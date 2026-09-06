I convocati di Spalletti per Juve-Milan: sette assenti e due promozioni Next Gen

La Juventus si prepara alla sfida contro il Milan e la lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti non è proprio confortante. Il tecnico bianconero lo aveva anticipato e ora ha confermato le numerose assenze per il big match dell'Allianz Stadium contro i rossoneri. Una sfida difficile, ma nonostante le sette assenza per infortunio, il tecnico ha dimostrato fiducia nella propria rosa: "Siamo pronti per questa" ha detto in conferenza. Non mancano, inoltre, alcune novità con l'allenatore che ha chiamato per la sfida anche due giovani della Next Gen.