"Più carota che bastone", "La Juve non può permetterselo": da Kolo a… Licina, l’analisi a Dazn

Dal Napoli e la Roma fino al Como: l'analisi tra sorprese e lotta Scudetto Inizio più in salita, invece, per il Napoli, che ha vinto solo una partita. Ambrosini però ha voluto sottolineare: "L'anno scorso l'Inter alla terza giornata aveva tre punti, esattamente come ora il Napoli. Sicuramente contro Como e Genoa non ha fatto una buona partita, con l'Inter è stata la migliore delle tre. Ora giocano con Arsenal, Bologna e poi Fiorentina. Ma contro l'Inter ci sono stati dei buoni segnali". Behrami ha aggiunto: "Partita che ha portato anche entusiasmo. Allegri difensivista? Ha messo dentro un difensore in più negli ultimi 10 minuti e mi sembra più che logico, ma ha messo dentro anche degli attaccanti e ha provato a tener palla con De Bruyne. Andare a parlare di gioco negativo, è troppo facile. Invece ci sono state cose positive, te ne vai con la consapevolezza che puoi giocartela ad alti livelli". E Marinozzi: "Il Napoli non ha una rosa ampia, soprattutto in mezzo al campo, senza McTominay. Vergara ha giocato una buona partita in un ruolo che non è suo. E c'è la doppia competizione".

Juventus Gatti fa impazzire lo Stadium, Conceicao fermo al palo: Juve-Milan per istantanee Sulla Roma Behrami ha detto: "Maturità? Forse no, più entusiasmo. Gioca sempre alla stessa maniera anche se va sotto. Gasperini sta creando un gruppo, è diventato molto più positivo anche nella comunicazione. La Roma ora è diventato un punto di arrivo per i giocatori, che vogliono arrivare lì. Ci sono dei difetti, piccole cose da migliorare". Ambrosini: "La Roma ieri ha continuato a giocare bene anche sotto nel punteggio. De Roon e Balerdi daranno una grande mano. Quello che deve far alzare le antenne all'Inter, è che questa squadra ha entusiasmo e ha assimilato bene le idee dell'allenatore. Castro è entrato, ha toccato 3 palloni e ha colpito 4 pali". Marinozzi ha aggiunto: "La Roma ha superato le proprie difficoltà mentali raggiungendo la Champions League. Hanno più serenità grazie a questo risultato raggiunto. Manca un attaccante perché Dybala può avere difficoltà di continuità. E subiscono troppo in contropiede, anche perché per colmare all'assenza di fisicità in avanti spesso a colmare l'area va Cristante… ma se è davanti non può essere dietro".

Tra le squadre in lotta per vincere c'è anche il Como secondo Behrami: "Anche il Como è una rivale per lo scudetto. Mi sorprende che riescano sempre a prendere giocatori che si abbinano benissimo con le qualità dell'allenatore. Devi avere grande conoscenza del mercato, anche da un punto di vista caratteriale. Il brand è importante, oggi un giocatore viene attratto molto nel vestire la maglia del Como. Tutte le altre hanno pressione, il Como molto meno. L'unica incognita è la Champions che può portare via energie". Parere confermato anche da Marinozzi: "Il Como ha una rosa molto ampia. Ha due attaccanti ma anche due portieri. La gestione del doppio impegno è diverso, anche per Fabregas e il suo staff. Tutte cose che dovranno imparare con il tempo e che porteranno via dei punti". Ambrosini non ha dubbi: "Finiranno di sicuro in top 4, però al momento dal punto di vista calcistico il Como è la squadra più bella. Se Kean entra dentro quel meccanismo lì, e non è scontato che lo faccia, allora la stagione del Como potrebbe ancora avere dei picchi. Contro il Genoa è sembrata quasi una squadra di due categorie sopra. Sull'1-1 quasi che non esultano, perché hanno fatto quello che dovevano fare". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE