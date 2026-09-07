"Gli diamo altre 4 partite”: Juve, da Sky la bocciatura senza appello. “E invece lui dove lo metti?”

Juve e la fase di costruzione

Bucciantini analizza dal suo punto di vista: "È un po' di tempo, forse un po' di anni, che c'è il gol di Gatti all'ultima azione, no? La Juve lavora tanto per superare questa emergenza e la sfrutta quando gli serve. Questa è una partita che messa in questo fine settimana ci racconta due ambizioni e intenzioni, tanti timori e tanto lavoro da fare. Abbiamo visto squadre tanto più avanti di queste due". Marchegiani: "Ci aspettavamo più spettacolo ma era sbagliato aspettarsi gli stessi automatismi che hanno espresso Inter, Como e Roma, pensando alle partite belle del weekend. Queste squadre hanno delle certezze, mentre Milan e Juve sono nella fase di costruzione. Hanno cambiato tanto, la Juve anche con tante assenze e ha tirato più in porta. Per me non ha giocato meglio del Milan che ha fatto una partita difensiva molto bene ma sono mancati davanti. Mancata qualità nella finalizzazione, a parte Conceicao che è stato il più pericoloso si è visto poco da entrambe le parti".