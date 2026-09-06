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Juve-Milan, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. In campo anche la Next Gen

I bianconeri affrontano la squadra di Amorim all'Allianz Stadium per andare in testa alla classifica. Brambilla sfida la Pergolettese
11 min
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Juventus U23
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    Pergolettese
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      0 - 0
      86' 2° tempo
      Serie C Girone A - 06.09.2026
      Stadio Giuseppe Moccagatta

      Arbitro Andrea Mazzer
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Juventus U23
      0 - 0
      86' 2° tempo
      Pergolettese
      Juventus

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      Tutte le notizie sulla squadra
      Aggiorna

      È una domenica a tinte bianconere: dopo la Primavera e il match delle Women, sono pronte a scendere in campo la Next Gen contro la Pergolettese e la prima squadra di Spalletti contro il Milan. All'Allianz Stadium sarà un grande banco di prova per Conceicao e compagni, che potranno centrare la terza vittoria di fila in Serie A e rimanere attaccati alle squadre in testa alla classifica. Il tecnico della Vecchia Signora deve fare i conti anche con diverse assenze, ma ha dato comunque molta fiducia ai propri ragazzi: "Siamo pronti per questa sfida".

      19:45

      Ci prova ancora Elimoghale

      83' - Conclusione al volo di Elimoghale: il tiro del classe 2009 dalla destra si spegne però alto sopra la traversa.

      19:36

      Next Gen a un passo dal gol

      73' - La squadra di Brambilla continua a spingere ma senza riuscire a trovare il gol del vantaggio. Brivido per la Pergolettese, che riesce a salvarsi al termine di un'azione confusionaria ma molto pericolosa dei bianconeri

      19:31

      Altra sostituzione per la Next Gen

      69' - Fuori anche Ripani: Brambilla inserisce al suo posto Makiobo

      19:28

      Le ufficiali di Juve-Milan: Alajbegovic titolare

      Spalletti conferma Nico Gonzalez sulla trequarti, ma la novità è Alajbegovic, preferito a Boga per sostituire l'infortunato Yildiz. Per i rossoneri, invece, prima da titolare per Moreira, schierato da esterno destro, con Rabiot e Saelemaekers come trequartisti.

      • Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
      • Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim

      19:24

      Next Gen pericolosa

      62' - Ci prova subito Elimoghale: dribbling e tiro con il sinistro, conclusione alta

      19:21

      Doppio cambio per la Juve Next Gen

      59' - Merola (esordio tra i professionisti) ed Elimoghale al posto di Oboavwoduo e Amaradio

      19:18

      Il calendario della Juve

      Da qui alla pausa nazionali di settembre, la Juventus dovrà affrontare quattro partite di spessore:

      • Juventus-Milan, domenica 6 settembre, ore 20:45,
      • Sassuolo-Juventus, domenica 13 settembre, ore 20:45,
      • Juventus-Nec, giovedì 17 settembre, ore 21:00,
      • Juventus-Atalanta, domenica 20 settembre, ore 18:00

      19:12

      Cartellino giallo per Macca

      50' - Fallo di Macca: ammonito il giocatore della Next Gen

      19:08

      Ricomincia Juve Next Gen-Pergolettese

      46' - Inizia il secondo tempo

      18:58

      Amorim, rabbia calendario: "Neanche in Premier così tante partite in sequenza. Juve? Già battuta"

      In vista della sfida contro la Juventus, è intervenuto in conferenza stampa anche l'allenatore del Milan Ruben Amorim, dove ha parlato del calendario rossonero e non solo: "Non ho mai visto una sequenza simile di partite, per me è una cosa mai vista, neanche in Premier League. Sarà difficile, ma possiamo far rifiatare i giocatori, ruotandoli. Tutti avranno un minutaggio".

      18:51

      Next Gen, fine primo tempo

      45'+5 - Termina 0-0 la prima frazione di gioco della sfida tra Juve Next Gen e Pergolettese

      18:39

      Annullato il gol di Melegoni

      38' - Niente da fare per i bianconeri: la rete del vantaggio è stata annullata per un tocco con il braccio di Melegoni in fase di controllo palla. Si ritorna sullo 0-0

      18:37

      Juventus Next Gen in vantaggio!

      36' - Gol di Melegoni! La Next Gen va in vantaggio grazie a una rete del nuovo acquisto, tra i migliori in campo in questo primo tempo. Juve NG-Pergolettese 1-0

      18:33

      Le parole di Spalletti in conferenza stampa

      Dai nuovi acquisti fino agli esclusi dalla lista UEFA, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro i rossoneri: "Avremo contro un allenatore con idee chiare che si è fatto fare una squadra forte. Hanno principi di gioco riconoscibili. Amorim lo conosciamo sin dallo Sporting, ma anche al Braga. Il Milan è una squadra immediata, verticale, a piombo, molto veloce nel ribaltamento dell'azione. Ti costringono a usare un motore uguale alla loro cilindrata, altrimenti rischi di arrivare tardi agli appuntamenti".

      18:23

      I convocati della Juventus

      In vista della sfida contro il Milan, la Juventus ha annunciato la lista dei convocati: out Cambiaso, McKennie, Cabal, Sarr, Thuram, Yildiz e Ekhator. Convocati Pagnucco e Owusu dalla Next Gen.

      • Portieri: Vicario, Grabara, Pinsoglio.
      • Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Pagnucco.
      • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, Owusu.
      • Attaccanti: Conceicao, Zhegrova, Kolo Muani, Boga, Woltemade, Nico Gonzalez.

      18:17

      Niente calcio di rigore

      17' - L'arbitro Mazzer non fischia a favore dei bianconeri. Sprecata la card FVS della Next Gen

      18:16

      Brambilla utilizza una carta FVS

      15' - L'allenatore della Juve Next Gen richiama l'arbitro al monitor per un possibile fallo di mano di Arini in area di rigore della Pergolettese

      18:14

      Doppia occasione per Melegoni

      12' - Ci prova due volte il centrocampista della Juve Next Gen, molto pericoloso in questo inizio di partita

      18:09

      Verso Juve-Milan: le probabili formazioni

      In attesa di sapere se la Next Gen riuscirà a vincere o meno, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni della Prima Squadra e del Milan

      Juve (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

      Milan (3-4-2-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

      18:01

      Fischio d'inizio

      1' - Al via Juve Next Gen-Pergolettese: primo possesso palla per i giovani bianconeri

      17:54

      Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Pergolettese

      JUVENTUS NEXT GEN: Radu; Savio, Montero, Corradi, Grelaud; Macca, Ripani, Melegoni; Amaradio, Konate, Oboavwoduo. Allenatore: Massimo Brambilla. A disposizione: Fuscaldo, Cat Berro, Rizzo, Van Aarle, Grady Makiobo, Durmisi, Verde, Elimoghale, Guerra, Brugarello, Keutgen, Merola, Leone, Turco.

      PERGOLETTESE: Doldi; Arini, Silvestri, Pala, Stronati, Ferrandino, Corti, Dell'Orco, Tremolada, Zaia, Roversi. Allenatore: Antonio Giosa. A disposizione: Cordaro, Asperti, Rossetti, Tamagni, Avena, Evangelista, Pavesi, Pavanello, Berretta, Antolini, Bassi, Orlandi, Gorno, Giroletti.

      17:49

      Alle 18 in campo anche la Next Gen

      Alle 18:00 sarà anche il turno della Juve Next Gen, in campo contro la Pergolettese, sfida valida per la terza giornata del Girone A di Serie C. La sfida sarà visibile su Sky Sport ma anche in streaming su Now e Sky Go, app scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.

      17:44

      Juve-Milan, dove vederla

      Juventus Milan si sfidano nella giornata di domenica, 6 settembre, nella gara valida per la 3ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è programmato per le ore 20:45 e viene trasmesso in diretta su DAZN, visibile tramite Smart TV, oppure in streaming su tablet e smartphone attraverso l'app di DAZN. È inoltre possibile seguire l'incontro direttamente dal browser utilizzando il proprio PC. In alternativa si può seguire anche dal live testuale su Tuttosport.

      Allianz Stadium - Torino 

       

       

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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