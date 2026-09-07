“Gatti, così per la Juve non va bene! La storia dice che...": Tacchinardi netto

Le critiche a Kolo Muani

Sabatini analizza le differenze con gli Juve-Milan degli scorsi anni: “I rossoneri hanno messo in campo tre giocatori nuovi e di cui aveva bisogno: Gila, Ramos e Moreira pagato 50 milioni. Mentre i bianconeri hanno fatto la terza rivoluzione consecutiva. Io a vedere la partita non mi sono divertito e non mi sembra abbiano rispecchiato le buone intenzioni degli allenatori”. Anche Tacchinardi sostiene la tesi: “Dopo tre giornate si vedono già pregi e difetti di entrambe. Se andiamo sulla Juve siamo sempre lì a parlare dell’attaccante. Spalletti ha sempre esaltato i suoi attaccanti, ricordo Osimhen, ma alla Juve sta faticando: David e Openda sembravano i fratelli. E sta facendo fatica a inserire Kolo Muani, poi la dichiarazione ‘salgo sul carro’... è da aiutare ma tecnicamente sul campo non viene esaltato. Contro il Milan ha fatto molto peggio rispetto a Frosinone. Se Kolo Muani non dovesse fare 15 gol quest’anno, la Juve ha un grosso problema”.