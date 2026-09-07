Ansia Locatelli, accertamenti al J Medical: cosa è successo durante Juve-Milan

Ansia infermeria per la Juventus. Non è decisamente un momento fortunato per i bianconeri in termini di infortuni. Dalle problematiche più lunghe di Thuram e Yildiz a quelle di Ekhator e Cabal, passando per gli acciacchi di Cambiaso e McKennie, senza dimenticare il nuovo arrivato Sarr, non al top della forma. A tutto questo si è aggiunto il fastidio accusato dal capitano bianconero, Manuel Locatelli, nella sfida di ieri contro il Milan.
Juve, fastidio per Locatelli
Locatelli ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, motivo per cui farà accertamenti al J|Medical nelle prossime ore, per capire l'entità del problema. Nell'intervista post gara rilasciata ai microfoni di Dazn, Locatelli aveva una borsa del ghiaccio sulla zona, ma aveva liquidato la cosa con un secco: "Ho un fastidio, ma non è niente. Se c'entrava anche col cambio dove poi è uscito Douglas? Non ho capito in quel momento, credo sia stato un errore di comunicazione". Già, perché al momento dell'ingresso di Woltemade l'iniziale designato al cambio era Locatelli, poi la virata su Douglas Luiz. E chissà se sia stato effettivamente solo un errore di comunicazione o se in panchina c'era preoccupazione per il fastidio di Locatelli. Sta di fatto che il calciatore nelle prossime ore stabilirà l'entità del problema.
Le parole dopo il Milan
Locatelli ha parlato anche della gara subito dopo il triplice fischio: "Credo che abbiamo fatto una buona partita e con opportunità di vincerla. Il gol del Milan non l'ho visto, lo rivedremo. Sono contento della reazione della squadra, e i cambi hanno dato qualcosa in più. Douglas? Abbiamo caratteristiche diverse rispetto a quando gioca Khep (Thuram, ndr), io resto più a protezione mentre lui è più bravo a buttarsi in avanti. Sono contento si stia ritrovando qui perché abbiamo bisogno di giocatori forti. Anche Koop è entrato bene. Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e cercare di essere più cattivi sotto porta e nell'ultimo passaggio: anche oggi abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate, questa cosa ce la portiamo indietro dall'anno scorso. Bisogna essere cattivi, cercando di tenere più palla, come ci chiede il mister. Dobbiamo essere ambiziosi, cercando di vincere le partite col nostro gioco".
Il punto sugli infortunati
Ma qual è la situazione degli altri acciaccati bianconeri? Andrea Cambiaso ha subito una lieve distorsione alla caviglia nel match contro il Parma: un problema che, visto anche il rendimento di Celik, può essere momentaneamente risolto. Ma con l'Europa League che incombe, Spalletti spera di recuperarlo presto. Così come si augura sia veloce il recupero di Weston McKennie: lo statunitense, ieri in tribuna all'Allianz, ha saltato le ultime due gare a causa di un affaticamento muscolare. L'auspicio, dopo aver sperato fino all'ultimo di averlo col Milan, è che possa essere a disposizione per la gara di domenica contro il Sassuolo.
Le condizioni di Sarr
A proposito di mediana, assente ieri anche il nuovo arrivato Pape Sarr. Il centrocampista, sbarcato da poco dal Tottenham, è arrivato a Torino dopo aver accusato un lieve fastidio muscolare nelle ultime fasi dell'avventura con gli Spurs: la preparazione ancora limitata non gli ha consentito di essere convocato per la partita di ieri. Il tecnico bianconero, del resto, ha evidenziato più volte negli ultimi giorni quanto consideri importanti le caratteristiche di Sarr per il centrocampo della squadra, a maggior ragione vista la lunga indisponibilità di Thuram.
Yildiz-Thuram, tempi lunghi. Ekhator e Cabal...
Proprio Thuram dovrà stare ai box a lungo, ed è per questo che Spalletti spera di poter presto far mettere minuti nelle gambe a Sarr. D'altronde Khephren è stato operato per risolvere la sindrome femoro-rotulea, e tornerà in campo nel 2027. Assenza lunga e pesante, e lo stesso dicasi per Kenan Yildiz: anche il numero 10 si è sottoposto a intervento chirurgico (in questo caso per l'infortunio rimediato al quinto metatarso del piede sinistro rimediato contro il Frosinone). Il suo rientro è previsto dopo la sosta nazionali di novembre. Ancora un mese di assenza, invece, per Jeff Ekhator e Juan Cabal: il primo alle prese con una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso della coscia destra, il secondo con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.
Ansia infermeria per la Juventus. Non è decisamente un momento fortunato per i bianconeri in termini di infortuni. Dalle problematiche più lunghe di Thuram e Yildiz a quelle di Ekhator e Cabal, passando per gli acciacchi di Cambiaso e McKennie, senza dimenticare il nuovo arrivato Sarr, non al top della forma. A tutto questo si è aggiunto il fastidio accusato dal capitano bianconero, Manuel Locatelli, nella sfida di ieri contro il Milan.
Juve, fastidio per Locatelli
Locatelli ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, motivo per cui farà accertamenti al J|Medical nelle prossime ore, per capire l'entità del problema. Nell'intervista post gara rilasciata ai microfoni di Dazn, Locatelli aveva una borsa del ghiaccio sulla zona, ma aveva liquidato la cosa con un secco: "Ho un fastidio, ma non è niente. Se c'entrava anche col cambio dove poi è uscito Douglas? Non ho capito in quel momento, credo sia stato un errore di comunicazione". Già, perché al momento dell'ingresso di Woltemade l'iniziale designato al cambio era Locatelli, poi la virata su Douglas Luiz. E chissà se sia stato effettivamente solo un errore di comunicazione o se in panchina c'era preoccupazione per il fastidio di Locatelli. Sta di fatto che il calciatore nelle prossime ore stabilirà l'entità del problema.
Le parole dopo il Milan
Locatelli ha parlato anche della gara subito dopo il triplice fischio: "Credo che abbiamo fatto una buona partita e con opportunità di vincerla. Il gol del Milan non l'ho visto, lo rivedremo. Sono contento della reazione della squadra, e i cambi hanno dato qualcosa in più. Douglas? Abbiamo caratteristiche diverse rispetto a quando gioca Khep (Thuram, ndr), io resto più a protezione mentre lui è più bravo a buttarsi in avanti. Sono contento si stia ritrovando qui perché abbiamo bisogno di giocatori forti. Anche Koop è entrato bene. Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e cercare di essere più cattivi sotto porta e nell'ultimo passaggio: anche oggi abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate, questa cosa ce la portiamo indietro dall'anno scorso. Bisogna essere cattivi, cercando di tenere più palla, come ci chiede il mister. Dobbiamo essere ambiziosi, cercando di vincere le partite col nostro gioco".