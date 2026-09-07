Spalletti, Juve senza permesso: "Carro Kolo, con chi vado a dama e Orsato che toglie musiche"

L'intuizione di Spalletti di mettere Gatti centravanti, con il Milan in vantaggio, ha ripagato perché la Juve ha trovato l'1-1 proprio nel finale con l'inzuccata del difensore. Una partita non proprio esaltante per gioco e occasioni, alla fine si risolve con un pareggio. I bianconeri hanno avuto qualche guizzo in più, soprattutto con Conceicao - il portoghese ha preso anche un palo -, sono andati sotto e hanno trovato la reazione con i cambi. Proprio l'allenatore ha parlato, analizzando la partita nel dettaglio.
Spalletti e il carro di Kolo Muani
L'allenatore a Dazn ha analizzato così la gara tra Juve e Milan: "L'analisi è onesta e corretta, io la sottolineo. Questa è la base per poi metterci roba sopra. Abbiamo fatto una buona partita. Prima sentivo che si commentava che loro hanno perso troppe palle perché abbiamo cercato di alzare il pressing e il volume della gara. Le intenzioni nostre sono state giuste poi bisogna migliorare nelle scelte che si fanno e non si deve chiedere permesso. Si deve andare lì e prendere quel che vogliamo se si vuole alzare il mirino".
"Sui cross e le difficoltà di trovare i compagni in area? Non lo so se questo può diventare un problema, questo lo vedremo ma Nick (Woltemade ndr) è uno che ha quella statura lì e di testa è uno forte, quindi si può andare a usare in quelle situazioni. Kolo Muani io sono sul carro e resto su quel carro, poi vedremo dove ci porterà. Sono salito sul carro andandolo a scegliere come attaccante e ora ci rimango e ci rimarrò fino a fine campionato".
Le ultime scelte in fase offensiva
Sulle scelte in fase offensiva: "Sono venute a mancare delle scelte quando ci siamo trovati lì a finalizzare l'azione, a sforare la linea difensiva, a imbucare la palla importante e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Così come c'è da migliorare la fase di possesso sulla costruzione, nell'occasione di Nico farlo andare a calciare da quella posizione diventa una mezza occasione perché poi lui da lì è bravissimo a calciare in porta. Ci siamo presentati lì diverse volte poi non abbiamo concretizzato perché Kolo Muani si è ritagliato lo spazio dietro al centrale e basta che la palla fosse cinque centimetri più alta e l'avrebbe presa".
"Delle piccolezze che ti sono girate male e potevano avere uno sviluppo differente. Io trovo una squadra che ha avuto la forza di continuare perché non meritava di andare sotto e quando è andata sotto è rimasta con la stessa faccia, identità, di continuare fino a fondo come aveva iniziato e l'abbiamo recuperata. Si aveva il Milan davanti, che è una grandissima squadra e noi lo possiamo diventare, sono fiducioso e faccio i complimenti ai ragazzi per quanto dimostrato".
Spalletti in conferenza
Anche in conferenza Spalletti ha spiegato: "L’intenzione è sempre la stessa. Affermare chi siamo. L’avversario cambia, l’umore può essere di supporto o meno. Le questioni personali possono creare dubbi ma qui ci vuole il livello da Juventus. Non va fatto quando c’è la luce, la ribalta, le urla di tutte le persone. Quando si è casa, in silenzio, da soli. Quando si fa un’analisi su chi sei e perché sei qui. Siamo andati a sfidare le gara. Siamo rimasti sempre uomo su uomo. Come ha fatto il Milan, una partita seria. Nella pressione gli abbiamo tolto qualche intenzione ma dopo aver riconquistato palla non siamo stati bravi poi ad approfondirla. Sono contento della ricerca e di quello che ha fatto la squadra. Dopo il gol subito abbiamo continuato a credere di potercela fare. La Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Si va avanti, si cercare una forza maggiore che ci permetta di diventare una squadra di livello più alto".
Il fallo di De Winter
Sul possibile fallo di De Winter su Kolo Muani: "Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, lo dicono tutti. La linea che si sta tenendo è quella corretta. Ci si adegua a ciò che si trova in giro per il mondo. Questi non sono falli ed è giusto non fischiarli. Ormai questa parola contatto ve lo insegnano che non è niente. Orsato vi toglierà le musiche. O c’è un impatto, un fallo… Tutto a posto, non vado a recriminare queste cose qui. Il gol la squadra doveva portarlo a casa prima".
Poi su Kolo Muani: "Lo spazio c’era. Non è un problema. Ho tentato di giocarci la prima partita ma poi è stata usata dai tiratori scelti. Io sono salito sul carro di Kolo Muani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande giocatore. Non scendo dal suo carro, nemmeno la prossima. Io sto sul suo carro fino in fondo".
Le richieste alla Juve
Sulla richiesta alla squadra: "Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l’hanno gli altri. Provare a forzare le situazioni di gioco, far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura. Si fa in quei momenti dove tutto sembra normale e hai la forza di ribaltare il risultato. Perdere ci avrebbe penalizzato nel lavoro settimanale. Anche nell’analisi, perché il morale lo trovi diverso. Stiamo lavorando in modo giusto però mi aspetto mettano qualcosa in più nel percorso, nel modo di fare e pensare. Abbiamo valori nella squadra, potenzialità, e possiamo approfondire quanto fatto con timidezza. Dovevamo essere più spavaldi e forti nella testa".
Spalletti: "Amorim persona seria"
Spalletti ha chiuso il cerchio delle interviste con Sky e risponde subito alle parole di Amorim: "Se dice così è una persona seria, da rispettare, dice cose corrette e giuste. Abbiamo tentato di fare la partita a viso aperto, come ci ha provato il Milan. Noi bravi in alcune situazioni a saltargli addosso, e a recuperare palloni quando imbastivano l’azione e ci siamo creato l’opportunità di approfondirla quella cosa che ci siamo creati. Non siamo stati completi nell’andare a ribaltarla, abbiamo riperso palla e messo in discussione quello che c’eravamo ritagliati. Ma la partita è stata fatta da entrambe le squadre: partita seria, importante. Poi noi dobbiamo crescere, però questa è la base: le intenzioni della partita di oggi lasciano prevedere che ci si può mettere qualcosa di più a livello di gioco e individuale".
Le assenze Juve
E continua: "Avevamo 9 giocatori fuori stasera: con 5 cambi se metti dentro qualcuno che ha qualità riesci a creare qualcosa di più come fatto da Nico Gonzalez col Parma. Siamo rimasti con la stessa faccia pur subendo la delusione del gol preso e siamo andati a pareggiare la partita: tutto molto positivo da un punto di vista mio. Nico mi è piaciuto in quella posizione, Alajbegovic ha fatto vedere di rimanere coi connotati del ragazzo che ha prospettiva e del giocatore che ha possibilità di futuro vista la pressione della partita. Siamo fiduciosi di poter completare il discorso". Sui fischi a Kolo Muani: "Io ho scelto di salire sul carro di Kolo Muani andandolo a prendere, credo in lui e rimango sul carro. Non solo questa, anche la prossima resto sul carro, anche se tutto lo stadio fischia fino alla fine, e in fondo valuteremo dove ci ha portato questo carro".
Woltemade, la formazione Juve e Nico-Alajbegovic
Il tecnico ha poi aggiunto: "Non si può restare in eterno sul carro perché serve qualcuno che aiuti la squadra a fare gol? Analisi corretta. Si dipende molto dalla punta centrale: Woltemade può darci qualcosa perché è fisico e tecnico, lo abbiamo conosciuto in 2-3 allenamenti ma può darci una mano. Se possono giocare insieme? Si: Woltemade può giocare sotto così come Kolo Muani può giocare defilato. La prossima partita rigioca Kolo Muani, lo potete mettere in formazione".
Ai microfoni Rai, Spalletti ha poi parlato del giocatore ideale da schierare dietro la punta: "Secondo me con Nico io sono a dama. A me è piaciuto moltissimo lì, ha quello strappo che sa ritagliarsi il giocatore con qualità e con tecnica. L'ha fatto, è arrivato al limite dell'area e ha lo shock del tiro perché ha il tiro importante. Giocando centrale è uno a cui puoi sparare la palla addosso, è fortissimo di testa, ha la garra del giocatore fisico, è una materia che conosce bene quella di giocare con le spalle all'avversario che lo marca stretto perché non ha paura dell'impatto fisico. La conosce quella cosa lì. Sono contento della sua partita e sono convinto che ci possa rigiocare. Qualche volta ci vedremo anche Alajbegovic lì dentro, era la sua prima partita ma è un ragazzino che ha delle qualità e ce le ha fatte vedere stasera". Sempre su Kerim, Luciano aggiunge e chiude così: "Per essere la prima partita, la pressione che determina uno Juve-Milan il suo comportamento è stato di qualità, autorità e carattere. Lascia ben sperare per il futuro".
L'intuizione di Spalletti di mettere Gatti centravanti, con il Milan in vantaggio, ha ripagato perché la Juve ha trovato l'1-1 proprio nel finale con l'inzuccata del difensore. Una partita non proprio esaltante per gioco e occasioni, alla fine si risolve con un pareggio. I bianconeri hanno avuto qualche guizzo in più, soprattutto con Conceicao - il portoghese ha preso anche un palo -, sono andati sotto e hanno trovato la reazione con i cambi. Proprio l'allenatore ha parlato, analizzando la partita nel dettaglio.
Spalletti e il carro di Kolo Muani
L'allenatore a Dazn ha analizzato così la gara tra Juve e Milan: "L'analisi è onesta e corretta, io la sottolineo. Questa è la base per poi metterci roba sopra. Abbiamo fatto una buona partita. Prima sentivo che si commentava che loro hanno perso troppe palle perché abbiamo cercato di alzare il pressing e il volume della gara. Le intenzioni nostre sono state giuste poi bisogna migliorare nelle scelte che si fanno e non si deve chiedere permesso. Si deve andare lì e prendere quel che vogliamo se si vuole alzare il mirino".
"Sui cross e le difficoltà di trovare i compagni in area? Non lo so se questo può diventare un problema, questo lo vedremo ma Nick (Woltemade ndr) è uno che ha quella statura lì e di testa è uno forte, quindi si può andare a usare in quelle situazioni. Kolo Muani io sono sul carro e resto su quel carro, poi vedremo dove ci porterà. Sono salito sul carro andandolo a scegliere come attaccante e ora ci rimango e ci rimarrò fino a fine campionato".