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Diretta Milan-Juve Primavera: risultato in tempo reale. Vantaggio dei rossoneri, bianconeri in difficoltà

I bianconeri allenati da Padoin in campo per sfidare i rossoneri al Puma House of Football e provare a centrare la prima vittoria in campionato
4 min
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Diretta Milan-Juve Primavera: risultato in tempo reale. Vantaggio dei rossoneri, bianconeri in difficoltà© Juventus FC via Getty Images
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La Primavera della Juventus si prepara ad affrontare il Milan nella 3ª giornata di Primavera 1, proprio come per la prima squadra. I bianconeri cercano la prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro Como e Parma, mentre i rossoneri vogliono dare continuità alle buone prestazioni offerte in avvio. 

Primavera, Milan-Juve: la diretta

36' - Ci prova subito la Juve: Okolo calcia da posizione defilata, Catalano devia ma l'arbitro poi ferma tutto per la posizione di fuorigioco dell'attaccante bianconero. 

34' - GOL MILAN! Da terzino a terzino: Nolli mette in mezzo un bel cross per Tartaglia che, tutto solo, col mancino supera Huli

33' - Occasione Milan: Tartaglia imbuca per Anastasio che dal fondo mette in mezzo un cross pericoloso che attraversa tutta l'area e per pochi centimetri non trova il tap-in di Nolli

28' - Errore in fase di impostazione della Juve: il Milan ne approfitta con Zaramella che serve Domnitei, l'attaccante rossonero va al tiro che viene deviato in angolo. 

21' - Meglio il Milan in questa parte di gara, la Juve sbaglia tanto soprattutto dopo il recupero del pallone.

15' - Domnitei si crea lo spazio per andare al tiro ma è bravo Reynaud a immolarsi e deviare la conclusione in angolo. 

12' - Primo squillo della Juve: Sosna serve Corigliano che calcia di prima intenzione con il mancino, tiro alto sopra la traversa. 

5' - Fase di studio in questo avvio: il Milan prova a fare la partita, più attendista la Juve

1' - Iniziato il match al Puma House of Football.

Milan-Juve: orario e dove vederla

Domenica 6 settembre 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 sarà impegnata in trasferta contro il Milan nel match valido per la 3ª giornata del campionato Primavera 1. La sfida si giocherà in casa dei rossoneri e rappresenterà un nuovo appuntamento importante per i bianconeri. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche in streaming sul sito dell’emittente oppure sull'app scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.

Le formazioni ufficiali

Milan: Catalano, Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Grassini, Geroli; Cisse, Anastasio, Zaramella; Domnitei. A disp.: Pantelin, Ibrahimovic, Zanaga, Dotta, Petrone, Mazzeo, Martini, Kurbegovic, Colombo, Calvani, Mercogliano. All. Renna

Juventus: Huli, De Brul, Borasio, Reynaud; Rigo, Sylla, Ceppi, Precupanu; Corigliano, Sosna; Okolo. A disp.: Giaretta, Wout, Bracco, Lopez, Vallana, Bellino, Ali Camara, Samb, Brancato, Bamballi, Beydts. All. Padoin

Arbitro: Sig. Vailati

Padoin: "Siamo all'interno di un percorso"

Padoin presenta così la gara: "Siamo all’interno di un percorso di crescita e gare come questa possono aiutarci a comprendere su cosa dobbiamo insistere". L’obiettivo sarà migliorare "sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda intensità e gestione dei duelli", aspetti sui quali la squadra continuerà a lavorare.

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