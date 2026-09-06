"Juve credici, l'anti-Inter sei tu. Woltemade trequarti, Alajbegovic cambia le partite. Vicario..."

TORINO- Michele Padovano, se riavvolgiamo le lancette di qualche mese arriviamo a quello scialbo 0-0 di San Siro che - a conti fatti - è costato la Champions sia alla Juve che al Milan. Cosa dobbiamo aspettarci stavolta? «Una serata con tanti gol, perché entrambe le squadre se la giocheranno senza paura e a viso aperto. Da allora è cambiato tutto per entrambe le squadre. La Juve ha rinnovato in toto la dirigenza e rimodellato l’ossatura principale della rosa. Il Milan ha ingaggiato un allenatore molto interessante, che propone un calcio verticale e offensivo. Detto questo, ritengo che la rosa dei i rossoneri sia ancora incompleta. A Carnevali e Massara invece vanno solo fatti i complimenti perché han fatto un mercato eccellente sia in entrata che in uscita, liberandosi di una serie di esuberi che, di anno in anno, ti eri abituato a ritrovarti sul groppone. Arthur su tutti»



Le operazioni che l’han convinta di più? «Il Milan ha preso un buon difensore come Gila e un bomber come Ramos. Ma davanti la coperta è troppo corta. La Juve ha rivoluzionato la rosa: stasera, potenzialmente, scenderanno in campo 6 giocatori nuovi... L’anno scorso mancavano profili esperti e di personalità e credo che in questo senso si sia fatto un grosso passo in avanti. Anzi, voglio sbilanciarmi». Prego. «Per me, ad oggi, i bianconeri hanno tutto per essere i principali rivali dell’Inter in ottica scudetto».



