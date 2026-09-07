Spalletti, Juve senza permesso: "Carro Kolo, con chi vado a dama e Orsato che toglie musiche"

Ai microfoni Rai, Spalletti ha poi parlato del giocatore ideale da schierare dietro la punta: "Secondo me con Nico io sono a dama. A me è piaciuto moltissimo lì, ha quello strappo che sa ritagliarsi il giocatore con qualità e con tecnica. L'ha fatto, è arrivato al limite dell'area e ha lo shock del tiro perché ha il tiro importante. Giocando centrale è uno a cui puoi sparare la palla addosso, è fortissimo di testa, ha la garra del giocatore fisico, è una materia che conosce bene quella di giocare con le spalle all'avversario che lo marca stretto perché non ha paura dell'impatto fisico. La conosce quella cosa lì. Sono contento della sua partita e sono convinto che ci possa rigiocare. Qualche volta ci vedremo anche Alajbegovic lì dentro, era la sua prima partita ma è un ragazzino che ha delle qualità e ce le ha fatte vedere stasera". Sempre su Kerim, Luciano aggiunge e chiude così: "Per essere la prima partita, la pressione che determina uno Juve-Milan il suo comportamento è stato di qualità, autorità e carattere. Lascia ben sperare per il futuro".