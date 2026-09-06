È una domenica a tinte bianconere: dopo la Primavera e il match delle Women , sono pronte a scendere in campo la Next Gen contro la Pergolettese e la prima squadra di Spalletti contro il Milan . All'Allianz Stadium sarà un grande banco di prova per Conceicao e compagni, che potranno centrare la terza vittoria di fila in Serie A e rimanere attaccati alle squadre in testa alla classifica. Il tecnico della Vecchia Signora deve fare i conti anche con diverse assenze, ma ha dato comunque molta fiducia ai propri ragazzi: "Siamo pronti per questa sfida" .

19:36

Next Gen a un passo dal gol

73' - La squadra di Brambilla continua a spingere ma senza riuscire a trovare il gol del vantaggio. Brivido per la Pergolettese, che riesce a salvarsi al termine di un'azione confusionaria ma molto pericolosa dei bianconeri

19:31

Altra sostituzione per la Next Gen

69' - Fuori anche Ripani: Brambilla inserisce al suo posto Makiobo

19:28

Le ufficiali di Juve-Milan: Alajbegovic titolare

Spalletti conferma Nico Gonzalez sulla trequarti, ma la novità è Alajbegovic, preferito a Boga per sostituire l'infortunato Yildiz. Per i rossoneri, invece, prima da titolare per Moreira, schierato da esterno destro, con Rabiot e Saelemaekers come trequartisti.

Juventus (4-2-3-1) : Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim

19:24

Next Gen pericolosa

62' - Ci prova subito Elimoghale: dribbling e tiro con il sinistro, conclusione alta

19:21

Doppio cambio per la Juve Next Gen

59' - Merola (esordio tra i professionisti) ed Elimoghale al posto di Oboavwoduo e Amaradio

19:18

Il calendario della Juve

Da qui alla pausa nazionali di settembre, la Juventus dovrà affrontare quattro partite di spessore:

Juventus- Milan , domenica 6 settembre, ore 20:45,

, domenica 6 settembre, ore 20:45, Sassuolo -Juventus, domenica 13 settembre, ore 20:45,

-Juventus, domenica 13 settembre, ore 20:45, Juventus- Nec , giovedì 17 settembre, ore 21:00,

, giovedì 17 settembre, ore 21:00, Juventus-Atalanta, domenica 20 settembre, ore 18:00

19:12

Cartellino giallo per Macca

50' - Fallo di Macca: ammonito il giocatore della Next Gen

19:08

Ricomincia Juve Next Gen-Pergolettese

46' - Inizia il secondo tempo

18:58

Amorim, rabbia calendario: "Neanche in Premier così tante partite in sequenza. Juve? Già battuta"

In vista della sfida contro la Juventus, è intervenuto in conferenza stampa anche l'allenatore del Milan Ruben Amorim, dove ha parlato del calendario rossonero e non solo: "Non ho mai visto una sequenza simile di partite, per me è una cosa mai vista, neanche in Premier League. Sarà difficile, ma possiamo far rifiatare i giocatori, ruotandoli. Tutti avranno un minutaggio".

18:51

Next Gen, fine primo tempo

45'+5 - Termina 0-0 la prima frazione di gioco della sfida tra Juve Next Gen e Pergolettese

18:39

Annullato il gol di Melegoni

38' - Niente da fare per i bianconeri: la rete del vantaggio è stata annullata per un tocco con il braccio di Melegoni in fase di controllo palla. Si ritorna sullo 0-0

18:37

Juventus Next Gen in vantaggio!

36' - Gol di Melegoni! La Next Gen va in vantaggio grazie a una rete del nuovo acquisto, tra i migliori in campo in questo primo tempo. Juve NG-Pergolettese 1-0

18:33

Le parole di Spalletti in conferenza stampa

Dai nuovi acquisti fino agli esclusi dalla lista UEFA, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro i rossoneri: "Avremo contro un allenatore con idee chiare che si è fatto fare una squadra forte. Hanno principi di gioco riconoscibili. Amorim lo conosciamo sin dallo Sporting, ma anche al Braga. Il Milan è una squadra immediata, verticale, a piombo, molto veloce nel ribaltamento dell'azione. Ti costringono a usare un motore uguale alla loro cilindrata, altrimenti rischi di arrivare tardi agli appuntamenti".

18:23

I convocati della Juventus

In vista della sfida contro il Milan, la Juventus ha annunciato la lista dei convocati: out Cambiaso, McKennie, Cabal, Sarr, Thuram, Yildiz e Ekhator. Convocati Pagnucco e Owusu dalla Next Gen.

Portieri : Vicario, Grabara, Pinsoglio.

: Vicario, Grabara, Pinsoglio. Difensori : Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Pagnucco.

: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Pagnucco. Centrocampisti : Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, Owusu.

: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, Owusu. Attaccanti: Conceicao, Zhegrova, Kolo Muani, Boga, Woltemade, Nico Gonzalez.

18:17

Niente calcio di rigore

17' - L'arbitro Mazzer non fischia a favore dei bianconeri. Sprecata la card FVS della Next Gen

18:16

Brambilla utilizza una carta FVS

15' - L'allenatore della Juve Next Gen richiama l'arbitro al monitor per un possibile fallo di mano di Arini in area di rigore della Pergolettese

18:14

Doppia occasione per Melegoni

12' - Ci prova due volte il centrocampista della Juve Next Gen, molto pericoloso in questo inizio di partita

18:09

Verso Juve-Milan: le probabili formazioni

In attesa di sapere se la Next Gen riuscirà a vincere o meno, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni della Prima Squadra e del Milan



Juve (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

Milan (3-4-2-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

18:01

Fischio d'inizio

1' - Al via Juve Next Gen-Pergolettese: primo possesso palla per i giovani bianconeri

17:54

Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Pergolettese

JUVENTUS NEXT GEN: Radu; Savio, Montero, Corradi, Grelaud; Macca, Ripani, Melegoni; Amaradio, Konate, Oboavwoduo. Allenatore: Massimo Brambilla. A disposizione: Fuscaldo, Cat Berro, Rizzo, Van Aarle, Grady Makiobo, Durmisi, Verde, Elimoghale, Guerra, Brugarello, Keutgen, Merola, Leone, Turco.

PERGOLETTESE: Doldi; Arini, Silvestri, Pala, Stronati, Ferrandino, Corti, Dell'Orco, Tremolada, Zaia, Roversi. Allenatore: Antonio Giosa. A disposizione: Cordaro, Asperti, Rossetti, Tamagni, Avena, Evangelista, Pavesi, Pavanello, Berretta, Antolini, Bassi, Orlandi, Gorno, Giroletti.

17:49

Alle 18 in campo anche la Next Gen

Alle 18:00 sarà anche il turno della Juve Next Gen, in campo contro la Pergolettese, sfida valida per la terza giornata del Girone A di Serie C. La sfida sarà visibile su Sky Sport ma anche in streaming su Now e Sky Go, app scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.

17:44

Juve-Milan, dove vederla

Juventus e Milan si sfidano nella giornata di domenica, 6 settembre, nella gara valida per la 3ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è programmato per le ore 20:45 e viene trasmesso in diretta su DAZN, visibile tramite Smart TV, oppure in streaming su tablet e smartphone attraverso l'app di DAZN. È inoltre possibile seguire l'incontro direttamente dal browser utilizzando il proprio PC. In alternativa si può seguire anche dal live testuale su Tuttosport.

Allianz Stadium - Torino