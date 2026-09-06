Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Adzic incanta il Sassuolo, secondo gol! La Juve osserva: quanto vale il riscatto e il ritorno a casa

Il gioiello montenegrino brilla con la maglio neroverde, i bianconeri guardano con attenzione e pensano al futuro: tutti i dettagli
3 min
SassuoloAdzicjuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La missione era semplice: giocare, crescere e dimostrare di poter incidere con continuità in Serie A. Vasilije Adzic ha cominciato nel modo giusto. E ogni gol in neroverde, inevitabilmente, arriva anche sotto gli occhi della Juve. Il talento montenegrino continua a sfruttare nel migliore dei modi la sua esperienza al Sassuolo e contro il Bologna ha firmato il gol del 2-1. Per il centrocampista montenegrino è già la seconda rete con la nuova maglia, dopo quella realizzata al Cesena in Coppa Italia. Ma non ci sono soltanto i gol. Adzic sta trovando quella continuità che alla Juventus, inevitabilmente, avrebbe avuto maggiori difficoltà a garantirsi. Contro il Torino, per esempio, aveva illuminato la partita con lo splendido assist di tacco per Volpato. Aquilani gli sta dando spazio e responsabilità e il classe 2006 sta rispondendo. A Torino, naturalmente, prendono nota.

 

 

L'accordo tra Sassuolo e Juve

La Juventus lo ha ceduto in prestito fino al giugno 2027 per 500 mila euro, concedendo agli emiliani un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Ma si è tenuta saldamente una porta aperta. Questo il comunicato dell'accordo tra i due club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Sassuolo per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasilije Adzic a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede: la facoltà da parte del Sassuolo di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi; la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di contro-opzione a fronte di un corrispettivo di € 1,7 milioni, pagabili in un singolo esercizio".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS