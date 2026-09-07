"Gli diamo altre 4 partite”: Juve, da Sky la bocciatura senza appello. “E invece lui dove lo metti?”

L'energia di Gatti e la qualità di Douglas Luiz, ma anche le difficoltà di Kolo Muani e il livello di Juve e Milan paragonato a Inter, Como e Roma. A Sky Club il post partita dello Stadium è diventato teatro di un'analisi approfondita per cercare di capire dove possono arrivare le squadre di Spalletti e Amorim.
L'energia di Gatti per la Juve
L'analisi del Club parte dall'energia di Gatti, Marocchi: "Non è casuale il gol di Gatti. Se succede spesso che ci pensa lui... consiglieri agli allenatori questo: oltre alle valutazioni tecniche che pensino anche a quelli che ci tengono alla maglia e vanno oltre a quello che può essere lo sviluppo della partita. Gatti farà qualche errore, sì... ma va sempre oltre e ne ha rimediate più di una". E Bergomi continua: "Sono d'accordo perché quando dice questo è un senso d'identità e d'appartenza e in una Juve che oggi gioca spaventata, che fatica - anche se non meritava di perdere - entra Gatti e fa gol proprio lui". Di pensiero diverso è Costacurta: "Mi piace sottolineare l'importanza di un giocatore che abbia quella voglia, attitudine e disciplina. In realtà queste partite vengono decise dal fatto che alcuni particolari sono poco importanti. Se permetti a certe squadre di crossare così facilmente e hai quattro-cinque giocatori forti dentro l'area, puoi anche prendere gol. La rete di Gatti non nasce dalla sua forza, o meglio può essere anche quello, ma quando fai fare un cross così in area poi la palla dentro la sanno mettere quasi tutti".
Juve e la fase di costruzione
Bucciantini analizza dal suo punto di vista: "È un po' di tempo, forse un po' di anni, che c'è il gol di Gatti all'ultima azione, no? La Juve lavora tanto per superare questa emergenza e la sfrutta quando gli serve. Questa è una partita che messa in questo fine settimana ci racconta due ambizioni e intenzioni, tanti timori e tanto lavoro da fare. Abbiamo visto squadre tanto più avanti di queste due". Marchegiani: "Ci aspettavamo più spettacolo ma era sbagliato aspettarsi gli stessi automatismi che hanno espresso Inter, Como e Roma, pensando alle partite belle del weekend. Queste squadre hanno delle certezze, mentre Milan e Juve sono nella fase di costruzione. Hanno cambiato tanto, la Juve anche con tante assenze e ha tirato più in porta. Per me non ha giocato meglio del Milan che ha fatto una partita difensiva molto bene ma sono mancati davanti. Mancata qualità nella finalizzazione, a parte Conceicao che è stato il più pericoloso si è visto poco da entrambe le parti".
Le difficoltà di Kolo Muani
Bergomi: "La Juve è una squadra che trema nel far girare palla, poi ha creato però...". Marocchi: "Alla fine arriviamo al dunque. Gli diamo ancora tre o quattro partite a Kolo Muani, però se hai il centravanti che fatica a stoppare la palla o ti dà poca qualità, hai voglia ad avere Conceicao, Alajbegovic o gli altri che provano a costruire, quando arrivi lì davanti la palla è quasi sempre lavorata male allora puoi anche essere meglio del Milan ma poi sei pericoloso il giusto". L'analisi sull'attaccante francese si sposta sui duelli: contro il Milan ne ha vinti due su undici. Costacurta: "Kolo Muani va troppo piatto nel contrasto e non è bravo in quel lavoro... Per me questa è la debolezza tecnica sua, poi sa fare tante altre cose".
La tattica individuale e la visione di Douglas Luiz
Marocchi parla di tattica individuale: "Io temo che negli allenamenti si dedichi molto a preparare altre cose e si dedichi meno tempo a questi particolari, ma questi ti fanno giocare bene oppure male. Se Kolo Muani avesse sempre una postura diversa nei contrasti, meno piatto, tutte le palle le avrebbe stoppate e costruito un'azione offensiva della Juve. Meglio insegnare la tattica individuale, anche se hai 30 anni e guadagni 7 milioni di euro, perché è sempre utile. Io ho imparato delle cose a 34 anni perché diventa fondamentale". Marchegiani elogia Douglas Luiz: "Non credo che Spalletti non lavori su certe situazioni vedendo alcuni problemi. Secondo me il problema è anche come gli arriva la palla. Il tempo del movimento non è sempre sincronizzato con quello del passaggio. La Juve ha qualche problema da quel punto di vista lì. Douglas Luiz ha fatto tre o quattro verticalizzazioni da regista, da giocatore che vede la giocata più difficile. Poi il possesso palla della Juve è molto lineare e per l'attaccante diventa difficile anche fare il movimento".
L'attacco Juve: Woltemade più Kolo Muani
L'argomento poi si sposta sulla formazione e l'attacco in particolare con l'utilizzo di Kolo Muani e Woltemade. Marchegiani: "Possono giocare insieme. Non so se nella fisionomia della Juve, che mi sono immaginato io, possa essere più utile un Nico Gonzalez che dà profondità. Alla Juve manca il centrocampista offensivo che lega i due reparti. Nico nel primo tempo lo ha fatto abbastanza bene e anche contro il Parma. Secondo me alla Juve va dato un po' di tempo". Anche Bergomi dice la sua: "Quel ruolo lì per me è di McKennie nella testa di Spalletti, perché è bravo negli inserimenti con i tempi giusti". Per Marocchi, invece: "L'ideale sarebbe trovare quattro attaccanti lì. Se fai giocare Celik terzino sinistro un po' più bloccato, tu sei solido anche se prendi una ripartenza. A questo punto tocca a Spalletti, se riesce, nel gruppo degli attaccanti metterli insieme, anche con le due punte. Con McKennie vai a nozze, è chiaro...". A chiudere è Bucciantini: "Yildiz manca tanto... E con Woltemade al centro potrebbe anche spostarsi Kolo Muani sulla fascia e potrebbe essere di più la sua azione".
Alajbegovic e l'importanza di Conceicao
Poi si prosegue sui singoli e l'argomento è Alajbegovic, il classe 2007 alla prima da titolare con la Juve contro il Milan. Marocchi: "È partito bene con un paio di sterzate, dopo è diventato più anonimo e non ha inciso sulla gara. Rispetto alle due apparizioni delle prime partite l'ho visto un po' più sicuro". Bergomi sposta le attenzioni su Conceicao: "È il giocatore più pericoloso della Juve. Sa dribblare, va in verticale, calcia da fuori... a me piace. Chi metti al suo posto? Io riesco sempre a cogliere la pericolosità di questo ragazzo". Il tema si sposta su Koopmeiners, Marocchi: "Per me è meglio mettergli pressione. Lui e Douglas Luiz daranno qualcosa alla Juve. Hanno fisico e tecnica". Anche Bergomi: "Cosa pensiamo di Locatelli? Sembrava dovesse uscire poi è rimasto in campo. La Juve ha preso Pape Sarr, non lo conosco bene, ma è più di inserimento... Trovare spazio per Koopmeiners è difficile, dove lo mettiamo?".
Il livello di Milan e Juve
Poi arriva la domanda: 'Milan e Juve sono all'altezza di Inter, Roma e Como?'. Marocchi: "La Juve ha il problema di fare gol e non è così prepotente in campo... Meglio del Milan che si è comunque difeso bene". Bergomi: "In questo momento sono più indietro. Poi se penso al Como, la squadra che mi entusiasma di più... Vedi la rimonta dell'Inter contro il Napoli... La Roma è debordante fisicamente e non ti lascia giocare. Siamo all'inizio". Bucciantini: "Il vantaggio è proprio quello della continuità: la Roma sembra il prodotto finito della fabbrica di Gasperini. Como e Roma hanno la forma del pensiero sul mercato e in campo. Sono il punto d'arrivo di un'idea ambiziosa, e ti dimostrano che con il coraggio delle idee puoi fare strada".
L'episodio De Winter-Kolo Muani
Marocchi diretto: "Non c'è nessun fallo, è l'ennesimo controllo sbagliato da Kolo Muani". Anche Costacurta è d'accordo: "Non se è piaciuta solo a me questa nuova direzione dell'arbitro". Marchegiani: "A me è piaciuta l'uniformità di giudizio, è rimasto fedele e ha fischiato poco, secondo me si rischia che i giocatori si picchino più di quel che è giusto. Ovviamente se il metro sarà questo andando avanti". Bergomi d'accordo in parte: "Io la penso come Luca. È così il metro... De Winter la palla non la sfiora nemmeno, poi il metro è quello... va bene. Ci sono certi fischi che ci stanno".
E Marocchi aggiunge: "Finché si va a cercare il pallone, tu lo devi sapere, quando giocavamo noi e cercavi la palla, arrivavi violentemente sul pallone ti preparavi prima... Era impossibile farsi male, come si è continuato a non farsi male nei contrasti. Ci si fa male da soli, le ginocchia saltano da sole... Quindi se i giocatori continuano a essere così bravi, perché protestano poco e niente... bisogna dare merito anche a loro".
L'energia di Gatti e la qualità di Douglas Luiz, ma anche le difficoltà di Kolo Muani e il livello di Juve e Milan paragonato a Inter, Como e Roma. A Sky Club il post partita dello Stadium è diventato teatro di un'analisi approfondita per cercare di capire dove possono arrivare le squadre di Spalletti e Amorim.
L'energia di Gatti per la Juve
L'analisi del Club parte dall'energia di Gatti, Marocchi: "Non è casuale il gol di Gatti. Se succede spesso che ci pensa lui... consiglieri agli allenatori questo: oltre alle valutazioni tecniche che pensino anche a quelli che ci tengono alla maglia e vanno oltre a quello che può essere lo sviluppo della partita. Gatti farà qualche errore, sì... ma va sempre oltre e ne ha rimediate più di una". E Bergomi continua: "Sono d'accordo perché quando dice questo è un senso d'identità e d'appartenza e in una Juve che oggi gioca spaventata, che fatica - anche se non meritava di perdere - entra Gatti e fa gol proprio lui". Di pensiero diverso è Costacurta: "Mi piace sottolineare l'importanza di un giocatore che abbia quella voglia, attitudine e disciplina. In realtà queste partite vengono decise dal fatto che alcuni particolari sono poco importanti. Se permetti a certe squadre di crossare così facilmente e hai quattro-cinque giocatori forti dentro l'area, puoi anche prendere gol. La rete di Gatti non nasce dalla sua forza, o meglio può essere anche quello, ma quando fai fare un cross così in area poi la palla dentro la sanno mettere quasi tutti".