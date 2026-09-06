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I convocati di Spalletti per Juve-Milan: sette assenti e due promozioni Next Gen

I bianconeri ospitano i rossoneri all'Allianz Stadium, ma il tecnico della Vecchia Signora deve rinunciare a tanti giocatori
2 min
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La Juventus si prepara alla sfida contro il Milan e la lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti non è proprio confortante. Il tecnico bianconero lo aveva anticipato e ora ha confermato le numerose assenze per il big match dell'Allianz Stadium contro i rossoneri. Una sfida difficile, ma nonostante le sette assenza per infortunio,  il tecnico ha dimostrato fiducia nella propria rosa: "Siamo pronti per questa" ha detto in conferenza.  Non mancano, inoltre, alcune novità con l'allenatore che ha chiamato per la sfida anche due giovani della Next Gen.

Juve-Milan, i convocati

Portieri: Vicario, Grabara, Pinsoglio.

Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Pagnucco.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, Owusu.

Attaccanti: Conceicao, Zhegrova, Kolo Muani, Boga, Woltemade, Nico Gonzalez.

 

 

Quante assenze per Spalletti

"Non recupera nessuno tra Cambiaso, McKennie, Cabal, Sarr, Thuram, Yildiz, Ekhator. Speriamo di recuperarli per la prossima settimana, ci farebbero comodo" - aveva anticipato Spalletti in conferenza stampa. Ora è arrivata la conferma. Nessuno dei giocatori ancora ai boz è riuscito a recuperare per la sfida contro il Milan. Il tecnico bianconero ha dovuto attingere anche dalla Nexte Gen, convocando Pagnucco e Owusu.

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