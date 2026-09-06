Juve, Kalulu è insostituibile: il rinnovo non si discute, ma c'è un nodo da sciogliere 

C’è stato un tempo in cui Pierre Kalulu scatenava polemiche all’interno del mondo Juve, quantomeno per quel che riguarda la sfera social. Era l’estate 2024, era appena stato ufficializzato il suo passaggio dal Milan e, sui social, il difensore francese specificava di essere un “giocatore in prestito” dalla società rossonera. Formalmente niente di più corretto, ma quella mossa non fu particolarmente apprezzata. Ma per comprenderla bisogna tornare indietro e ricostruire il contesto. Per la Juventus, Kalulu rappresentava un piano C, dopo che le trattative con Calafiori prima, e Todibo poi, non andarono a buon fine. Lo stesso Pierre ci mise un po’ a convincersi a lasciare i rossoneri, lo stesso club in cui era diventato grande e con cui aveva vinto uno scudetto. Fu il pressing di Giuntoli e Thiago Motta a risultare decisivo: un altro mondo. Dalla prima all’ultima pagina dell’album dei ricordi, la situazione è oggi radicalmente diversa. L’istantanea arriva dai cancelli della Continassa, giusto ieri, quando Kalulu si è affacciato fuori dal centro sportivo per concedersi all’abbraccio dei tifosi. Il termometro dei supporter è sempre stabile: è uno dei più acclamati, un punto di riferimento.
Insostituibile Pierre
Lo è anche grazie al suo approccio multimediale: ha da poco aperto un canale Youtube dove racconta il dietro le quinte della sua vita, partecipa a challenge con influencer e ogni tanto risponde sui social a chi lo menziona. È naturalmente simpatico e disponibile, uno di quelli con cui è semplice immedesimarsi. Certo, l’aspetto umano aiuta, ma soprattutto c’è il campo. Nella passata stagione, Pierre Kalulu è stato ampiamente il più impiegato della rosa con 4.381 minuti in campo.
Insostituibile, ma non solo per mancanza di alternative. Insostituibile perché è attento e puntuale in copertura, in più è andato in crescendo dal punto di vista offensivo. È uno dei migliori crossatori della squadra, sempre pronto ad offrire uno scarico quando la squadra attacca sulla destra. Al di là di numeri e statistiche, c’è un aspetto meno visibile ma altrettanto utile: l’intelligenza tattica. La capacità di capire quando e come entrare dentro al campo per lasciare l’isolamento a Conceicao, oppure arretrare e prendere il cross.
Juve-Kalulu: priorità al rinnovo
Ha aggiunto, a questo, il tempismo con il quale si butta dentro l’area, tra il centrale e l’esterno avversario: lo ha fatto in almeno un paio di occasioni contro il Parma, senza che Douglas Luiz o Locatelli siano riusciti a premiarlo. Insomma, si porta dietro un bagalio di opzioni da mettere costantemente a disposizione della squadra e, per questo, è semplice capire perché giochi sempre. Anche adesso che è arrivato Celik, dirottato sulla corsia di sinistra. È altrettanto semplice comprendere come, adesso che il mercato è terminato, il dossier del suo rinnovo sia balzato in testa alle cose da discutere e concretizzare.
Kalulu, con circa 2,5 milioni netti a stagione fino al 2029, si posiziona nella parte destra della classifica di chi guadagna di più alla Juventus e l’ingaggio, oggi, non rispecchia rendimento e centralità nel progetto. Lo sa lui, lo sa il suo entourage e lo sanno anche Carnevali e Massara. Se ne parlerà a breve, al momento c’è grande apertura da tutte le parti. Una mossa necessaria, anche perché le sue prestazioni non sono certo passate inosservate ed è il caso di spegnere ogni sirena di mercato prima ancora che inizino a suonare rumorose. Questa sera scenderà in campo da ex, ma senza più i patemi di chi resta legato a quello che ha lasciato. Scende in campo da leader e inamovibile della Juventus: adesso e, nelle idee del club, anche del futuro.
C’è stato un tempo in cui Pierre Kalulu scatenava polemiche all’interno del mondo Juve, quantomeno per quel che riguarda la sfera social. Era l’estate 2024, era appena stato ufficializzato il suo passaggio dal Milan e, sui social, il difensore francese specificava di essere un “giocatore in prestito” dalla società rossonera. Formalmente niente di più corretto, ma quella mossa non fu particolarmente apprezzata. Ma per comprenderla bisogna tornare indietro e ricostruire il contesto. Per la Juventus, Kalulu rappresentava un piano C, dopo che le trattative con Calafiori prima, e Todibo poi, non andarono a buon fine. Lo stesso Pierre ci mise un po’ a convincersi a lasciare i rossoneri, lo stesso club in cui era diventato grande e con cui aveva vinto uno scudetto. Fu il pressing di Giuntoli e Thiago Motta a risultare decisivo: un altro mondo. Dalla prima all’ultima pagina dell’album dei ricordi, la situazione è oggi radicalmente diversa. L’istantanea arriva dai cancelli della Continassa, giusto ieri, quando Kalulu si è affacciato fuori dal centro sportivo per concedersi all’abbraccio dei tifosi. Il termometro dei supporter è sempre stabile: è uno dei più acclamati, un punto di riferimento.