Gol, assist e leadership: la domenica bestiale dei due ex Juve

Domenica da ricordare per due ex Juve in Eredivisie . Mentre la squadra di Spalletti pareggiava 1-1 contro il Milan , infatti, in Olanda Marko Pjaca e Mohammed Ihattaren ​​​hanno lasciato il segno e si sono rivelati decisivi per le rispettive squadre. Due talenti che in maglia bianconera non sono riusciti a brillare, ma che ora stanno trovando una seconda vita all'estero.

L'esterno croato, ora al Twente , ha sbloccato la sfida contro il Groningen al sesto minuto , sfruttando un errore del portiere avversario Vaessen. Rinvio sbagliato, palla intercettata e gol praticamente a porta vuota . Il match è poi terminato 2-2, ma l'inizio di stagione del classe 1995 è da incorniciare. Arrivato alla Juve nella stagione 2016/17, Pjaca non è riuscito a far vedere le sue grandi qualità in maglia bianconera. Da qui una lunga serie di prestiti, Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli, fino alla cessione al Rijeka nel 2023. Dopo un'esperienza anche alla Dinamo Zagabria, nell'estate del 2025 si è accasato al Twente, dove sembra aver trovato la sua dimensione . In questa stagione il croato ha già collezionato 6 gol e 1 assist in 8 presenze tra campionato olandese e qualificazioni per la Conference League, in appena 521 minuti giocati .

Inizio di stagione da sogno per Ihattaren

Ricordate Ihattaren? Acquistato dalla Juve nell'estate 2021, il marocchino sarebbe dovuto essere un talento per il futuro, ma a causa di diversi problemi fisici e personali il classe 2002 non ha giocato neanche un minuto con la maglia bianconera. Ora per lui a 24 anni è iniziata una seconda vita con la maglia del Fortuna Sittard. Nella passata stagione aveva segnato 6 gol e 10 assist in 28 partite di Eredivisie e quest'anno è iniziato forse ancora meglio. Ieri contro l'ADO Den Haag, infatti, l'ex Juve ha segnato 2 reti (di cui una bellissima da fuori area) e un assist. Il suo bottino dopo le prime 5 partite di campionato sale così a 3 gol e 2 assist. Non a caso il Fortuna Sittard è al momento quarta in classifica, alle spalle di squadre di assoluto livello come Az Alkmaar (avversaria della Vecchia Signora in Europa League), Psv e Feyenoord.

Ronald Koeman Jr. portiere goleador: doppietta su calcio di rigore per il figlio d'arte

Non sarà un ex Juve, ma è impossibile poi non parlare di Ronald Koeman Jr., figlio dello storico difensore del Barcellona, autore di una doppietta su calcio di rigore nella sfida tra il suo Telstar e il Cambuur. Cosa c'è di strano? Nulla, se non fosse che di ruolo fa il portiere. Un po' come suo padre, difensore bomber, anche Ronald Koeman Jr. ha eredito il fiuto per il gol. Il figlio d'arte ha aiutato la sua squadra a rimontare il risultato, passando da 0-2 a 2-2 e, come se non bastasse, ha anche difeso i pali con i suoi in 10 uomini. Un'impresa titanica. Tale padre, tale figlio.

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