Adzic incanta il Sassuolo, secondo gol! La Juve osserva: quanto vale il riscatto e il ritorno a casa

La missione era semplice: giocare, crescere e dimostrare di poter incidere con continuità in Serie A. Vasilije Adzic ha cominciato nel modo giusto. E ogni gol in neroverde, inevitabilmente, arriva anche sotto gli occhi della Juve. Il talento montenegrino continua a sfruttare nel migliore dei modi la sua esperienza al Sassuolo e contro il Bologna ha firmato il gol del 2-1. Per il centrocampista montenegrino è già la seconda rete con la nuova maglia, dopo quella realizzata al Cesena in Coppa Italia. Ma non ci sono soltanto i gol. Adzic sta trovando quella continuità che alla Juventus, inevitabilmente, avrebbe avuto maggiori difficoltà a garantirsi. Contro il Torino, per esempio, aveva illuminato la partita con lo splendido assist di tacco per Volpato. Aquilani gli sta dando spazio e responsabilità e il classe 2006 sta rispondendo. A Torino, naturalmente, prendono nota.