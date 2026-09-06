Spalletti, Juve senza permesso e Orsato: "Vi toglie le musiche. Carro Kolo, vediamo dove ci porta"

Le ultime scelte in fase offensiva

Sulle scelte in fase offensiva: "Sono venute a mancare delle scelte quando ci siamo trovati lì a finalizzare l'azione, a sforare la linea difensiva, a imbucare la palla importante e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Così come c'è da migliorare la fase di possesso sulla costruzione, nell'occasione di Nico farlo andare a calciare da quella posizione diventa una mezza occasione perché poi lui da lì è bravissimo a calciare in porta. Ci siamo presentati lì diverse volte poi non abbiamo concretizzato perché Kolo Muani si è ritagliato lo spazio dietro al centrale e basta che la palla fosse cinque centimetri più alta e l'avrebbe presa. Delle piccolezze che ti sono girate male e potevano avere uno sviluppo differente. Io trovo una squadra che ha avuto la forza di continuare perché non meritava di andare sotto e quando è andata sotto è rimasta con la stessa faccia, identità, di continuare fino a fondo come aveva iniziato e l'abbiamo recuperata. Si aveva il Milan davanti, che è una grandissima squadra e noi lo possiamo diventare, sono fiducioso e faccio i complimenti ai ragazzi per quanto dimostrato".