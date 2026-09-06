Adzic incanta il Sassuolo, secondo gol! La Juve osserva: quanto vale il riscatto e il ritorno a casa

La missione era semplice: giocare, crescere e dimostrare di poter incidere con continuità in Serie A. Vasilije Adzic ha cominciato nel modo giusto. E ogni gol in neroverde, inevitabilmente, arriva anche sotto gli occhi della Juve. Il talento montenegrino continua a sfruttare nel migliore dei modi la sua esperienza al Sassuolo e contro il Bologna ha firmato il gol del 2-1. Per il centrocampista montenegrino è già la seconda rete con la nuova maglia, dopo quella realizzata al Cesena in Coppa Italia. Ma non ci sono soltanto i gol. Adzic sta trovando quella continuità che alla Juventus, inevitabilmente, avrebbe avuto maggiori difficoltà a garantirsi. Contro il Torino, per esempio, aveva illuminato la partita con lo splendido assist di tacco per Volpato. Aquilani gli sta dando spazio e responsabilità e il classe 2006 sta rispondendo. A Torino, naturalmente, prendono nota.
L'accordo tra Sassuolo e Juve
La Juventus lo ha ceduto in prestito fino al giugno 2027 per 500 mila euro, concedendo agli emiliani un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Ma si è tenuta saldamente una porta aperta. Questo il comunicato dell'accordo tra i due club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Sassuolo per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasilije Adzic a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede: la facoltà da parte del Sassuolo di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi; la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di contro-opzione a fronte di un corrispettivo di € 1,7 milioni, pagabili in un singolo esercizio".
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