Juve, la Primavera perde contro il Milan: i rossoneri vincono 2-0, esordio per Camara in bianconero

La Juve Primavera perde sul campo del Milan. I bianconeri si trovano ora a due punti in classifica dopo tre giornate. Il risultato al Puma House of Football premia i rossoneri con un 2-0 meritato per la squadra di Renna che riesce a stappare la partita verso la fine del primo tempo. Due reti in appena cinque minuti grazie al doppio assist di Nolli e ai gol di Tartaglia e Cullotta. La Juve ci prova nella ripresa con qualche occasione importante ma senza trovare la via del gol. Da segnalare l’esordio in maglia bianconera di Ali Camara, il classe 2008 arrivato negli ultimi giorni di mercato.
Primavera, Milan-Juve: rivivi la diretta
95' - Termina la sfida a Vismara: il Milan vince e vola a quota sette punti in classfica, mentre la Juve resta ferma a due. Il risultato di 2-0 premia i rossoneri grazie alle reti di Tartaglia e Cullotta.
90' - Cinque i minuti di recupero.
88' - Dentro Ibrahimovic per il Milan e fuori Geroli.
83' - Pericolosa la Juve! Beydts ci prova con un tiro a giro, conclusione di poco fuori.
82' - Ali Camara supera un paio di avversari, serve Ceppi che calcia forte ma centrale.
78' - Cambio per il Milan: dentro Petrone per Domnitei.
75' - Ultimo cambio per la Juve: dentro Samb e fuori Sosna.
70' - La Juve ora staziona di più nella metà campo rossonera, ma fatica a trovare spunti per far male.
60' - Cambio per il Milan: dentro Colombo per Zaramella. Doppio cambio per la Juve: dentro Brancato e Beydts, per Sylla e Precopanu.
55' - Occasione Juve! Ali Camara sfiora subito il gol: il colpo di testa da due passi termina alto. Situazione non semplice per il belga avendo davanti un paio di giocatori e il portiere avversario.
53' - Huli tiene in piedi la Juve: Domnitei calcia di destro, il pallone va verso l'angolino basso ma il portiere bianconero salva i suoi. L'arbitro poi fischia il fuorigioco dell'attaccante del Milan.
48' - Occasione Juve! Ceppi controlla e calcia al volo col sinistro, pallone fuori di pochissimo.
46' - Iniziata la ripresa. Padoin cambia: dentro Lopez e Ali Camara per Okolo e De Brul.
INTERVALLO
45+3' - Termina la prima frazione al Puma House of Football: il Milan è avanti sulla Juve con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tartaglia e Cullotta.
45' - Tre i minuti di recupero.
39' - GOL MILAN! Raddoppiano i rossoneri da calcio di punizione: Nolli pennella al centro per Cullotta che salta più in alto di tutti e di testa supera Huli.
36' - Ci prova subito la Juve: Okolo calcia da posizione defilata, Catalano devia ma l'arbitro poi ferma tutto per la posizione di fuorigioco dell'attaccante bianconero.
34' - GOL MILAN! Da terzino a terzino: Nolli mette in mezzo un bel cross per Tartaglia che, tutto solo, col mancino supera Huli.
33' - Occasione Milan: Tartaglia imbuca per Anastasio che dal fondo mette in mezzo un cross pericoloso che attraversa tutta l'area e per pochi centimetri non trova il tap-in di Nolli.
28' - Errore in fase di impostazione della Juve: il Milan ne approfitta con Zaramella che serve Domnitei, l'attaccante rossonero va al tiro che viene deviato in angolo.
21' - Meglio il Milan in questa parte di gara, la Juve sbaglia tanto soprattutto dopo il recupero del pallone.
15' - Domnitei si crea lo spazio per andare al tiro ma è bravo Reynaud a immolarsi e deviare la conclusione in angolo.
12' - Primo squillo della Juve: Sosna serve Corigliano che calcia di prima intenzione con il mancino, tiro alto sopra la traversa.
5' - Fase di studio in questo avvio: il Milan prova a fare la partita, più attendista la Juve.
1' - Iniziato il match al Puma House of Football.
Milan-Juve: orario e dove vederla
Domenica 6 settembre 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 sarà impegnata in trasferta contro il Milan nel match valido per la 3ª giornata del campionato Primavera 1. La sfida si giocherà in casa dei rossoneri e rappresenterà un nuovo appuntamento importante per i bianconeri. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche in streaming sul sito dell’emittente oppure sull'app scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le formazioni ufficiali
Milan: Catalano, Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Grassini, Geroli; Cisse, Anastasio, Zaramella; Domnitei. A disp.: Pantelin, Ibrahimovic, Zanaga, Dotta, Petrone, Mazzeo, Martini, Kurbegovic, Colombo, Calvani, Mercogliano. All. Renna
Juventus: Huli, De Brul, Borasio, Reynaud; Rigo, Sylla, Ceppi, Precupanu; Corigliano, Sosna; Okolo. A disp.: Giaretta, Wout, Bracco, Lopez, Vallana, Bellino, Ali Camara, Samb, Brancato, Bamballi, Beydts. All. Padoin
Arbitro: Sig. Vailati
Padoin: "Siamo all'interno di un percorso"
Padoin presenta così la gara: "Siamo all’interno di un percorso di crescita e gare come questa possono aiutarci a comprendere su cosa dobbiamo insistere". L’obiettivo sarà migliorare "sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda intensità e gestione dei duelli", aspetti sui quali la squadra continuerà a lavorare.
La Juve Primavera perde sul campo del Milan. I bianconeri si trovano ora a due punti in classifica dopo tre giornate. Il risultato al Puma House of Football premia i rossoneri con un 2-0 meritato per la squadra di Renna che riesce a stappare la partita verso la fine del primo tempo. Due reti in appena cinque minuti grazie al doppio assist di Nolli e ai gol di Tartaglia e Cullotta. La Juve ci prova nella ripresa con qualche occasione importante ma senza trovare la via del gol. Da segnalare l’esordio in maglia bianconera di Ali Camara, il classe 2008 arrivato negli ultimi giorni di mercato.
Primavera, Milan-Juve: rivivi la diretta
95' - Termina la sfida a Vismara: il Milan vince e vola a quota sette punti in classfica, mentre la Juve resta ferma a due. Il risultato di 2-0 premia i rossoneri grazie alle reti di Tartaglia e Cullotta.
90' - Cinque i minuti di recupero.
88' - Dentro Ibrahimovic per il Milan e fuori Geroli.
83' - Pericolosa la Juve! Beydts ci prova con un tiro a giro, conclusione di poco fuori.
82' - Ali Camara supera un paio di avversari, serve Ceppi che calcia forte ma centrale.
78' - Cambio per il Milan: dentro Petrone per Domnitei.
75' - Ultimo cambio per la Juve: dentro Samb e fuori Sosna.
70' - La Juve ora staziona di più nella metà campo rossonera, ma fatica a trovare spunti per far male.
60' - Cambio per il Milan: dentro Colombo per Zaramella. Doppio cambio per la Juve: dentro Brancato e Beydts, per Sylla e Precopanu.
55' - Occasione Juve! Ali Camara sfiora subito il gol: il colpo di testa da due passi termina alto. Situazione non semplice per il belga avendo davanti un paio di giocatori e il portiere avversario.
53' - Huli tiene in piedi la Juve: Domnitei calcia di destro, il pallone va verso l'angolino basso ma il portiere bianconero salva i suoi. L'arbitro poi fischia il fuorigioco dell'attaccante del Milan.
48' - Occasione Juve! Ceppi controlla e calcia al volo col sinistro, pallone fuori di pochissimo.
46' - Iniziata la ripresa. Padoin cambia: dentro Lopez e Ali Camara per Okolo e De Brul.
INTERVALLO
45+3' - Termina la prima frazione al Puma House of Football: il Milan è avanti sulla Juve con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tartaglia e Cullotta.
45' - Tre i minuti di recupero.
39' - GOL MILAN! Raddoppiano i rossoneri da calcio di punizione: Nolli pennella al centro per Cullotta che salta più in alto di tutti e di testa supera Huli.
36' - Ci prova subito la Juve: Okolo calcia da posizione defilata, Catalano devia ma l'arbitro poi ferma tutto per la posizione di fuorigioco dell'attaccante bianconero.
34' - GOL MILAN! Da terzino a terzino: Nolli mette in mezzo un bel cross per Tartaglia che, tutto solo, col mancino supera Huli.
33' - Occasione Milan: Tartaglia imbuca per Anastasio che dal fondo mette in mezzo un cross pericoloso che attraversa tutta l'area e per pochi centimetri non trova il tap-in di Nolli.
28' - Errore in fase di impostazione della Juve: il Milan ne approfitta con Zaramella che serve Domnitei, l'attaccante rossonero va al tiro che viene deviato in angolo.
21' - Meglio il Milan in questa parte di gara, la Juve sbaglia tanto soprattutto dopo il recupero del pallone.
15' - Domnitei si crea lo spazio per andare al tiro ma è bravo Reynaud a immolarsi e deviare la conclusione in angolo.
12' - Primo squillo della Juve: Sosna serve Corigliano che calcia di prima intenzione con il mancino, tiro alto sopra la traversa.
5' - Fase di studio in questo avvio: il Milan prova a fare la partita, più attendista la Juve.
1' - Iniziato il match al Puma House of Football.