Ansia Locatelli, accertamenti al J Medical: cosa è successo durante Juve-Milan

Ansia infermeria per la Juventus. Non è decisamente un momento fortunato per i bianconeri in termini di infortuni. Dalle problematiche più lunghe di Thuram e Yildiz a quelle di Ekhator e Cabal, passando per gli acciacchi di Cambiaso e McKennie, senza dimenticare il nuovo arrivato Sarr, non al top della forma. A tutto questo si è aggiunto il fastidio accusato dal capitano bianconero, Manuel Locatelli, nella sfida di ieri contro il Milan.

Juve, fastidio per Locatelli Locatelli ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, motivo per cui farà accertamenti al J|Medical nelle prossime ore, per capire l'entità del problema. Nell'intervista post gara rilasciata ai microfoni di Dazn, Locatelli aveva una borsa del ghiaccio sulla zona, ma aveva liquidato la cosa con un secco: "Ho un fastidio, ma non è niente. Se c'entrava anche col cambio dove poi è uscito Douglas? Non ho capito in quel momento, credo sia stato un errore di comunicazione". Già, perché al momento dell'ingresso di Woltemade l'iniziale designato al cambio era Locatelli, poi la virata su Douglas Luiz. E chissà se sia stato effettivamente solo un errore di comunicazione o se in panchina c'era preoccupazione per il fastidio di Locatelli. Sta di fatto che il calciatore nelle prossime ore stabilirà l'entità del problema.

Juventus Gatti fa impazzire lo Stadium, Conceicao fermo al palo: Juve-Milan per istantanee Le parole dopo il Milan Locatelli ha parlato anche della gara subito dopo il triplice fischio: "Credo che abbiamo fatto una buona partita e con opportunità di vincerla. Il gol del Milan non l'ho visto, lo rivedremo. Sono contento della reazione della squadra, e i cambi hanno dato qualcosa in più. Douglas? Abbiamo caratteristiche diverse rispetto a quando gioca Khep (Thuram, ndr), io resto più a protezione mentre lui è più bravo a buttarsi in avanti. Sono contento si stia ritrovando qui perché abbiamo bisogno di giocatori forti. Anche Koop è entrato bene. Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e cercare di essere più cattivi sotto porta e nell'ultimo passaggio: anche oggi abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate, questa cosa ce la portiamo indietro dall'anno scorso. Bisogna essere cattivi, cercando di tenere più palla, come ci chiede il mister. Dobbiamo essere ambiziosi, cercando di vincere le partite col nostro gioco".