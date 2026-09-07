“Gatti, così per la Juve non va bene! La storia dice che...": Tacchinardi netto

L'analisi della Juve viene fatta da chi l'ambiente lo conosce molto bene. Ovvero da quel Tacchinardi che nel periodo d'oro dei bianconeri ha saputo giocare in mezzo a tanta qualità diventando anche lui una leggenda. Un dna, quello della Vecchia Signora, che oggi si fa faticare a notare ed è proprio la mentalità, oltre alla personalità della squadra, a dover migliorare per ritornare a vedere una Juve vincente.
L’analisi di Juve-Milan
A Pressing su Sportmediaset si parte dall’analisi di Juve-Milan, Tacchinardi: “Non è stata una partita esaltante, troppi errori tecnici. La Juve ha fatto meglio, creando di più, dopo il gol di Cisse non ha mai mollato ed è stata premiata con un pareggio. Se andiamo ad analizzare le rose, rispetto all’Inter sono tanto indietro”. Pazzini aggiunge: “La Juve ha fatto un pochino meglio ma comunque non è stata una partita bella. Con i cambi è andata meglio: il Milan ha fatto qualcosa di più. Il pari è il risultato giusto. Sono due squadre che devono ancora lavorare per migliorare”.
La mentalità Juve
Tacchinardi si sofferma sulla mentalità della Juve e la differenza con la Roma: “Hermoso segna e la Roma va a prendere il pallone per andarla a vincere. Un po’ come successe a noi contro la Fiorentina, perdevamo 2-0, abbiamo fatto il 2-2 e Vialli è andato a prendere il pallone in porta per volerla andare a vincere quella partita. Quella di Gatti non va bene per la mentalità Juve. Lì se hai voglia di vincere non esulti in quel modo e cerchi di provare fino alla fine. La storia di quella maglia lì è l’ossessione alla vittoria. Lucumì può essere il leader in difesa ma non gioca come al Bologna, sta sentendo anche lui la pressione della maglia… devono migliorare la personalità”. Trevisani si inserisce: “Sembra quasi che i nuovi arrivati si adeguino a quel che trovano senza cambiarlo…”. Anche Biasin dice la sua: “Se il problema è quello della personalità e Spalletti chiede da mesi giocatori con un certo tipo di carisma e poi quello che ce l’ha è Gatti che doveva andare via, ci deve essere un problema”. Sabatini aggiunge: “Gatti non gioca mai, solo nei momenti di disperazione come lo scorso anno a Roma nel gol del 3-3”.
Vlahovic e l’attaccante di Spalletti
Galli si sofferma sull'attacco Juve: “Nostalgia di Vlahovic? Sicuramente avrebbe risolto grandi problemi a questa Juve, però non si è potuto tenere. Lui era l’attaccante che voleva Spalletti, gli altri sono dei ripieghi al netto della spesa fatta. Il prezzo poi è determinato da tanti fattori, non necessariamente dal vero valore del giocatore. Oggi le dinamiche di mercato sappiamo come ti portino a gonfiare il prezzo”. Pazzini dice la sua: “Spalletti lo ha detto in mille lingue che voleva una prima punta con determinate caratteristiche e più uomo d’area di rigore. Kolo Muani non lo è. Se vedete il gol di Gatti, l’attaccante francese è tre metri dietro… vuol dire che c’è qualche problema”. Sabatini aggiunge su Vlahovic: “Io sono d’accordo con Galli, ma i dati vanno guardati tutti perché la Juve ha giocato con Dusan le ultime giornate dello scorso campionato ed è arrivata sesta…”.
Le critiche a Kolo Muani
Sabatini analizza le differenze con gli Juve-Milan degli scorsi anni: “I rossoneri hanno messo in campo tre giocatori nuovi e di cui aveva bisogno: Gila, Ramos e Moreira pagato 50 milioni. Mentre i bianconeri hanno fatto la terza rivoluzione consecutiva. Io a vedere la partita non mi sono divertito e non mi sembra abbiano rispecchiato le buone intenzioni degli allenatori”. Anche Tacchinardi sostiene la tesi: “Dopo tre giornate si vedono già pregi e difetti di entrambe. Se andiamo sulla Juve siamo sempre lì a parlare dell’attaccante. Spalletti ha sempre esaltato i suoi attaccanti, ricordo Osimhen, ma alla Juve sta faticando: David e Openda sembravano i fratelli. E sta facendo fatica a inserire Kolo Muani, poi la dichiarazione ‘salgo sul carro’... è da aiutare ma tecnicamente sul campo non viene esaltato. Contro il Milan ha fatto molto peggio rispetto a Frosinone. Se Kolo Muani non dovesse fare 15 gol quest’anno, la Juve ha un grosso problema”.
La moviola di Juve-Milan
L’argomento in fine si sposta sull’episodio del gol di Cisse, nato da un recupero di De Winter su Kolo Muani: “La rete è partita tutta da questa APP: Koopmeiners recupera palla su Cisse e successivamente serve Kolo Muani. E cosa fa De Winter? La stessa cosa di Koopmeiners, pesta il piede destro di Kolo Muani. Una situazione di grande uniformità, di coerenza – sottolinea Cesari - poi diremo che è fallo ma almeno c’è stata uniformità nel giudizio di due situazioni simili".
"Per me sono falli questi ma se non hai fischiato il primo non puoi fischiarmi il secondo altrimenti manca uniformità. Io personalmente avrei fermato il gioco su Cisse. In Italia c’è un regolamento diverso rispetto alle ultime stagioni poi vedremo le dinamiche della Champions, ma comunque i falli vanno fischiati”.
L'analisi della Juve viene fatta da chi l'ambiente lo conosce molto bene. Ovvero da quel Tacchinardi che nel periodo d'oro dei bianconeri ha saputo giocare in mezzo a tanta qualità diventando anche lui una leggenda. Un dna, quello della Vecchia Signora, che oggi si fa faticare a notare ed è proprio la mentalità, oltre alla personalità della squadra, a dover migliorare per ritornare a vedere una Juve vincente.
L’analisi di Juve-Milan
A Pressing su Sportmediaset si parte dall’analisi di Juve-Milan, Tacchinardi: “Non è stata una partita esaltante, troppi errori tecnici. La Juve ha fatto meglio, creando di più, dopo il gol di Cisse non ha mai mollato ed è stata premiata con un pareggio. Se andiamo ad analizzare le rose, rispetto all’Inter sono tanto indietro”. Pazzini aggiunge: “La Juve ha fatto un pochino meglio ma comunque non è stata una partita bella. Con i cambi è andata meglio: il Milan ha fatto qualcosa di più. Il pari è il risultato giusto. Sono due squadre che devono ancora lavorare per migliorare”.