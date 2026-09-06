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Sinner, prima Monza e poi Torino: cuore Milan a casa Juve con omaggio di Cardinale

Giornata di sport per Jannik: dalla Formula 1 allo Stadium assieme al papà per seguire il big match di Serie A
4 min
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Sinner, prima Monza e poi Torino: cuore Milan a casa Juve con omaggio di Cardinale © LAPRESSE
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Sinner si concede una domenica all'insegna dello sport, tra motori e calcio. Dopo aver assistito al GP d'Italia a Monza, il numero uno del tennis è arrivato all'Allianz Stadium. In tribuna, insieme al papà, segue da vicino il big match tra Juventus e Milan. Una giornata speciale per Jannik, grande appassionato di sport e tifoso rossonero.

Sinner a Monza per festeggiare Antonelli

Nel pomeriggio Sinner ha fatto tappa a Monza per vivere da vicino l'atmosfera della Formula 1. Il tennista ha seguito il GP d'Italia e ha condiviso i festeggiamenti per il successo di Kimi Antonelli. Un'altra occasione per celebrare un talento italiano protagonista sulla scena internazionale. Dopo l'appuntamento con i motori, Jannik ha raggiunto Torino per assistere alla sfida dell'Allianz Stadium.

Le telecamere lo hanno subito individuato a bordocampo, sorridente e al fianco del padre. Prima del calcio d'inizio, Sinner ha inoltre ricevuto una maglia del Milan direttamente da Gerry Cardinale. Sulla casacca rossonera erano presenti il suo nome e il numero 1, un omaggio al suo straordinario momento sportivo. Una serata da vivere con particolare trasporto per il tennista, da sempre legato ai colori del Milan.

La visita alla Juventus e le parole di Spalletti

Solo pochi giorni fa Sinner aveva fatto visita alla Juventus alla Continassa, incontrando da vicino la squadra bianconera. Un appuntamento nel quale si è parlato soprattutto di mentalità, ambizione e ricerca della perfezione. Valori che accomunano il tennis di Jannik e il mondo del calcio professionistico. Il numero uno del tennis mondiale ha poi condiviso alcuni momenti con i giocatori della Juventus. La visita aveva attirato anche l'attenzione di Spalletti, sempre molto positivo nei confronti di Sinner. Il commissario tecnico ne ha più volte elogiato le qualità tecniche e, soprattutto, la straordinaria solidità mentale. Questa sera Jannik si gode invece il big match da tifoso del Milan, immerso in un'altra grande serata di sport. Presto, però, sarà nuovamente il tennis a prendersi la scena, con nuovi obiettivi e trofei da inseguire.

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