“Conosce tutte le zone”: chi aspetta Spalletti per Sassuolo-Juve e il punto sugli infortunati

TORINO - Tutti indietro non può averli, ma presentarsi alla trasferta col Sassuolo con meno di sette infortunati è un’aspettativa che Luciano Spalletti può nutrire legittimamente. Una settimana di tempo per togliersi qualche cerotto dalle ferite che fanno meno male, o meglio che guariscono più in fretta. «Qualche difficoltà l’abbiamo», aveva premesso Lucio alla vigilia del Milan lasciando intendere come l’assenza di alcuni dei giocatori attualmente indisponibili impatti, e non poco, su equilibri e rotazioni della squadra. Uno su cui spera di poter contare a Reggio Emilia - sarebbe la prima volta - è Pape Matar Sarr.