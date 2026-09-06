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"Io contro tutto", "Cosa ha fatto il Milan? 5 cm e tutti…": Gatti e Conceicao svegliano la Juve

Il difensore e l'esterno danno la scossa ai bianconeri anche a parole: "Continuiamo a lavorare sul nostro cammino, la strada è lunga"
3 min
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"Io contro tutto", "Cosa ha fatto il Milan? 5 cm e tutti…": Gatti e Conceicao svegliano la Juve© Redazione
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"Vado contro tutto e tutti, sono entrato con questa rabbia". La carica della Juve è arrivata direttamente da Gatti. Il difensore non è nuovo a gol importanti e anche contro il Milan è riuscito a essere determinante per l'1-1 finale. Assieme a lui anche Conceicao ha sottolineato un aspetto importante della sua prova e di cosa deve fare per crescere: "Continuiamo a lavorare sul nostro cammino"

Gatti: "Non muoio mai"

Gatti ha parlato a Dazn al termine della sfida tra Juve e Milan: "Gol da attaccante? Mi dispiace che ti stupisca. Il mio passato è questo, ho una forza dentro che non muoio mai. Vado contro tutto e tutti, sono entrato con questa rabbia. La frase 'sempre io'? Porta un punto, entusiasmo, ma c'è da fare molto di più e vincere queste partite"

Conceicao: "Il calcio è così"

Assieme al difensore, anche Conceicao ha analizzato il pareggio: "Penso che durante i 90 minuti meritavamo di vincere. Sì il gol del Milan ma cosa ha fatto di più? Niente. Abbiamo preso un palo, l'occasione che ho avuto io nel primo tempo e il gol di Fede (Gatti ndr). Abbiamo meritato la vittoria ma non siamo riusciti. Bene non perdere ma dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga. Finalizzazione? Il calcio è così, sto lavorando tanto sulla conclusione però se questi due pali andavano dieci centimetri più a destra o a sinistra tutti dicevano che Conceicao è un bomber. Questo è il calcio, lo so, devo lavorare per fare questi cinque centimetri e prendere la porta. Questo è quello che voglio"

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