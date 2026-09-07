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Juve, la maledizione infortuni colpisce le Women: lesione del legamento crociato per una bianconera

Tanti problemi fisici per la squadra di Spalletti, ora anche Guerrero deve fare i conti con un brusco stop
2 min
Juve Womenana capetaGuerrero
Juve, la maledizione infortuni colpisce le Women: lesione del legamento crociato per una bianconera© Juventus FC via Getty Images
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Periodo decisamente sfortunato in casa Juventus in tema di infortuni. Se nella prima squadra maschile Luciano Spalletti deve fare i conti con numerosissime assenze a cui potrebbe aggiungersi anche quella di Manuel Locatelli, le cose non sembrano andare tanto meglio per le Women. Infatti il tecnico Isaac Guerrero deve fare i conti con il brutto infortunio rimediato da Ana Capeta.

Juve Women, tegola Ana Capeta

Ana Capeta, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, ha rimediato infatti la lesione del legamento crociato anteriore durante la partita di Women's Cup contro il Milan, match deciso proprio da un suo gol. Una brutta tegola per Guerrero, con la classe 1997 che era stata una delle migliori calciatrici in questo avvio di stagione. Questo il comunicato del club bianconero: "A seguito di un trauma distorsivo del ginocchio destro riportato nel corso della partita Juventus-Milan, Ana Capeta è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA".

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