa dei i rossoneri sia ancora incompleta. A Carnevali e Massara invece vanno solo fatti i complimenti perché han fatto un mercato eccellente sia in entrata che in uscita, liberandosi di una serie di esuberi che, di anno in anno, ti eri abituato a ritrovarti sul groppone. Arthur su tutti»
Le operazioni che l’han convinta di più? «Il Milan ha preso un buon difensore come Gila e un bomber come Ramos. Ma davanti la coperta è troppo corta. La Juve ha rivoluzionato la rosa: stasera, potenzialmente, scenderanno in campo 6 giocatori nuovi... L’anno scorso mancavano profili esperti e di personalità e credo che in questo senso si sia fatto un grosso passo in avanti. Anzi, voglio sbilanciarmi». Prego. «Per me, ad oggi, i bianconeri hanno tutto per essere i principali rivali dell’Inter in ottica scudetto».
Non pensa che a centrocampo continui a mancare qualcosa alla squadra di Spalletti? «Mi è dispiaciuto molto che non sia arrivato Kessie, ma sono d’accordo con quanto detto da Carnevali: i giocatori devono volerla davvero questa maglia. Alla fine è arrivato Sarr: un ragazzo forte, anche se il vero acquisto per me resta Douglas Luiz. Se giocherà come sa potrà dare un contributo significativo. Sono anni che alla Juve manca un regista di livello. Fin qui quei compiti spettavano a Loca e i risultati si sono rivelati scadenti. Ma semplicemente perché l’azzurro, per caratteristiche, resta una mezzala. A questa squadra serviva come il pane uno come Douglas. Me lo ricordo bene in Premier: verticalizzava e aveva una visione di gioco di un determinato tipo».
Padovano su Woltemade, Alajbegovic e Gonzalez
E che mi dice dell’attacco bianconero? Sul gong è arrivato Woltemade: pensa che, sulla falsa riga di quanto faceva lei nella Juve di Lippi, possa rivelarsi il profilo ideale per spaccare in due le partite? «Non è la classica punta d’area di rigore che fa a sportellate e ti decide la gara di testa: gli piace venire in contro per legare i reparti e aprire spazi ai compagni. È un pennellone di 2 metri ma ha un’ottima tecnica, quindi credo che potrebbe riuscire dove ha fallito più volte David. E cioè sulla trequarti, alle spalle di Kolo Muani. Deve però lavorare per aumentare la sua medie realizzativa. Segna ancora troppo poco. Per questo motivo ritengo che il vero “game changer” possa essere perlopiù Alajbegovic. Mi fa impazzire perché ha una dote innata nell’uno contro uno. Alla nostra Serie A mancano profili con le sue caratteristiche».
Stasera toccherà a Nico Gonzalez agire a quelle latitudini. Che idea si è fatto su di lui? «Contro il Parma ha dimostrato di essere tornato a Torino con entusiasmo e la testa giusta, stravolgendo l’economia del match. Deve continuare così».
Kolo Muani o Ramos? E Vicario...
Juve-Milan sarà un po’ anche la sfida tra i due “esuberi” d’oro del Psg: Kolo e Goncalo Ramos. Da ex attaccante, quale le piace di più? «Ramos è davvero un gran bel giocatore. Anche Kolo ha dimostrato di poterci stare benissimo alla Juve. Ma se ne dovessi scegliere uno, prenderei il portoghese».
Per chiudere: la Juve arriva da una ricerca estenuante per rivoluzionare i pali. Prima l’affondo sfumato su Alisson, poi le virate su Svilar, Dibu Martinez e Suzuki, nonostante il Tottenham si fosse detto disponibile fin dal principio a cedere Vicario in prestito. L’ha convinta come scelta quella di andare sull’azzurro? «Assolutamente sì e ritengo molto ingeneroso definirlo una “ruota di scorta”. Sono tre mesi che dico che Vicario sarebbe stato il profilo più giusto per la Juventus. Nel momento in cui non sei riuscito a prendere Donnarumma - il profilo ideale che i bianconeri si sarebbero dovuti aggiudicare di diritto, insieme a Tonali - per me era essenziale andare su un altro italiano del giro della Nazionale. Non mi hanno mai convinto come idee i vari Suzuki, Dibu and company».
TORINO- Michele Padovano, se riavvolgiamo le lancette di qualche mese arriviamo a quello scialbo 0-0 di San Siro che - a conti fatti - è costato la Champions sia alla Juve che al Milan. Cosa dobbiamo aspettarci stavolta? «Una serata con tanti gol, perché entrambe le squadre se la giocheranno senza paura e a viso aperto. Da allora è cambiato tutto per entrambe le squadre. La Juve ha rinnovato in toto la dirigenza e rimodellato l’ossatura principale della rosa. Il Milan ha ingaggiato un allenatore molto interessante, che propone un calcio verticale e offensivo. Detto questo, ritengo che la rosa dei i rossoneri sia ancora incompleta. A Carnevali e Massara invece vanno solo fatti i complimenti perché han fatto un mercato eccellente sia in entrata che in uscita, liberandosi di una serie di esuberi che, di anno in anno, ti eri abituato a ritrovarti sul groppone. Arthur su tutti»
Le operazioni che l’han convinta di più? «Il Milan ha preso un buon difensore come Gila e un bomber come Ramos. Ma davanti la coperta è troppo corta. La Juve ha rivoluzionato la rosa: stasera, potenzialmente, scenderanno in campo 6 giocatori nuovi... L’anno scorso mancavano profili esperti e di personalità e credo che in questo senso si sia fatto un grosso passo in avanti. Anzi, voglio sbilanciarmi». Prego. «Per me, ad oggi, i bianconeri hanno tutto per essere i principali rivali dell’Inter in ottica scudetto».
Non pensa che a centrocampo continui a mancare qualcosa alla squadra di Spalletti? «Mi è dispiaciuto molto che non sia arrivato Kessie, ma sono d’accordo con quanto detto da Carnevali: i giocatori devono volerla davvero questa maglia. Alla fine è arrivato Sarr: un ragazzo forte, anche se il vero acquisto per me resta Douglas Luiz. Se giocherà come sa potrà dare un contributo significativo. Sono anni che alla Juve manca un regista di livello. Fin qui quei compiti spettavano a Loca e i risultati si sono rivelati scadenti. Ma semplicemente perché l’azzurro, per caratteristiche, resta una mezzala. A questa squadra serviva come il pane uno come Douglas. Me lo ricordo bene in Premier: verticalizzava e aveva una visione di gioco di un determinato tipo».