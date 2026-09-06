Juve, la Primavera perde contro il Milan: i rossoneri vincono 2-0, esordio per Camara in bianconero

Milan-Juve: orario e dove vederla

Domenica 6 settembre 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 sarà impegnata in trasferta contro il Milan nel match valido per la 3ª giornata del campionato Primavera 1. La sfida si giocherà in casa dei rossoneri e rappresenterà un nuovo appuntamento importante per i bianconeri. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche in streaming sul sito dell’emittente oppure sull'app scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.