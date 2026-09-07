“Conosce tutte le zone”: chi aspetta Spalletti per Sassuolo-Juve e il punto sugli infortunati

TORINO - Tutti indietro non può averli, ma presentarsi alla trasferta col Sassuolo con meno di sette infortunati è un’aspettativa che Luciano Spalletti può nutrire legittimamente. Una settimana di tempo per togliersi qualche cerotto dalle ferite che fanno meno male, o meglio che guariscono più in fretta. «Qualche difficoltà l’abbiamo», aveva premesso Lucio alla vigilia del Milan lasciando intendere come l’assenza di alcuni dei giocatori attualmente indisponibili impatti, e non poco, su equilibri e rotazioni della squadra. Uno su cui spera di poter contare a Reggio Emilia - sarebbe la prima volta - è Pape Matar Sarr.
Sarr, Spalletti aspetta
Il centrocampista appena arrivato dal Tottenham è reduce da un leggero problema muscolare accusato nel finale della sua esperienza con gli Spurs; i pochi allenamenti nelle gambe non gli hanno permesso di rendersi arruolabile per la gara di ieri. Il tecnico bianconero negli ultimi giorni ha lasciato intendere quanto reputi preziose le qualità di Sarr per la propria mediana.
Anzi, per l’interezza del campo: «Conosce tutte le zone perché le frequenta tutte: dallo spigolo in alto a sinistra a quello in basso a destra. È uno abituato a una copertura di campo che dentro la nostra squadra, a una determinata velocità, aveva solo Thuram. Con il suo infortunio lui ci dà una mano».
Thuram nel 2027
Thuram, appunto: prima di ritrovarlo, in seguito all’operazione a cui si è sottoposto per risolvere la sindrome femoro-rotulea, la Juve farà in tempo a festeggiare Natale e Capodanno. Ecco perché mettere in ritmo e in pista il suo sostituto designato diventa una priorità. Non esiste un termine che esprima meglio l’urgenza del recupero di Weston McKennie.
McKennie e Cambiaso, le condizioni
Il texano ha saltato le ultime due gare a causa di un affaticamento muscolare ed è pressoché insostituibile per attitudine e duttilità nello scacchiere di Spalletti. Dopo aver sperato fino all’ultimo di riaverlo col Milan, i preparatori atletici si augurano di rimetterlo in sesto per domenica.
Lieve è stata definita la distorsione alla caviglia rimediata da Cambiaso nella partita con il Parma: il sorpasso nelle gerarchie subìto da Celik ha reso meno gravoso il forfait dell’ex Genoa, che probabilmente sarà da recuperare anche a livello mentale.
Yildiz, Cabal ed Ekhator: i tempi di recupero dagli infortuni
Chi vorrebbe ma non può mollare il posto fisso in infermeria è Kenan Yildiz, costretto anche lui ad operarsi dopo l’infortunio al quinto metatarso del piede sinistro accusato contro il Frosinone: il suo rientro è previsto dopo la sosta di novembre.
Ne avranno invece almeno per un mese Cabal ed Ekhator, alle prese rispettivamente con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra e con una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Entrambi dovranno tentare di invertire un trend inquietante che continua a minarne integrità e continuità. Solo il tempo può curare certi mali, per altri invece bisogna cercare di lasciarseli alle spalle prima possibile.
TORINO - Tutti indietro non può averli, ma presentarsi alla trasferta col Sassuolo con meno di sette infortunati è un’aspettativa che Luciano Spalletti può nutrire legittimamente. Una settimana di tempo per togliersi qualche cerotto dalle ferite che fanno meno male, o meglio che guariscono più in fretta. «Qualche difficoltà l’abbiamo», aveva premesso Lucio alla vigilia del Milan lasciando intendere come l’assenza di alcuni dei giocatori attualmente indisponibili impatti, e non poco, su equilibri e rotazioni della squadra. Uno su cui spera di poter contare a Reggio Emilia - sarebbe la prima volta - è Pape Matar Sarr.
Sarr, Spalletti aspetta
Il centrocampista appena arrivato dal Tottenham è reduce da un leggero problema muscolare accusato nel finale della sua esperienza con gli Spurs; i pochi allenamenti nelle gambe non gli hanno permesso di rendersi arruolabile per la gara di ieri. Il tecnico bianconero negli ultimi giorni ha lasciato intendere quanto reputi preziose le qualità di Sarr per la propria mediana.
Anzi, per l’interezza del campo: «Conosce tutte le zone perché le frequenta tutte: dallo spigolo in alto a sinistra a quello in basso a destra. È uno abituato a una copertura di campo che dentro la nostra squadra, a una determinata velocità, aveva solo Thuram. Con il suo infortunio lui ci dà una mano».