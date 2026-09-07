Juve, la maledizione infortuni colpisce le Women: lesione del legamento crociato per una bianconera

Juve Women, tegola Ana Capeta

Ana Capeta, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, ha rimediato infatti la lesione del legamento crociato anteriore durante la partita di Women's Cup contro il Milan, match deciso proprio da un suo gol. Una brutta tegola per Guerrero, con la classe 1997 che era stata una delle migliori calciatrici in questo avvio di stagione. Questo il comunicato del club bianconero: "A seguito di un trauma distorsivo del ginocchio destro riportato nel corso della partita Juventus-Milan, Ana Capeta è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA".