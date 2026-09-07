Pagelle Juve: Gatti game changer, naufragio Kolo Muani e l'altro ingresso da protagonista

Dopo le prime due vittorie in campionato, arriva la prima battuta d'arresto per la Juve di Spalletti. I bianconeri hanno avuto diverse occasioni, tra cui un palo di Conceicao, ma sono riusciti a pareggiare con un colpo Gatti al 92'.
Vicario 6
Prende gol - senza colpe - sull'unico tiro nello specchio dei rossoneri.
Kalulu 6.5
Il Milan rinuncia presto ad affondare dalle sue parti. Nei duelli non sfigura e quando c'è da attaccare la profondità pare avere sempre sufficiente birra per arrivare sul fondo.
Bremer 6.5
Ramos le tenta tutte pur di ingannarlo, ma senza successo. Se per gran parte del match la Juve non subisce nemmeno un tiro in porta gran parte del merito è suo. Non ha colpe sul vantaggio rossonero.
Lucumi 6
Nei duelli a terra è una certezza, a prescindere da chi si ritrovi davanti. Ma quando c’è da impostare, si intestardisce spesso con suggerimenti troppo ambiziosi.
Celik 6
Si fa trovare quasi sempre al posto giusto per poi perdersi quando c’è da mettere la palla coi giri giusti al compagno.
Gatti (42' st) 7
Ancora una volta, il "game changer" della Juve. Non può essere un caso.
Locatelli 5
Il buon lavoro in regia di Douglas non sembra alleggerirlo minimamente. Lento nelle scelte e, sopratutto, nelle letture: il gol di Cisse nasce dal suo "laissez-faire" a pochi metri dalla porta.
Douglas Luiz 6.5
Intensità nelle riaggressioni, idee e la giusta dose di spregiudicatezza con la palla tra i piedi. Velleità che alla mediana bianconera mancano da anni. Stupendo lo scavetto per mandare Chico a tu per tu con Maignan. Esce tra gli applausi dell'Allianz.
Woltemade (30' st) 6
Quindici minuti dignitosi, trascorsi perlopiù a fare a sportellate per aprire spazi ai compagni con risultati decisamente più positivi rispetto al compagno di reparto francese.
Conceiçao 6.5
Gli unici veri pericoli bianconeri portano tutti la sua firma. usa furbizia e rapidità per sfilare via a Pavlovic. Chiama Maignan a due interventi super per poi centrare in pieno il palo nella ripresa. Se solo aggiungesse un po' di cattiveria in più...
Zhegrova (43' st) ng
Nico Gonzalez 6
Dà seguito alla buona prova col Parma tra dribbling e suggerimenti in verticale, non dando mai punti di riferimento alla retroguardia rossonera. Cala nella ripresa.
Koopmeiners (19’ st) 6.5
Serve con un cross semplicemente perfetto a Gatti la palla dell'1-1. Secondo ingresso di fila da protagonista.
Alajbegovic 6
L'esordio in Serie A da titolare è a due facce: elettrico e mentalizzato nel primo tempo, con sgasate continue oltre a una serie di riaggressioni su Rabiot; svogliato e a corto di energie nella ripresa.
Boga (19’ st) 6
Dà seguito al forcing finale bianconero.
Kolo Muani 4.5
Se nelle precedenti uscite era riuscito a colmare - quantomeno - la pochezza realizzativa cucendo bene il gioco, stavolta il naufragio è olistico. Non azzecca mezza sponda spalle alla porta e, quando imbeccato in campo aperto, incespica sulla retroguardia rossonera.
All. Spalletti 6
Nonostante le tante assenze, disegna una Juve corta e sul pezzo, pagando nella ripresa l'ingenuità di un singolo. Alla fine, la rimette a posto azzeccando in toto i cambi. Alla fine, il pari sta pure stretto.
Dopo le prime due vittorie in campionato, arriva la prima battuta d'arresto per la Juve di Spalletti. I bianconeri hanno avuto diverse occasioni, tra cui un palo di Conceicao, ma sono riusciti a pareggiare con un colpo Gatti al 92'.
Vicario 6
Prende gol - senza colpe - sull'unico tiro nello specchio dei rossoneri.
Kalulu 6.5
Il Milan rinuncia presto ad affondare dalle sue parti. Nei duelli non sfigura e quando c'è da attaccare la profondità pare avere sempre sufficiente birra per arrivare sul fondo.
Bremer 6.5
Ramos le tenta tutte pur di ingannarlo, ma senza successo. Se per gran parte del match la Juve non subisce nemmeno un tiro in porta gran parte del merito è suo. Non ha colpe sul vantaggio rossonero.