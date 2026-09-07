Pagelle Juve: Gatti game changer, naufragio Kolo Muani e l'altro ingresso da protagonista

Dà seguito alla buona prova col Parma tra dribbling e suggerimenti in verticale, non dando mai punti di riferimento alla retroguardia rossonera. Cala nella ripresa.

Alajbegovic 6

L'esordio in Serie A da titolare è a due facce: elettrico e mentalizzato nel primo tempo, con sgasate continue oltre a una serie di riaggressioni su Rabiot; svogliato e a corto di energie nella ripresa.