"Più carota che bastone", "La Juve non può permetterselo": da Kolo a… Licina, l’analisi a Dazn

Grazie alla rete di Gatti allo scadere, la Juventus è riuscita a pareggiare 1-1 contro il Milan, portando a casa un punto prezioso. "La partita non è stata esaltante, con meno ritmo e meno qualità. La Juve non meritava di perdere perché ha fatto di più, anche senza fare un calcio brillante. Ma il Milan ha prodotto molto poco. Tra i due progetti tecnici, si vede che quello della Juve è più avanti, pur con delle difficoltà", ha commentato Massimo Ambrosini al termine della partita dagli studi di Dazn.
"Ai bianconeri è mancato il centravanti"
Valon Behrami ha poi aggiunto: "La Juve ha provato a fare qualcosa in più, al Milan sono mancate delle idee. Ai bianconeri è mancato tanto il centravanti. Non ho la sensazione che Kolo sia il tipo di giocatore che può gestire questo tipo di peso. Fa sempre la giocata più difficile, come se dovesse dimostrare qualcosa in più. Dovrebbe giocare semplice, pulito, ma non è il suo tipo di gioco".
Spettri della passata stagione
Un parere confermato anche da Andrea Marinozzi: "Il duello tra numeri 9 è stata una delusione. Male, molto male Kolo Muani. Precipitoso, ha difeso la palla spalle alla porta male. Ramos non è stato servito tanto come nelle prime partite, ma quelle poche palle che ha preso non l'ha gestite con la solita eleganza. Bremer l'ha bloccato bene. Oggi hanno deluso. Alla Juve il problema attaccante rimane, si sono visti i fantasmi della passata stagione. Hanno preso gol al primo tiro in porta, grande produzione offensiva e poca concretezza. Kolo alla David, fuori partita, sembra aver gettato la spugna dopo i primi errori. C'erano 7 volti nuovi ma la Juve ha manifestato i problemi dello scorso anno, ma anche contro il Frosinone e il Parma. Oggi hanno giocato meglio degli avversari ma hanno concretizzato pochissimo e preso gol al primo tiro in porta. L'assenza di McKennie e Thuram pesa tantissimo. Complimenti di Spalletti per Kolo? Giusto, ha bisogno di coccole, più di carota che di bastone, di essere gestito emotivamente. Contro il Frosinone la comunicazione di Luciano era stata sbagliata, oggi c'è bisogno di questo per tirare fuori il meglio da Kolo Muani. Non possono permettersi un altro caso David, che ha gettato subito la spugna dimostrando di non avere personalità, per il secondo anno consecutivo. Poi c'è Woltemade, che ha caratteristiche diverse e magari potrà aiutarlo".
Il pestone di De Winter su Kolo Muani: "Non è che meno si fischia e meglio è"
Ha fatto molto discutere lo step on foot di De Winter su Kolo Muani all'inizio dell'azione che poi ha portato alla rete di Cisse. A proposito Behrami ha detto: "Per me era fallo, c'erano gli estremi per annullare il gol". E Marinozzi: "L'importante è mantenere la linea e non esagerare. Stiamo vedendo un utilizzo diverso del Var, se sarà così dalla giornata 1 alla giornata 38, bravissimi. Se invece poi cambiano il metro, sarebbe un errore grave". Ambrosini ha quindi concluso: "Basta che non passi il messaggio che meno si fischia e meglio è. Ne guadagna il gioco e il ritmo, certo, però questo è fallo".
Dal retroscena sul finale al gol di Licina
Federica Zille ha invece raccontato un retroscena sul finale concitato: "Attorno al 96' sono stati ammoniti Cisse e Gatti. Il giocatore del Milan va a contatto con il difensore, cade in area e blocca il pallone con le mani. Gatti lo sposta e viene ammonito, ma anche il rossonero, che ha afferrato per una gamba Vicario". Spazio in studio anche per un commento sul bellissimo gol di Licina, il secondo con la maglia della Cremonese. Marinozzi: "Le seconde squadre sono fondamentali e aiuteranno tanto anche Mancini e l'Italia". E poi Behrami: "Le seconde squadre all'estero funzionano già tantissimo. In Italia è più complicato trovare un percorso lineare, perché già nelle seconde squadre ci sono ragazzi che guadagnano tanto ed è difficile mandarli in giro. Un discorso amplio e complesso".
Fiorentina, esonerato Grosso: "Mercato senza leader, Paratici fa sempre così"
Dopo tre sconfitte in tre partite, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, una scelta inaspettata secondo Behrami: "Non me l'aspettavo. Sembrava che fosse un progetto iniziato insieme a Paratici. E' stato un mercato senza leader, entri nello spogliatoio e non sai a chi aggrapparti. Poi paga l'allenatore, chiaro, ma obiettivamente sono stati spesi tanti soldi, ma per figurine messe lì. Non c'è la sensazione di una squadra solida. Troppo facile dopo tre giornate mandare via l'allenatore. Paratici ha la tendenza a fare le squadre in questo modo, con tanti bei nomi e poca personalità. Lo abbiamo visto anche al Tottenham e con che risultati. E' il suo modo di lavorare. Porta curiosità perché ci sono tanti buoni giocatori, ma una base all'interno dello spogliatoio la devi creare".
Marinozzi ha aggiunto: "Nelle ultime ore acquisti strani: prima non c'erano esterni, poi sono arrivati. Manca personalità. Un po' l'ha data via, come Mandragora, poi non l'ha cercata sul mercato. L'unico un po' abituato alla pressione è Goncalves, il resto sono tutti giovani alla prima o seconda esperienza. In alcune zone del campo sono premi, come sulla destra dove ci sono Dodo, Jimenez e Joao Mario. Tanta abbondanza anche in mezzo al campo. Grosso aveva un lavoro complesso, esonerarlo è stata la decisione più semplice. La frase che ha usato dopo la seconda giornata Grosso è perfetta: 'Abbiamo tanti bei quadri ma manca il muro'". E Ambrosini: "Quando fai un mercato del genere, serve del tempo. Ma il dirigente deve capire se la persona che hai scelto per guidare la squadra sia in grado di poterlo fare. Se l'ha scelta pensava di sì, ma magari dopo 3 giornate ha capito di aver sbagliato qualche valutazione. Anche perché la squadra dal centrocampo in avanti è forte".
L'analisi su Inter-Napoli: "Dimostrazione di forza, gap evidente"
Lo studio di Dazn è poi passato ad analizzare Inter-Napoli, a partire da Ambrosini: "Un bellissimo spot per il calcio italiano. Il Napoli ha fatto una buonissima partita. Poi l'Inter ha messo in campo rabbia e forza, ma 2 minuti prima del gol di Lautaro, Anguissa ha sbagliato da un passo dalla forza. Quella dell'Inter è una dimostrazione di forza notevole, perché passa da 2-0 a 3-2, ora ha una consapevolezza e una rabbia ancora maggiore. Lautaro si fa sentire in area di rigore e l'Inter ha una certezza in più, Pio Esposito. Ma Thuram entra e lo fa con la faccia giusta. Curtis è entrato con personalità e non abbiamo ancora visto Stones e Spence. Diouf ha fatto un'ottima partita. Da questo punto di vista l'Inter è una squadra ancora più forte. La Roma in termini di senso di appartenenza ha poco da invidiare all'Inter, ma per il resto, Juventus, Milan… I bianconeri ne hanno, come Gatti che magari però è meno dentro le partite. Anche il Como comincia ad avere un'ossatura. Anche dal punto di vista tecnico, all'Inter c'è la stessa dirigenza da un po'. Al momento il gap è abbastanza evidente".
"Chivu ha creato questo gruppo - ha aggiunto Behrami -, con dei leader con cui si confronta. L'Inter ha almeno 5/6 giocatori con personalità forte. Per questo per quanto riguarda lo scudetto vedo difficile batterli. Nuova direzione del calcio italiano? Può essere, ma quando le partite conteranno di più, magari vedremo anche partite più bloccate. E' un mix di condizione e di voler mettere in campo idee nuove e innovative. Napoli? Secondo me ha fatto un'ottima gara".
E il calcio visto in queste prime giornata convince anche Marinozzi: "Accettiamo il rischio, non solo ad agosto. Grazie al nuovo regolamento si gioca di più, velocizzandolo. Nella passata stagione, l'Inter ha fatto la differenza grazie ai suoi finalizzatori. Juventus e Milan, invece, hanno un dato clamorosamente basso di finalizzazione, così come per il Como. Per avvicinarsi all'Inter dovranno imparare a finalizzare le giocate". Sull'Inter: "Come arrivano i due gol del Napoli? Due errori banali. Una stagione fa avrebbero perso lucidità, invece hanno reagito, con cattiveria. Curtis è entrato con personalità. L'esultanza finale dimostra la forza del gruppo, con consapevolezza e personalità"
L'Inter può fare bene anche in Champions? C'è una mancanza
In Serie A l'Inter parte quindi come favorita, ma dovrà lottare anche in Champions. "E' più pronta ma per arrivare in fondo in Champions si devono incastrare delle cose - ha detto Ambrosini -. Barcellona, Bayern… sono più forti. Sicuramente ha una rosa in grado di poterla gestire ancora meglio. L'unica cosa che manca rispetto all'anno scorso, è che dietro Akanji sta facendo un po' più di fatica. Hojlund ha vinto molti duelli". Behrami ha quindi commentato: "Akanji pecca un po' presunzione, fa parte del suo carattere ma è anche la sua forza".
Ma L'Inter ha ancora un grande problema secondo l'ex centrocampista svizzero: "Mancano giocatori in grado di saltare l'uomo nell'1 contro 1, che in Champions è fondamentale. Magari ci arrivi, ma ti manca sempre qualcosa. E' l'unico difetto". E Marinozzi ha aggiunto: "In questo senso può aiutarli un po' Diouf. Ma questo profilo manca. La nuova Champions ci insegna che ci sono due squadre. La prima è quella impercorribile del Psg, che inizia perdendo e partendo pianissimo e da marzo in poi si trasforma e vince tutte le partite, gestendo il minutaggio dei giocatori più importanti. Oppure con delle rose molto ampie, come fa l'Arsenal. L'Inter sta cercando di percorrere questa seconda strana, anche perché la Serie A negli ultimi anni si sta dimostrando molto competitivo e stressante. Per andare avanti nella doppia competizione e non arrivarci senza fiato, devi allargare tantissimo la rosa. Per cercare di sopperire alla mancanza del dribbling, deve avere più coraggio nel gioco dentro la pressione. Sono stati prevedibili, timorosi".
Dal Napoli e la Roma fino al Como: l'analisi tra sorprese e lotta Scudetto
Inizio più in salita, invece, per il Napoli, che ha vinto solo una partita. Ambrosini però ha voluto sottolineare: "L'anno scorso l'Inter alla terza giornata aveva tre punti, esattamente come ora il Napoli. Sicuramente contro Como e Genoa non ha fatto una buona partita, con l'Inter è stata la migliore delle tre. Ora giocano con Arsenal, Bologna e poi Fiorentina. Ma contro l'Inter ci sono stati dei buoni segnali". Behrami ha aggiunto: "Partita che ha portato anche entusiasmo. Allegri difensivista? Ha messo dentro un difensore in più negli ultimi 10 minuti e mi sembra più che logico, ma ha messo dentro anche degli attaccanti e ha provato a tener palla con De Bruyne. Andare a parlare di gioco negativo, è troppo facile. Invece ci sono state cose positive, te ne vai con la consapevolezza che puoi giocartela ad alti livelli". E Marinozzi: "Il Napoli non ha una rosa ampia, soprattutto in mezzo al campo, senza McTominay. Vergara ha giocato una buona partita in un ruolo che non è suo. E c'è la doppia competizione".
Sulla Roma Behrami ha detto: "Maturità? Forse no, più entusiasmo. Gioca sempre alla stessa maniera anche se va sotto. Gasperini sta creando un gruppo, è diventato molto più positivo anche nella comunicazione. La Roma ora è diventato un punto di arrivo per i giocatori, che vogliono arrivare lì. Ci sono dei difetti, piccole cose da migliorare". Ambrosini: "La Roma ieri ha continuato a giocare bene anche sotto nel punteggio. De Roon e Balerdi daranno una grande mano. Quello che deve far alzare le antenne all'Inter, è che questa squadra ha entusiasmo e ha assimilato bene le idee dell'allenatore. Castro è entrato, ha toccato 3 palloni e ha colpito 4 pali". Marinozzi ha aggiunto: "La Roma ha superato le proprie difficoltà mentali raggiungendo la Champions League. Hanno più serenità grazie a questo risultato raggiunto. Manca un attaccante perché Dybala può avere difficoltà di continuità. E subiscono troppo in contropiede, anche perché per colmare all'assenza di fisicità in avanti spesso a colmare l'area va Cristante… ma se è davanti non può essere dietro".
Tra le squadre in lotta per vincere c'è anche il Como secondo Behrami: "Anche il Como è una rivale per lo scudetto. Mi sorprende che riescano sempre a prendere giocatori che si abbinano benissimo con le qualità dell'allenatore. Devi avere grande conoscenza del mercato, anche da un punto di vista caratteriale. Il brand è importante, oggi un giocatore viene attratto molto nel vestire la maglia del Como. Tutte le altre hanno pressione, il Como molto meno. L'unica incognita è la Champions che può portare via energie". Parere confermato anche da Marinozzi: "Il Como ha una rosa molto ampia. Ha due attaccanti ma anche due portieri. La gestione del doppio impegno è diverso, anche per Fabregas e il suo staff. Tutte cose che dovranno imparare con il tempo e che porteranno via dei punti". Ambrosini non ha dubbi: "Finiranno di sicuro in top 4, però al momento dal punto di vista calcistico il Como è la squadra più bella. Se Kean entra dentro quel meccanismo lì, e non è scontato che lo faccia, allora la stagione del Como potrebbe ancora avere dei picchi. Contro il Genoa è sembrata quasi una squadra di due categorie sopra. Sull'1-1 quasi che non esultano, perché hanno fatto quello che dovevano fare".
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Grazie alla rete di Gatti allo scadere, la Juventus è riuscita a pareggiare 1-1 contro il Milan, portando a casa un punto prezioso. "La partita non è stata esaltante, con meno ritmo e meno qualità. La Juve non meritava di perdere perché ha fatto di più, anche senza fare un calcio brillante. Ma il Milan ha prodotto molto poco. Tra i due progetti tecnici, si vede che quello della Juve è più avanti, pur con delle difficoltà", ha commentato Massimo Ambrosini al termine della partita dagli studi di Dazn.
"Ai bianconeri è mancato il centravanti"
Valon Behrami ha poi aggiunto: "La Juve ha provato a fare qualcosa in più, al Milan sono mancate delle idee. Ai bianconeri è mancato tanto il centravanti. Non ho la sensazione che Kolo sia il tipo di giocatore che può gestire questo tipo di peso. Fa sempre la giocata più difficile, come se dovesse dimostrare qualcosa in più. Dovrebbe giocare semplice, pulito, ma non è il suo tipo di gioco".
Spettri della passata stagione
Un parere confermato anche da Andrea Marinozzi: "Il duello tra numeri 9 è stata una delusione. Male, molto male Kolo Muani. Precipitoso, ha difeso la palla spalle alla porta male. Ramos non è stato servito tanto come nelle prime partite, ma quelle poche palle che ha preso non l'ha gestite con la solita eleganza. Bremer l'ha bloccato bene. Oggi hanno deluso. Alla Juve il problema attaccante rimane, si sono visti i fantasmi della passata stagione. Hanno preso gol al primo tiro in porta, grande produzione offensiva e poca concretezza. Kolo alla David, fuori partita, sembra aver gettato la spugna dopo i primi errori. C'erano 7 volti nuovi ma la Juve ha manifestato i problemi dello scorso anno, ma anche contro il Frosinone e il Parma. Oggi hanno giocato meglio degli avversari ma hanno concretizzato pochissimo e preso gol al primo tiro in porta. L'assenza di McKennie e Thuram pesa tantissimo. Complimenti di Spalletti per Kolo? Giusto, ha bisogno di coccole, più di carota che di bastone, di essere gestito emotivamente. Contro il Frosinone la comunicazione di Luciano era stata sbagliata, oggi c'è bisogno di questo per tirare fuori il meglio da Kolo Muani. Non possono permettersi un altro caso David, che ha gettato subito la spugna dimostrando di non avere personalità, per il secondo anno consecutivo. Poi c'è Woltemade, che ha caratteristiche diverse e magari potrà aiutarlo".