Yildiz in stampelle, messaggio dalla clinica: "Un rapido ritorno in campo!"

Yildiz ha già iniziato la sua corsa contro il tempo . Il numero 10 della Juventus è stato operato al piede sinistro dopo la frattura della base del quinto metatarso rimediata contro il Frosinone e, dopo l’intervento, è arrivato anche il messaggio della Hessingpark-Clinic, la struttura tedesca dove è stato sottoposto all’operazione. Un lungo percorso riabilitativo è ora davanti al talento turco, con la Vecchia Signora che dovrà fare a meno del suo uomo di riferimento per diverse settimane e con Spalletti che sarà chiamato a trovare altre soluzioni, come contro il Milan.

L’intervento di Yildiz è stato eseguito presso la Augsburg Hessingpark Clinic dal dottor Martin Jordan , con la presenza del medico della Juventus Marco Freschi. Si è trattato di un intervento di osteosintesi della frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro, perfettamente riuscito. Da quel momento è ufficialmente iniziata la fase di recupero del classe 2005.

La stessa clinica ha voluto dedicare un messaggio al numero 10 bianconero: "Guarisci presto Yildiz! Dopo la sua operazione al piede, auguriamo al calciatore professionista della Juventus una pronta e successiva guarigione. Tanta forza, pazienza e soprattutto un rapido ritorno in campo! Quando gli atleti di alto livello devono ritornare di nuovo al massimo livello nel più breve tempo, l'esperienza, la precisione e una squadra ben allenata contano. Il nostro specialista, il Dr. Martin Jordan e l'intero team di Hessingpark-Clinic vi ringraziano per la vostra fiducia".

Tempi di recupero: quando torna Yildiz

La tabella di marcia indicata è di circa tre mesi dal momento dell'infortunio. L'obiettivo è quello di rivedere Yildiz in campo dopo la sosta per le Nazionali di novembre, anche se molto dipenderà dall'evoluzione della riabilitazione e dalla risposta del piede durante le varie fasi del recupero. Il ritorno non verrà dunque affrettato: l'obiettivo della Juventus sarà recuperare il proprio numero 10 nella migliore condizione possibile, evitando rischi e ricadute. Nel frattempo Spalletti dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti del suo progetto e ridisegnare le gerarchie offensive. Tra le soluzioni già emerse ci sono Boga e soprattutto Alajbegovic, chiamati a raccogliere parte dell'eredità lasciata temporaneamente dal talento turco. Per Yildiz è quindi cominciata una sfida diversa, lontano dal campo, per poi tornare a essere protagonista con la maglia della Juventus.

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