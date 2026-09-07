Locatelli ko, si deve operare! Cosa succede ora: le scelte, i tempi, i problemi di Spalletti

Yildiz-Thuram, tempi lunghi. Ekhator e Cabal...

Proprio Thuram dovrà stare ai box a lungo, ed è per questo che Spalletti spera di poter presto far mettere minuti nelle gambe a Sarr. D'altronde Khephren è stato operato per risolvere la sindrome femoro-rotulea, e tornerà in campo nel 2027. Assenza lunga e pesante, e lo stesso dicasi per Kenan Yildiz: anche il numero 10 si è sottoposto a intervento chirurgico (in questo caso per l'infortunio rimediato al quinto metatarso del piede sinistro rimediato contro il Frosinone). Il suo rientro è previsto dopo la sosta nazionali di novembre. Ancora un mese di assenza, invece, per Jeff Ekhator e Juan Cabal: il primo alle prese con una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso della coscia destra, il secondo con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.